Die 55-Jährige berichtet von Übelkeit und Schwindel und lässt sich im Krankenhaus untersuchen. Eine 25-jährige Demonstrantin wird vorläufig festgenommen.

Die FDP-Politikerin und Aktivistin Karoline Preisler ist am Samstag (21. November) nach einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Schöneberg körperlich angegriffen worden. Die 55-Jährige wurde nach Polizeiangaben von einer Demonstrantin getreten und stürzte zu Boden. Dabei soll sie mit dem Kopf auf das Straßenpflaster geschlagen sein. Eine 25-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen.



Nach Angaben der Berliner Polizei kam es am späten Nachmittag zunächst zu einem Handgemenge zwischen Preisler und einer ehemaligen Versammlungsteilnehmerin. Kurz darauf soll eine zweite Frau die Politikerin getreten haben.



Preisler ging zu Boden und klagte anschließend über Kopfschmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnte sie nach ersten Polizeiangaben zunächst ab. Später ließ sie sich jedoch in einem Berliner Krankenhaus untersuchen.

Gegenüber der Bild schilderte die Politikerin den Angriff: „Durch den kräftigen Tritt in meine Körpermitte fiel ich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster.“



Anschließend habe sie unter Übelkeit, Schwindel und Schmerzen gelitten und sich mehrfach übergeben müssen. Gegenüber Focus Online berichtete Preisler zudem von Prellungen und dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Eine ärztlich bestätigte Diagnose wurde zunächst nicht bekannt.

Israels Außenminister telefoniert nach Angriff mit FDP-Politikerin

Der Vorfall löste auch in Israel Reaktionen aus. Außenminister Gideon Saar erklärte auf der Plattform X, er habe persönlich mit Preisler telefoniert, um sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen. „Ich habe ihr für ihre Solidarität mit Israel gedankt und ihr gesagt, dass ihre Beharrlichkeit inspirierend und ihr Mut bewundernswert ist“, schrieb Saar auf Deutsch. Israel stehe an ihrer Seite. „Danke, dass Du so bist, wie Du bist“, fügte er hinzu.

Zustimmung wird geprüft...

Auch FDP-Chef Wolfgang Kubicki verurteilte den Angriff scharf. Die gesamte FDP stehe hinter Preisler und „ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus“, erklärte er auf X.



An die Angreifer richtete Kubicki eine deutliche Warnung: „Euer Hass wird nicht siegen. Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist.“ Zugleich wünschte er seiner Parteikollegin eine schnelle Genesung.

Karoline Preisler wurde bereits mehrfach bei Demonstrationen attackiert

Preisler nimmt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 regelmäßig an propalästinensischen Demonstrationen in Berlin teil, um dort gegen Antisemitismus und Terrorverherrlichung zu protestieren. Sie tritt dabei häufig allein als Gegendemonstrantin auf und erinnert mit Plakaten an die israelischen Geiseln und die Opfer des Hamas-Terrors.



Dabei wurde sie bereits mehrfach bedroht und körperlich angegriffen.



Im März 2025 wurde Preisler bei einer Demonstration mit einer Fahnenstange an der Hand verletzt. Im August desselben Jahres kam es am Checkpoint Charlie erneut zu einem Zwischenfall. Demonstranten sollen versucht haben, ihr eine israelische Flagge und ein Plakat zu entreißen.



Anschließend wurde die Politikerin nach eigenen Angaben von Teilnehmern der Kundgebung bis in die U-Bahn verfolgt und dort bedrängt, wie diese Zeitung damals berichtete.

Für ihr Engagement erhielt Preisler im November 2025 den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Zentralrat würdigte damit insbesondere ihren Einsatz gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Islamismus sowie ihre Bereitschaft, Extremisten bei öffentlichen Demonstrationen entgegenzutreten.

Nach dem jüngsten Vorfall in Schöneberg dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Ein konkretes Motiv für den Angriff ist bislang nicht bestätigt. Auch über mögliche strafrechtliche Konsequenzen für die vorläufig festgenommene 25-Jährige wurde zunächst nichts bekannt.

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