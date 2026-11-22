Es war nur ein Halbsatz, aber er hallt nach. Nach Jamal Musialas Kurz-Comeback beim 1:1 gegen den 1. FC Köln sagte Karl-Heinz Rummenigge bei Sky, die Summen in Musialas Vertrag seien „mit Verlaub“ nicht mehr darstellbar, falls der 23-Jährige nicht zu alter Stärke zurückfinde. Man müsse mit Familie, Spieler „und auch vor allen Dingen mit der Agentur“ sprechen.



Wie der Bayern-Aufsichtsrat den kranken Star damit zum Kostenfaktor macht, ist das eine. Das andere ist die Frage, die Rummenigge offenlässt: Was könnte der FC Bayern überhaupt tun, wenn Musiala nicht verzichten will? Die Antwort fällt für den Klub ernüchternd aus.

Was ist über Musialas Vertrag bekannt?

Ausgangspunkt ist ein Papier, das der Klub selbst wollte – und dessen Inhalt er nie offengelegt hat. Bekannt ist offiziell nur die Laufzeit: Im Februar 2025 verlängerte Musiala bis 2030. Alles Weitere stammt aus Medienberichten, vor allem der Sport Bild. Demnach bringt ihm der Vertrag rund 25 Millionen Euro im Jahr, mit Prämien wohl mehr. Ausgehandelt hat den Vertrag Sportvorstand Max Eberl.



Von einer Erkrankung war damals keine Rede. Die Absencen, kurze Aussetzer infolge einer neurologischen Dysfunktion, traten laut Sport Bild erst nach der Unterschrift auf. Klauseln für genau diesen Fall enthalte der Vertrag deshalb nicht. Präsident Herbert Hainer sagte auf der Jahreshauptversammlung, er gehe nicht davon aus, dass die Probleme vorher bekannt waren. Musialas Seite weist entsprechende Spekulationen ebenfalls zurück – und sieht nach Informationen von ran keinen Anlass für einen Gehaltsverzicht.

Darf Bayern Musialas Gehalt kürzen?

Damit ist man beim Kern. Einseitig darf der Klub das Gehalt nicht antasten, denn ein Arbeitsvertrag verspricht Arbeit, keinen bestimmten Erfolg. Profifußballer sind dabei Arbeitnehmer wie andere auch, betont die Berliner Fachanwältin für Arbeitsrecht Claudia Frank im Berliner Anwaltsblatt. Wer weniger leistet als erhofft, behält seinen Lohnanspruch. Eine Kürzung geht nur, wenn beide Seiten einen neuen Vertrag unterschreiben.



Auch die Regeln für den Krankheitsfall helfen Bayern nicht weiter. Gesetzlich zahlt der Arbeitgeber sechs Wochen lang das volle Gehalt, Musiala soll laut Sport Bild sogar ein halbes Jahr Lohnfortzahlung vereinbart haben, abgesichert über eine Zusatzversicherung des Klubs. Wie teuer lange Ausfälle werden können, zeigte Manuel Neuers Skiunfall 2022: Laut Bild hatte der Torwart vier Monate Lohnfortzahlung vereinbart, angeblich rund sieben Millionen Euro.



Doch all das greift nur, wenn ein Spieler arbeitsunfähig ist. Musiala aber steht im Kader und spielt. Ihm steht das volle Gehalt zu.



Daran ändern auch neue Berichte über seinen Gesundheitszustand nichts. Laut Bild erlitt Musiala zuletzt zwei weitere Absencen, die bislang letzte am Montag vergangener Woche. Eine Trainingseinheit soll er dennoch nicht verpasst haben, die neun Spiele Pause vor dem Köln-Comeback gingen auf einen Muskelfaserriss zurück.



Brisant ist das Timing: Am Tag der jüngsten Absence tagte dem Bericht zufolge der Aufsichtsrat und beriet auch über Musiala. Kurz darauf äußerten sich Dreesen und Rummenigge öffentlich.

Kein Ausweg über Kündigung oder Verkauf

Bleibt die Frage, ob sich der Klub ganz vom Vertrag lösen könnte. Auch hier sind die Hürden hoch. Profiverträge sind befristet, eine ordentliche Kündigung ist darin nur möglich, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurde. Eine Kündigung wegen Krankheit sei im Profisport „nicht so ohne Weiteres möglich“, schreibt Frank.



Hinzu kommen die Fifa-Regeln, deren Grundsätze die nationalen Verbände übernehmen müssen. Laut Artikel 13 des Transferreglements endet ein Vertrag nur mit Ablauf der Laufzeit oder im gegenseitigen Einvernehmen. Artikel 18 verbietet zudem, seine Gültigkeit von einer bestandenen medizinischen Untersuchung abhängig zu machen. Eine Erkrankung nach der Unterschrift ändert am Vertrag also nichts.



Und ein Verkauf? Den hat Rummenigge selbst praktisch ausgeschlossen. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein anderer Klub Musiala unter diesen Voraussetzungen kaufe.

Der einzige Hebel heißt Druck

Wenn das Recht keinen Hebel bietet, bleibt die Öffentlichkeit. Genau das wirft die Spielergewerkschaft Fifpro den Bayern vor. Die Aussagen von Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Rummenigge seien „eine koordinierte Strategie“, um vor möglichen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Ihr Grundsatz: „Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden.“



Einig ist sich der Klub dabei nicht. Eberl hielt nach Rummenigges Auftritt dagegen: „Wir im Sport haben eine andere Überzeugung.“ Auch Trainer Vincent Kompany stellte sich schon vor dem Köln-Spiel hinter Musiala. Seine Aufgabe sei es, dafür zu sorgen, „dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt“. Und Dreesen ruderte auf der Jahreshauptversammlung zurück. Über Vertragsfragen müsse man jetzt nicht sprechen, Anfang nächsten Jahres schaue man weiter.

Warum der Druck zum Bumerang werden kann

Für den Klub ist das Spiel mit der Öffentlichkeit zudem nicht ohne Risiko. Artikel 14 des Fifa-Reglements stellt klar: Missbräuchliches Verhalten, mit dem eine Seite die andere zur Auflösung oder Änderung des Vertrags drängen will, gibt der Gegenseite einen triftigen Grund zur Kündigung. Ob Interviews dafür reichen, müssten im Ernstfall Gerichte klären.



So liegt die Gehaltsfrage, die Rummenigge aufgeworfen hat, am Ende nicht in den Händen des FC Bayern. Ob es je zu einem Verzicht kommt, entscheidet allein einer: Jamal Musiala.

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