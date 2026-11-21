Rummenigge stellt Jamal Musialas 25-Millionen-Vertrag beim FC Bayern infrage. Doch die Erkrankung trat laut Bericht erst nach der Unterschrift auf.

Der Abend war eigentlich schon erzählt, als Karl-Heinz Rummenigge vor die Sky-Kamera trat. Harry Kane war nach einer Viertelstunde mit einem Syndesmoseriss vom Platz gehumpelt, Michael Olise hatte die Allianz Arena an Krücken verlassen, und gegen den 1. FC Köln reichte es für den FC Bayern München nur zu einem 1:1 (1:1). Den einzigen hellen Moment hatte Jamal Musiala, der nach zwei Monaten Verletzungspause eingewechselt wurde und das Siegtor nur knapp verpasste.

Rummenigge bei Sky: Zweifel an Musialas Rückkehr

Moderatorin Britta Hofmann fragte Rummenigge zunächst nur nach den 20 Minuten des Rückkehrers. „Ich glaube, 20 Minuten kann man keinen Fußballspieler gut bewerten“, antwortete der 71-Jährige. Es blieb der letzte zurückhaltende Satz dieses Interviews.



Auf Nachfrage sagte das Aufsichtsratsmitglied: „Das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat.“ Sollte es so kommen, müsse man mit der Familie, dem Spieler „und auch vor allen Dingen mit der Agentur“ sprechen, denn dann seien diese Gehaltssummen „nicht mehr darstellbar“.

Musiala-Vertrag: 25 Millionen Euro im Jahr bis 2030

Gemeint ist ein Vertrag, der bis 2030 läuft und Musiala bis zu 25 Millionen Euro im Jahr einbringen soll. Und eine Krankheit, die er im August öffentlich machte, nachdem er in zwei Testspielen zusammengebrochen war: eine neurologische Dysfunktion mit kurzen Bewusstseinsaussetzern, die er selbst als gut behandelbar beschrieb.



Einen Verkauf schloss Rummenigge praktisch aus, allerdings nicht aus Wertschätzung: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem.“ Mit Musialas Seite habe der Klub darüber noch nicht gesprochen, wie Rummenigge einräumte.

Hoeneß, Dreesen, Rummenigge: Bayern-Bosse und das Musiala-Gehalt

Er war nicht der Erste aus der Führungsetage. Anfang November hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk von einem „Dilemma“ gesprochen und angefügt: „Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld.“ Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kündigte in dieser Woche ebenfalls Gespräche an.



Zwar betonte Rummenigge, der Klub sei sensibel mit der Situation umgegangen. Über die Krankheit selbst sprach er aber wie zuvor Hoeneß nur knapp, über das Geld ausführlich. Für einen Klub, der sich gern als Familie versteht, in der jeder Spieler in schweren Zeiten Rückhalt bekommt, ist das eine bemerkenswerte Reihenfolge.

Musialas Erkrankung: Was wusste der FC Bayern bei der Verlängerung?

Sky-Experte Patrick Helmes vermutete einen Grund dafür: Es wirke, als habe sich „der FC Bayern ein bisschen hintergangen gefühlt“. Rummenigges Interview nannte er das „Ausrufezeichen“ einer Zuspitzung.



Entscheidend ist also, was bei der Verlängerung im Februar 2025 bekannt war. Hätte Musialas Seite damals etwas verschwiegen, wäre die Härte der Bosse nachvollziehbar. Doch nach einem Bericht der Sport Bild waren die Absencen zum Zeitpunkt der Unterschrift noch gar nicht aufgetreten.



Dann gilt, was Oliver Kahn vor gut einer Woche sagte: „Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft.“

Musialas Marktwert: Was Rummenigges Satz anrichtet

Rummenigges Worte treffen allerdings mehr als die Gehaltsfrage. Im Dezember 2024 wurde Musialas Marktwert noch auf 140 Millionen Euro taxiert. Wer nun öffentlich erklärt, kein Klub würde ihn wegen seiner Krankheit verpflichten, drückt den Wert des eigenen Spielers und damit auch den des FC Bayern.



Schwerer wiegt, was solche Sätze mit einem 23-Jährigen machen, der seit Monaten gegen Rückschläge anspielt. Helmes nannte die Debatte „nicht förderlich für den Jungen, sich jetzt hier nur auf Sport zu konzentrieren“.

Klar ist: Ohne Beleg für eine Täuschung ist es des FC Bayern unwürdig, öffentlich über das Gehalt eines kranken Spielers zu verhandeln. So oder so schadet Rummenigge mit der öffentlichen Diskussion sowohl Musiala als auch dem Rekordmeister.

Eberl und Kompany stellen sich hinter Musiala

Umso deutlicher grenzte sich die sportliche Führung ab. Sportvorstand Max Eberl wollte Rummenigges Aussagen nicht kommentieren. „Jamal ist ein Mensch“, sagte er und fügte an: „Wir sind überzeugt, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn hören, wenn wir ihn spüren, dass er wieder auf das Level kommen kann.“



Vincent Kompany, nach einer Hirnhautreizung selbst erst an diesem Freitag auf die Bank zurückgekehrt, hatte tags zuvor seine Aufgabe beschrieben: dafür zu sorgen, „dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt“. Erzählt ist die Geschichte von Jamal Musiala noch nicht, auch wenn Rummenigge so klang, als kenne er ihr Ende schon.

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