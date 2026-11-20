Mehr Steuern für Superreiche? Der Berliner Comedian ist skeptisch. Nicht aus Solidarität mit Milliardären, sondern wegen des Misstrauens gegenüber dem Staat.

Der deutsche Staat hat ein Vertrauensproblem. Immer weniger Menschen trauen Politik und Behörden zu, die Herausforderungen des Landes zu bewältigen. Das zeigen gleich mehrere aktuelle Umfragen: Laut dem eGovernment Monitor 2026 vertrauen nur noch 32 Prozent der Deutschen dem Staat stark oder sehr stark. Vier Jahre zuvor waren es noch 38 Prozent.



Auch einer Befragung des Gewerkschaftsdachverbands DBB zufolge glauben nur noch 17 Prozent, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann – sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Felix Lobrecht scheint diese Entwicklung wenig zu wundern.

Felix Lobrecht: „Immer weniger Vertrauen in den Staat“

„Ich nehme gerade schon eine generell wachsende Staatsskepsis wahr“, schildert der Berliner Stand-up-Comedian seine Beobachtung in der aktuellen Folge seines Podcasts „Gemischtes Hack“. „Ich glaube, die Leute haben immer weniger Vertrauen in den Staat und dass er sinnvoll mit Geld umgeht.“



Angesichts der aktuellen Haushaltsdebatte und damit einhergehenden „neuen Gaga-Steuern“ kann der 37-Jährige den Vertrauensverlust durchaus nachvollziehen.

Zustimmung wird geprüft...

Vor allem die Milliardeninvestitionen der Bundesregierung aus dem Sondervermögen in die Rüstungsindustrie seien aus seiner Sicht für das Misstrauen verantwortlich. Statt das Geld sinnvoll zu investieren, werde es für „völlig veraltete“ Technik verpulvert. Demnach sei beispielsweise der Kauf von Panzern und bestimmten Kampfflugzeugen heute nur noch wenig zielführend, weil sich schon morgen die Art der Kriegsführung grundlegend verändert haben könnte.



„Man sieht ja auch an den Wahlergebnissen von staatstragenden mittigen Parteien, dass die Zustimmung und das Vertrauen in sie drastisch sinkt“, führt der Comedian aus.

Vermögenssteuer in Deutschland: Wäre das möglich?

Anlass, über das zunehmende Misstrauen in den deutschen Staat zu sprechen, war die sogenannte Abstimmung „Proposition 40“ in Kalifornien. Am 3. November wurde dort darüber abgestimmt, ob besonders vermögende Menschen künftig stärker besteuert werden sollen. Konkret ging es um eine einmalige Vermögensteuer von fünf Prozent für Milliardäre, die Anfang 2026 in Kalifornien lebten. Die zusätzlichen Einnahmen sollten vor allem dem Gesundheitswesen zugutekommen.



Das für viele Beobachter überraschende Ergebnis: Die Wähler lehnten die zusätzliche Vermögensteuer ab. Zugleich stimmten sie einer weiteren Initiative zu, die künftige Vermögensteuern auf bestimmte private Vermögenswerte untersagt.

Lobrecht schien das wenig zu wundern. Er könne sich ein ähnliches Abstimmungsverhalten auch in Deutschland vorstellen: „Ich glaube, es gibt viele Leute, die Superreiche besteuern wollen, aber nicht, dass das die Mehrheit ist.“ Seiner These nach würden die meisten Deutschen dem Staat mittlerweile so sehr misstrauen, dass sie es ihm schlicht „nicht gönnen“ würden. „Und dazu gehöre ich auch.“

Podcastkollege und Moderator Tommi Schmitt pflichtet Lobrecht bei: „Diese Staatsskepsis nehme ich natürlich auch wahr.“ Gleichwohl beobachte er auch eine Skepsis gegenüber sogenannten Superreichen, weshalb er sich einen solchen Ausgang der Abstimmung in Deutschland nur schwer vorstellen könne.