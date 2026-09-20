Fehlschuss ohne Folgen: Nilsson bekommt bei Hertha Anschauungsunterricht

Gustaf Nilsson war in Position gelaufen. Keine zehn Minuten stand der Stürmer nach seiner Einwechslung auf dem Platz, da hatte er schon die Chance, die Nerven aller Hertha-Fans zu beruhigen. Im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden stand es 1:1; ein Tor musste her, um die famose Siegesserie weiter fortzusetzen. Auf der rechten Seite hatte sich der wieder mal sehr umtriebige Oluwaseun Adewumi stark durchgesetzt und den Ball optimal ins Zentrum gepasst. Wohltemperiert landete die Kugel auf dem Fuß des Schweden, der es fertigbrachte, aus drei Metern über statt ins Tor zu schießen.

Ein Fehlschuss, der an Mario Gomez bei der Europameisterschaft 2008 gegen Österreich erinnerte. Im Trikot des Nationalteams hatte er es damals aus ganz ähnlicher Position nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Obwohl Deutschland die Partie seinerzeit mit 1:0 gewann, sich dadurch für das Viertelfinale im Turnier qualifizierte und die vergebene Großchance damit keine sportlichen Folgen hatte, haftete Gomez auch Jahre später noch der Ruf des Chancentods an.

Thorsteinsson dreht die Partie im Alleingang

Ob Nilsson künftig mit einem ähnlichen Narrativ konfrontiert sein wird, war aus Sicht von Hertha BSC zumindest nach Schlusspfiff erst einmal zweitrangig. Weil Jon Dagur Thorsteinsson es vor dem gegnerischen Gehäuse besser machte als sein Teamkollege, siegte der Spitzenreiter im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1 (1:1). Der Isländer schnürte mit zwei Schüssen aus der Distanz einen Doppelpack (29., 80.), drehte die Partie damit fast im Alleingang. Nötig war dieser Kraftakt, weil die Gäste nicht gut in die Begegnung gefunden hatten. Patrice Covic hatte Dresden nach zehn Minuten in Führung gebracht.



Der 19-Jährige, momentan von Werder Bremen an den Zweitliga-Vorletzten verliehen, spielte neun Jahre im Hertha-Nachwuchs. Vater Ante trainierte in der Saison 2019/20 sogar die Profis in der Bundesliga. „Ich freue mich über mein Tor, aber natürlich hätten wir hier gerne mindestens einen Punkt mitgenommen“, war der Torschütze in seiner Gefühlswelt nach Abpfiff hin- und hergerissen.

Siegerfaust: Jon Dagur Thorsteinsson bejubelt seinen ersten Doppelpack im Hertha-Trikot. © Michael Taeger/imago

Keine zwei Meinungen konnte es allerdings darüber geben, dass der Berliner Erfolg verdient war. Nur in der Anfangsphase entwickelte sich auf dem Rasen ein ausgeglichenes Geschehen. Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich die Begegnung immer weiter in die Dresdner Hälfte. Das Selbstverständnis, mit dem die Hertha auch nach dem Rückstand unbeirrt nach vorne spielte, war fast noch beeindruckender als der sechste Sieg im sechsten Spiel der Saison.



Diese optimale Startbilanz mit 18 Punkten schaffte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel vor über 30 Jahren noch keine andere Mannschaft in der 2. Bundesliga. In der letzten Hertha-Aufstiegssaison 2012/13 waren es trotz der überragenden 76 Punkte nach 34 Spieltagen zum Start in die Spielzeit „nur“ elf Zähler. Zwei Jahre vorher waren es in der Endabrechnung 74 Punkte, nach sechs Spieltagen 16 Zähler. Aus statistischer Sicht ist die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl also so gut unterwegs, dass es eine Vergleichbarkeit mit den Jahren zuvor gar nicht geben kann.

Torausbeute in nur einem Spiel verdoppelt

Blieb noch der Blick auf Matchwinner Thorsteinsson. „Er hatte durch seine Position heute die Möglichkeit, viel durch die Mitte zu kommen“, erklärte Leitl. „Er ist einer der besten Abschlussspieler, die wir haben. Vielleicht hat er sich jetzt auch dieses Quäntchen Glück, was man einfach braucht, über die letzten Wochen erarbeitet.“



Der 27-Jährige, der vor zwei Jahren vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven in die Hauptstadt gewechselt war, konnte im Hertha-Trikot bislang nicht als Torjäger glänzen. Bis zum Wochenende gingen in 39 Pflichtspielen zwei Tore auf sein Konto. Diese Marke konnte er nun verdoppeln und Teamkollege Gustaf Nilsson ein wenig Anschauungsunterricht in puncto Abschlussstärke geben. Womöglich hat sich der neue Stürmer sein erstes Tor aber auch nur für das folgende Heimspiel gegen Greuther Fürth (11. Oktober, 13.30 Uhr) aufgehoben.

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