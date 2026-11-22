Haben seit Jahrzehnten das letzte Wort darüber, wer geht und wer bleibt: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Sie tun es schon wieder. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stellen öffentlich einen Star infrage, den die sportliche Leitung unbedingt halten will. Diesmal trifft es Jamal Musiala. Hoeneß sprach von einem „Dilemma“, Rummenigge nannte die Summen aus Musialas Vertrag „mit Verlaub“ nicht mehr darstellbar, obwohl der Klub rechtlich kaum einen Hebel hat, das Gehalt zu kürzen. Sportvorstand Max Eberl hält dagegen: „Wir im Sport haben eine andere Überzeugung.“



Neu ist das alles nicht. Felix Magath wollte Michael Ballack halten, Pep Guardiola kämpfte bis zuletzt um Toni Kroos, Hansi Flick versprach, sich mit allem für David Alaba einzusetzen. Alle drei Spieler verließen den FC Bayern trotzdem. Denn beim Rekordmeister haben seit zwei Jahrzehnten Hoeneß und Rummenigge das letzte Wort darüber, wer geht und wer bleiben muss.

Warum musste Michael Ballack den FC Bayern verlassen?

Im November 2005 nutzte Rummenigge die Jahreshauptversammlung für eine Ansage: „Wir ziehen unser gesichertes und sehr gutes Angebot an Michael Ballack zurück.“ Der Nationalmannschaftskapitän hatte Fristen verstreichen lassen.



Trainer Felix Magath rechnete trotzdem noch mit einer Verlängerung, doch Ballack ging ein halbes Jahr später ablösefrei zum FC Chelsea. Später warf er Rummenigge vor, die öffentliche Stimmung gegen ihn angeheizt zu haben.

Wollte Guardiola Toni Kroos halten?

Bei Toni Kroos lagen die Zweifel schon früh in der Luft. Als der 17-Jährige im Oktober 2007 in Belgrad ein Uefa-Cup-Spiel drehte, mit einer Vorlage und einem Freistoßtor, wollte Hoeneß von Weltklasse nichts hören. Für ihn sei Lucio der Mann des Spiels gewesen.



2014 ging es dann ums Geld. Laut Kroos' Freund Stefan Reinartz wollte der Klub ihm nicht mehr als zehn Millionen Euro zahlen, Rummenigge soll ihn sogar als keinen Weltklasse-Spieler bezeichnet haben. Pep Guardiola kämpfte nach Kroos' Worten bis zum letzten Tag um ihn, vergeblich.



Kroos ging zu Real Madrid und gewann dort fünfmal die Champions League. Hoeneß blieb trotzdem bei seiner Skepsis: Nach der EM 2021 urteilte er im „Doppelpass“, Kroos habe in diesem Fußball nichts mehr verloren.

Wie scheiterte die Verlängerung mit David Alaba?

Auch Hansi Flick kämpfte 2020 vergeblich. Er versprach öffentlich, er werde sich „einsetzen mit allem, was ich habe“, um Alaba zu halten. Doch im September nannte Hoeneß Alabas Berater einen „geldgierigen Piranha“, wenig später zog der Klub sein Angebot zurück. Alaba ging 2021 ablösefrei zu Real.

Und wer bleiben musste: der Fall Philipp Lahm

Das Duo entschied nicht nur über Abgänge. Als Philipp Lahm 2008 gerne gewechselt wäre, stellte Rummenigge klar, dass er seinen Vertrag erfüllen müsse. Lahm verlängerte. Ein Jahr später kritisierte er in einem Interview die Klubpolitik und bekam dafür die höchste Geldstrafe der Vereinsgeschichte.



Es ging beim FC Bayern fast immer ums Geld, aber vor allem darum, wer den Preis bestimmt.

Was ist beim Fall Musiala anders?

Bei Ballack, Kroos und Alaba stritt man am Verhandlungstisch. Musiala dagegen hat einen gültigen Vertrag bis 2030. Er leidet an kurzen Aussetzern infolge einer neurologischen Störung, die laut Sport Bild erst nach der Unterschrift auftrat.



Nach einem Bericht der Bild soll Musiala zuletzt zwei weitere Absencen erlitten haben, die bislang letzte am Montag vergangener Woche. Am selben Tag tagte der Aufsichtsrat und beriet dem Bericht zufolge auch über den Fall, kurz darauf folgten die öffentlichen Aussagen von Hoeneß, Dreesen und Rummenigge. Eine Trainingseinheit soll Musiala trotzdem nicht verpasst haben, die neun Spiele Pause vor seinem Comeback gegen den 1. FC Köln gingen auf einen Muskelfaserriss zurück.



Die Spielergewerkschaft Fifpro sieht in den Aussagen der sportlichen Führung „eine koordinierte Strategie“ und erinnert daran, dass Verträge eingehalten werden müssen.

Wer hat beim FC Bayern heute das letzte Wort?

Dabei rechnen die Bosse auffallend selektiv. Das hohe Gehaltsniveau des Klubs entstand vor allem unter Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den Hoeneß einst geholt hatte, abgesegnet nach Darstellung von Oliver Kahn stets vom Aufsichtsrat. An diesen Verträgen musste sich auch Musialas Verlängerung 2025 orientieren.



Und erst Anfang November handelte Dreesen mit dem 33-jährigen Harry Kane den lukrativsten Vertrag der Klubgeschichte aus. Rummenigge hatte zuvor dafür geworben, Kane sei in drei Jahren nur einmal verletzt gewesen. Kurz darauf fiel der Kapitän mit einem Syndesmosebandriss lange aus.



Bleibt die Frage, wer beim FC Bayern heute das letzte Wort hat. In den Fällen Ballack, Kroos und Alaba hatten die Trainer das Nachsehen. Diesmal will Vincent Kompany dafür sorgen, „dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt“. Ob ihm und Eberl das gelingt, ist nicht nur eine Frage für Musiala, sondern auch eine Machtfrage im Klub.

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