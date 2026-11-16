Erst liefen die Haupttriebwerke offenbar länger als geplant, dann zeigte der Flugkörper ungewöhnliche Drehbewegungen. Die Rakete ist auch für militärische Satellitenstarts wichtig.

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Die Vulcan-Rakete hebt von der Startrampe 41 auf dem Gelände der US-Weltraumstreitkräfte in Cape Canaveral ab.

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Beim Start einer „Vulcan“-Rakete in Florida sind am Sonntag alle 40 mitgeführten Internetsatelliten des US-Konzerns Amazon verloren gegangen. Rund zehn Minuten nach dem Abheben in Cape Canaveral trat nach Angaben des Betreibers United Launch Alliance (ULA) ein Fehler auf. Die Trägerrakete brachte die Satelliten nicht in die vorgesehene Erdumlaufbahn.

Die Rakete war um 12.40 Uhr Ortszeit vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Es war die erste vollständig gescheiterte ULA-Mission seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006. ULA ist ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Luftfahrt- und Rüstungskonzerne Boeing und Lockheed Martin.

Nach Angaben von ULA lagen unmittelbar nach dem Vorfall noch keine ausreichenden Daten vor, um die Ursache zu bestimmen. Das Unternehmen will den Fehler gemeinsam mit Amazon und weiteren Beteiligten untersuchen. Wann die „Vulcan“ wieder starten kann, ist ungewiss.

Auffälligkeiten während des Fluges

Die sechs seitlichen Feststoff-Zusatzraketen schienen zunächst normal zu funktionieren und wurden wie geplant abgetrennt. Anschließend liefen die beiden mit Methan betriebenen Haupttriebwerke der ersten Raketenstufe offenbar länger als vorgesehen.

Nach dem Abschalten der Haupttriebwerke ließ eine anhand von Flugdaten erstellte Animation ungewöhnliche Drehbewegungen erkennen. Die Triebwerke der Oberstufe wurden anschließend gezündet. Wo der Fehler entstand und wodurch er ausgelöst wurde, ist ungeklärt.

Bereits bei zwei früheren „Vulcan“-Flügen waren Probleme mit den seitlichen Feststoff-Zusatzraketen aufgetreten. Beide Missionen erreichten dennoch ihre vorgesehenen Umlaufbahnen. Die anschließenden Untersuchungen hatten weitere Starts um Monate verzögert.

Rückschlag für Amazons Satellitennetz

Der gescheiterte Flug war der erste von 38 „Vulcan“-Starts, die Amazon bei ULA gebucht hat. Mit dem Satellitennetz Amazon Leo will der Konzern einen eigenen Internetdienst aufbauen und mit Starlink von SpaceX konkurrieren.

Amazon ist auf mehrere Raketenbetreiber angewiesen, um seine Satelliten ins All zu bringen. ULA hat bereits acht Missionen für das Unternehmen mit „Atlas 5“-Raketen durchgeführt. Weitere Starts sind mit der europäischen „Ariane 6“, der „New Glenn“ von Blue Origin und der „Falcon 9“ von SpaceX vereinbart.

Auch Blue Origin hatte im Mai einen Rückschlag erlitten, als eine „New Glenn“-Rakete bei einem Test am Boden explodierte. Damit wartet Amazon bei zwei wichtigen Trägerraketen auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs.

Auch militärische Satellitenstarts betroffen

Der „Vulcan“-Fehlschlag betrifft darüber hinaus die US-Raumfahrt. ULA ist neben SpaceX ein wichtiger Anbieter für militärische Satellitenstarts. Die US-Weltraumstreitkräfte hatten „Vulcan“-Starts für militärische Zwecke bereits nach früheren technischen Problemen ausgesetzt.

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