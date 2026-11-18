Harry Kane zog aus der Distanz ab, Loris Karius flog und lenkte den Ball über die Latte. Es war eine von vielen Paraden, mit denen der Schalker Anfang September ein 0:0 gegen den FC Bayern festhielt. Die Bundesliga kürte ihn danach zum Spieler des Spiels.



Zwei Monate später wollen die Münchner ihn womöglich für sich selbst haben. Der Rekordmeister sucht einen erfahrenen Torwart für die Zeit nach Manuel Neuer. Dass der 40-Jährige über den Sommer 2027 hinaus spielt, gilt als unwahrscheinlich.



Jonas Urbig, die bisherige Nummer zwei, gilt als Neuer-Nachfolger und soll der künftige Stammtorwart der Bayern werden. Der 23-jährige Nationalkeeper soll aber einen erfahrenen Nebenmann an die Seite gestellt bekommen. Und das könnte Loris Karius sein, der in der Saison 2020/21 noch das Tor des 1. FC Union Berlin hütete – zumindest manchmal.

Loris Karius zum FC Bayern? Der Torwart hätte private Gründe

Sky-Reporter Florian Plettenberg meldete am 9. November, die Bayern hätten den 33-Jährigen wegen seiner Erfahrung und seiner Leistungen auf ihre Liste gesetzt.



Und laut der Sport Bild könne sich Karius vorstellen, hinter Urbig die Nummer zwei zu sein. Seine Frau, die italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta, lebt mit den beiden Kindern in Mailand. Hat Schalke zwei Tage frei, reist Karius nach Italien. Von München aus wäre der Weg kürzer.



Gesprochen haben beide Seiten laut Sport Bild aber noch nicht. Im Rennen sind laut Sky auch Hoffenheims Oliver Baumann und Bernd Leno vom FC Fulham.

Karius bei Union Berlin: Leihe ohne Happy End

An Union Berlin hat Karius keine guten Erinnerungen. Im September 2020 lieh der Klub ihn für eine Saison vom FC Liverpool aus. Im Tor stand aber Andreas Luthe. Karius kam auf nur fünf Pflichtspiele, vier in der Bundesliga, eines im DFB-Pokal.



Nach seinem Abschied rechnete er in der Bild mit Trainer Urs Fischer ab: „Der Trainer hat immer gesagt, dass ich definitiv wieder aus dem Tor gehe, egal, wie gut ich halte.“ Und: „Da stand der Leistungsgedanke definitiv hinten an.“



Der damalige Union-Manager Oliver Ruhnert widersprach: „Grundsätzlich geben wir Spielern, die wir verpflichten, keine Einsatzgarantien oder versprechen Stammplätze.“



Auf Schalke fing Karius Anfang 2025 neu an, als vereinsloser Torwart. Er half dabei mit, den Klub zurück in die Bundesliga zu führen, und verlängerte seinen Vertrag anschließend bis 2028.

Leonard Prescott: Das Union-Talent vor dem Aus beim FC Bayern

Teil der Torwart-Rochade beim Meister dürfte auch noch ein anderer Ex-Unioner werden. Leonard Prescott kam im September 2009 in New York zur Welt und wuchs in Berlin auf. Mit 13 wechselte er 2023 von Union Berlin ins Internat des FC Bayern Campus.



Der Kicker berichtet, dass er den Klub im Sommer 2027 ablösefrei verlassen dürfte. Laut Sky liegen Verein und Spieler in den Gesprächen auseinander.



An Urbig, der im Oktober unter Bundestrainer Jürgen Klopp sein erstes Länderspiel bestritt, kommt er auf Jahre nicht vorbei. Eine Rolle als ewiger Ersatz lehnt Prescott laut Sky ab. Der FC Chelsea und Juventus Turin sollen um ihn werben, dazu mehrere Bundesligisten.



Im März saß Prescott auf der Bank der Profis, als die Bayern gegen Union spielten. Neuer und Sven Ulreich waren ausgefallen. Zum Debüt kam er nicht, weil Urbig, der ebenfalls angeschlagen war, rechtzeitig wieder fit wurde.



Ein halbes Jahr später hielt Karius die Bayern in Gelsenkirchen auf. Im Sommer könnten sich die Wege der beiden Ex-Unioner in München kreuzen – nur in entgegengesetzter Richtung.

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