Einkaufen am 3. Oktober 2026: Welche Supermärkte an Hauptbahnhöfen und Flughäfen in Berlin, Hamburg, München und Dresden geöffnet haben.

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Edeka im Bahnhof Friedrichstraße in Berlin: Der Markt hat auch am Tag der Deutschen Einheit von 8 bis 22 Uhr geöffnet (Symbolbild).

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Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2026 auf einen Samstag. Für Millionen Menschen heißt das: Der Supermarkt hat erst am Montag wieder auf.



Wer am Wochenende trotzdem Milch, Brot oder Windeln braucht, muss wissen, wohin. In den meisten Großstädten öffnen Märkte an Bahnhöfen und Flughäfen auch am Feiertag.



In Leipzig ist es ausgerechnet andersherum. Dort bleiben zwei große Bahnhofsmärkte am Samstag zu und öffnen erst am Sonntag.

Warum am 3. Oktober fast überall die Läden zu sind

Der 3. Oktober ist der einzige Feiertag, den der Bund selbst festlegt. Er gilt in allen 16 Bundesländern, auch an einem Samstag.



Der normale Einzelhandel muss deshalb schließen. Ausgenommen sind Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen sowie Tankstellen und Apotheken.



Die Details regeln die Länder in ihren Ladenöffnungsgesetzen. Ob eine Filiale die Ausnahme nutzt, entscheidet der Betreiber.

Berlin: Supermärkte an Bahnhöfen und am BER

In der Hauptstadt ist die Auswahl besonders groß.

Geöffnete Supermärkte in Berlin Rewe Hauptbahnhof: 6 bis 23 Uhr

Rewe Ostbahnhof: 6 bis 22 Uhr

Penny Ostbahnhof: 8 bis 22 Uhr

Edeka in den Bahnhöfen Friedrichstraße, Lichtenberg und Südkreuz: 8 bis 22 Uhr

Hit Ullrich am Bahnhof Zoo: 8 bis 22 Uhr

Rewe am Flughafen BER: rund um die Uhr

Hamburg: Edeka im Hauptbahnhof und in Altona

Der Edeka in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs öffnet normalerweise an 365 Tagen von 7 bis 23 Uhr. Für den Feiertag kündigt der Markt mögliche Abweichungen an.

Geöffnete Supermärkte in Hamburg Edeka Bahnhof Altona: 6 bis 23 Uhr

Lidl Bahnhof Altona: 10 bis 20 Uhr

Edeka Flughafen: 6 bis 22 Uhr

München: Edeka am Bahnhof, Lidl an der Hackerbrücke

Geöffnete Supermärkte in München Edeka Hauptbahnhof: 8 bis 23 Uhr

Edeka Ostbahnhof: 8 bis 23 Uhr

Rewe To Go Hauptbahnhof: rund um die Uhr

Lidl am Zentralen Omnibusbahnhof Hackerbrücke: 9 bis 19 Uhr

Der Lidl an der Hackerbrücke ist die günstigste Feiertagsadresse der Stadt. Am Flughafen hat außerdem ein Supermarkt im Airport-Center von 5.30 bis 23 Uhr offen.

Dresden: Lidl und Rewe im Hauptbahnhof

Dresden bietet am Feiertag gleich mehrere Anlaufstellen, wie eine Übersicht von t-online zeigt.

Geöffnete Supermärkte Dresden Rewe To Go Hauptbahnhof: 5 bis 24 Uhr

Lidl Hauptbahnhof: 8 bis 21 Uhr

Rossmann Hauptbahnhof: 7 bis 21 Uhr

Lidl Bahnhof Neustadt: 8 bis 21 Uhr

Leipzig: Am Feiertag zu, am Sonntag offen

Rewe und Aldi Nord in den Promenaden am Hauptbahnhof bleiben am Samstag geschlossen, wie das Portal in seiner Leipzig-Ausgabe meldet. Am Sonntag öffnen beide Märkte wieder regulär.



Wer am Feiertag dringend etwas braucht, wird in den Drogeriemärkten der Promenaden fündig. Sie haben geöffnet und führen auch ein kleines Lebensmittelsortiment.

Kurz-Check Köln und Frankfurt

In Köln hat der Rewe To Go im Hauptbahnhof rund um die Uhr geöffnet.



In Frankfurt öffnet der Spar Express im Hauptbahnhof von 7 bis 22 Uhr. Am Flughafen haben Tegut von 6 bis 22 Uhr und Rewe von 7 bis 23 Uhr geöffnet.

Brötchen und Notfälle: Bäcker und Tankstellen

Für Brötchen muss niemand zum Bahnhof fahren. In den meisten Bundesländern dürfen Bäckereien an Sonn- und Feiertagen einige Stunden öffnen, in Berlin etwa von 7 bis 16 Uhr.



Tankstellen-Shops haben ebenfalls geöffnet, viele davon rund um die Uhr. Für den Notfall reicht das, für den Wocheneinkauf ist es teuer.



In Hessen und Bayern gibt es außerdem vielerorts personallose Mini-Märkte, die auch an Feiertagen öffnen dürfen. Medikamente gibt es über den Apotheken-Notdienst.

Sonntag, 4. Oktober: Shoppen in rund 100 Orten

Am Sonntag nach dem Feiertag öffnen in vielen Städten Geschäfte aus besonderem Anlass. Laut der Übersichtsseite offline-einkaufen.com sind es bundesweit rund 100 Orte, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen.



In Berlin öffnen etwa die Mall of Berlin von 13 bis 19 Uhr und das KaDeWe von 13 bis 20 Uhr. Lebensmittel gibt es aber auch am Sonntag fast nur an Bahnhöfen.

Ab Montag wieder normale Öffnungszeiten

Am Montag, 5. Oktober, öffnet der Handel in ganz Deutschland wieder regulär.



Für Schnäppchenjäger gilt: Die Angebote aus den Wochenprospekten lassen sich im Laden praktisch nur noch bis Freitagabend nutzen. Der Großeinkauf gehört deshalb auf heute.

Darum ist der 3. Oktober ein Feiertag

Am 3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft. Die DDR trat der Bundesrepublik bei, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden Bundesländer.



In diesem Jahr jährt sich die Wiedervereinigung zum 36. Mal.

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