Nmecha verzichtet im DFB-Team auf Kronenjubel – und was ist mit Ballers in God?

Jürgen Klopp sah am Wochenende einfach nur zwei Tore von Felix Nmecha. Dessen Jubel, nach jedem Treffer kniete der Dortmunder nieder und legte eine unsichtbare Krone auf den Rasen, sei ihm nicht aufgefallen. „Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht“, sagte der Bundestrainer auf der DFB-Pressekonferenz am Donnerstagabend in Belgrad.



Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte die Geste seit Tagen Fans, Borussia Dortmund und den DFB. Nun verkündete Klopp das Ergebnis seines Gesprächs mit Nmecha.



„Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt. Er will so nicht mehr jubeln“, erzählte Klopp.



Er habe den Spieler gefragt: „Wie machen wir das denn mit dem Torjubel?“ Die Geste werde „draußen auf eine bestimmte Art und Weise“ interpretiert, habe der Bundestrainer dem Spieler gesagt. „Das will er nicht, und deswegen wird er so nicht mehr jubeln“, berichtete Klopp.



Im DFB-Trikot wird es den Kronenjubel also nicht mehr geben. Offen bleibt, wie Nmecha zu Ballers in God steht, dem evangelikalen Netzwerk hinter der Geste.

Bundestrainer Jürgen Klopp und Felix Nmecha: Mit dem Bundestrainer sprach der Mittelfeldspieler über seinen Jubel. © Marcus Hirnschal/IMAGO

Kronenjubel gegen Elversberg: Das ist passiert

Beim 2:1 des BVB gegen Elversberg traf Nmecha am vergangenen Samstag doppelt. Die Geste gehört zur Kampagne The King's Return, die das evangelikale Netzwerk Ballers in God verbreitet.

Nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor und der Sportschau steht Ballers in God hinter der Kampagne. Über die Website der Kampagne gelangte man zu einem Chat der US-Organisation Groundwire. Dort nannte ein Gesprächspartner den Monitor-Reportern gegenüber eine Abtreibung „Satans Plan“. Eine Beispielberatung bejahte die Frage, ob lesbisch zu sein eine Sünde sei.

Am Sonntag meldete sich die Fan- und Förderabteilung des BVB zu Wort. Sie betonte Nmechas Recht, seinen Glauben öffentlich zu zeigen. Sie kritisierte aber, dass er einem Netzwerk Reichweite verschafft, das Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung abwertet.

Nmecha, Watzke, Völler: Die Reaktionen

Nmecha antwortete am Montag mit einer Instagram-Story. „Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen“, schrieb er. Seine Botschaft habe nie Intoleranz oder Hass fördern sollen.

Am selben Abend kündigte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke an, dass Nmecha auf den Jubel verzichten solle. Ballers in God soll zudem nicht mehr prominent mit dem Spieler werben. Nach Informationen von Sky Sport könnte der Klub rechtliche Schritte prüfen, falls das Netzwerk dies weiter tut.



Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler kündigte ein Gespräch an. „Wir werden es ähnlich machen wie die Dortmunder, mit denen wir auch im Austausch sind“, sagte er im Podcast „Kerners 11“. „Wir wollen das nicht so hochhängen.“ Am Montag sprachen Klopp und Völler im Teamquartier in Herzogenaurach mit Nmecha.

Ballers in God reagiert mit einem Statement

Auch Ballers in God meldete sich zu Wort. In einem Statement auf Instagram beschreibt das Netzwerk The King's Return als Bewegung, die von den Spielern selbst ausgehe. Jeder solle seinen Glauben zeigen dürfen, ohne Vorurteile oder Ausgrenzung zu fürchten. Zur Monitor-Recherche und zu Nmecha schreibt das Netzwerk kein Wort.



Am Donnerstag wurde zudem bekannt, dass auch Klopp selbst bei Ballers in God auftaucht: Das Netzwerk teilte Aussagen aus seiner Liverpooler Zeit, über die er als gläubiger Christ gesprochen hatte. RTL und Sky berichteten zuerst. Laut DFB wusste Klopp davon nichts und hatte nicht zugestimmt, meldete die dpa.

Nmecha und der BVB: Gespräche seit 2023

Über seinen Glauben und seine Posts hat der BVB nicht zum ersten Mal mit Nmecha gesprochen. Vor seinem Wechsel nach Dortmund 2023 hatte er auf Instagram ein Video des US-Kommentators Matt Walsh geteilt, der sich wiederholt transfeindlich äußerte. Zu Beginn des Pride-Monats teilte Nmecha einen Beitrag, der das Wort „Pride“ dem Teufel zuordnete.



Der Spieler betonte daraufhin, er liebe alle Menschen. „Ich bereue es, das gepostet zu haben, vor allem, weil ich nicht weiß, ob er Christ ist“, sagte er über das Walsh-Video. Watzke sagte damals, Nmecha könne sich im Verein nicht „missionarisch“ betätigen.



2025 löste Nmechas Post zum Tod des US-Aktivisten Charlie Kirk die nächste Debatte aus. Danach sollte er seine Beiträge vorab mit dem BVB abstimmen. Bei der WM im Juni jubelte Nmecha gegen Curaçao mit der Krone. Jetzt folgte das nächste Gespräch.



Die Sportjournalistin Lena Cassel kritisiert in einem Instagram-Beitrag die Reichweite, die Nmecha der Kampagne verschafft. Der Torclip führe über den Hashtag zur Kampagne und von dort zu einem Chat, in dem junge Menschen mit Scham und Schuldgefühlen zurückbleiben könnten. „Das ist keine Geschmackssache. Das ist gefährlich und schadet den Grundwerten des Fußballs!“

Religionsfreiheit oder Werbung für ein Netzwerk?

Unter den jüngsten Posts des BVB schreiben Nutzer „Jesus is King“ oder „Freiheit für alle Christen“. Andere werfen dem Klub vor, in einem christlichen Land einen christlichen Jubel zu verbieten.

Doch es gilt zu unterscheiden, dass Kritiker Nmecha seinen Glauben nicht untersagen wollen. Die Fanabteilung verteidigt sein Recht, ihn zu zeigen. Ein Jubel-Verbot des DFB ist laut ZDF nicht bekannt, Klopp spricht von Nmechas eigener Entscheidung. Die Kritik zielt auf ein Netzwerk und dessen Reichweite.

Was hinter Ballers in God steckt

Wie Ballers in God arbeitet, hat die Tagesschau 2025 beschrieben. Das Netzwerk postet Fotos und Videos aktiver Profis und versieht sie mit Glaubensbotschaften. Dazu kommen religiöses Merchandise und ein Podcast, in dem auch Nmecha zu Gast war. Auf der Website heißt es laut Tagesschau: „Wir sind uns bewusst, dass wir als Spieler eine große Chance haben, Menschen mit unseren Plattformen zu beeinflussen und andere mit der Guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen.“



Die Recherche zeigt zudem eine Verbindung zur evangelikalen Awakening Church. Gründer John Bostock besuchte 2024 das Champions-League-Finale des BVB gemeinsam mit Ben Fitzgerald, einem Vertreter der Kirche, der von Dämonenaustreibungen berichtet.



Die Religionssoziologin Maren Freudenberg von der Ruhr-Universität Bochum und Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen vermuten hinter dieser Verbindung eine Strategie. Sie verweisen auf das „Seven Mountain Mandate“. Nach dieser Lehre sollen Gläubige gesellschaftliche Schlüsselbereiche wie Politik, Medien und Unterhaltung prägen, um Menschen zu bekehren. Der Sport gehört für die Experten dazu.



Fritz sieht religiöse Fußball-Influencer und ihre Organisationen insgesamt kritisch. „Die Werbung bei jungen Menschen ist noch mal problematischer, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was für eine Form von Christentum sie da antreffen“, sagte er der Tagesschau.

Was nach Klopps Aussagen offen bleibt

Nmecha hat sich von queerfeindlichen Aussagen distanziert. Von Ballers in God hat er sich nicht losgesagt. Offen bleibt auch, ob der Jubel-Verzicht im BVB-Trikot gilt.



Wie Nmecha künftig jubelt, zeigt sich vielleicht schon an diesem Freitag. Um 20.45 Uhr trifft Deutschland in Belgrad auf Serbien, am Montag folgt das Spiel gegen die Niederlande. Beim BVB tagt am 22. November die Mitgliederversammlung, zwei Wochen nach der Stellungnahme der Fanabteilung.



Für Klopp ist der wichtigste Teil geklärt. Ob Fans und Klub das genauso sehen, werden die nächsten Wochen zeigen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema