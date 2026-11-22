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Protestsymbol bei einer Aktion im November: rote Schuhe gegen Femizide. Das Justizministerium soll sie klarer als Mord erfassen.

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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will Femizide im Strafgesetzbuch eindeutig als Mord erfassen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der der Bild am Sonntag vorliegt und über den mehrere Medien berichten. Der Entwurf befindet sich demnach noch in der regierungsinternen Abstimmung.

Mordparagraf: Das sieht der Gesetzentwurf vor

Künftig sollen „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ ausdrücklich als Mordmerkmal im Gesetz stehen.



Der Entwurf soll Tötungen besser erfassen, hinter denen ein patriarchal geprägtes Besitz- und Herrschaftsdenken steckt. Hubig hatte die Verschärfung nach Angaben der Tagesschau bereits im Mai angekündigt.

Trennungstötungen: Wann Gerichte bisher nicht auf Mord erkennen

Gemeint sind etwa Fälle, in denen ein Mann eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt. Oder Fälle, in denen er nicht akzeptiert, dass sie selbst über ihr Leben bestimmt.



Hubig sagte der Bild am Sonntag, dass fast täglich in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin töte oder es versuche. Noch immer werde eine Trennungstötung nicht in jedem Fall als Mord gewertet.

Mord oder Totschlag: Die geltende Rechtslage

Eine Tötung wird nur dann zum Mord, wenn ein Mordmerkmal vorliegt. Auf Mord steht zwingend lebenslange Freiheitsstrafe.



Bei Femiziden kommt häufig das Merkmal „niedrige Beweggründe“ in Betracht. Ob es vorliegt, entscheiden die Gerichte im Einzelfall. Waren Verzweiflung oder Ausweglosigkeit für die Handlung bestimmend, lehnen sie es eher ab. Tötete der Täter aus Besitzdenken oder Bestrafungswillen, werten sie die Tat schon heute oft als Mord.

Kein eigener Straftatbestand „Femizid“

Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig ab. Aus ihrer Sicht hätte er keine Vorteile gegenüber den Plänen, aber weitaus größere Nachteile.



Frauenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes fordern dagegen teilweise einen eigenen Straftatbestand. Italien hat einen solchen Tatbestand im November 2025 eingeführt, Tätern drohen dort lebenslange Haftstrafen. Auch in mehreren lateinamerikanischen Staaten gibt es solche Tatbestände schon länger. Die erhoffte angemessenere Bestrafung scheint sich laut einem Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung von 2023 aber nicht zu erfüllen.

Femizide in Deutschland: Zahlen des BKA

Unter Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Als häufigste Form gilt die Tötung durch den Partner oder Ex-Partner. Eine einheitliche Definition gibt es nicht.

Laut einem BKA-Lagebild zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten wurden 2024 in Deutschland 308 Frauen getötet. Das BKA-Lagebild „Häusliche Gewalt 2024“ zählt 191 Frauen und Mädchen, die im Kontext häuslicher Gewalt tödlich verletzt wurden. In 132 Fällen lag Partnerschaftsgewalt zugrunde, in 59 innerfamiliäre Gewalt.

Hilfe bei Gewalt

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr und kostenlos unter der Nummer 116 016 erreichbar, auch per Online-Beratung. Im Notfall gilt der Notruf 110.

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