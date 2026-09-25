200 Polizisten: Streit um besetztes Hugo-Haus eskaliert

Am Donnerstagabend gab es einen Großeinsatz in einer seit Jahren besetzten Immobilie in Friedrichshain. Chronik einer Eskalation.

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In den letzten Tagen sicherte die Polizei das Grundstück, hier am Donnerstagmittag, 24. September.

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Der Streit um das Gebäude in der Gürtelstraße 39-41 hat am Donnerstagabend eine neue Eskalationsstufe erreicht. Kurz nach 19 Uhr teilte die Polizei auf X mit, aufgrund von wiederholten Straftaten die Identität mehrerer Personen feststellen zu wollen.



„Hintergrund ist der Verdacht, dass Bauarbeiter und private Sicherheitsmitarbeiter des Eigentümers dieses Objekts körperlich angegriffen und mehrfach mit Exkrementen beworfen worden sein sollen“, schrieb die Polizei.

Ehemalige Hausbesetzer campieren am Donnerstag vor dem sogenannten Hugo-Haus unter Pavillons. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Schon vor wenigen Wochen ging das Gebäude durch die Presse, als plötzlich ein Gerüst vor dem besetzten Haus auftauchte. Die jungen Besetzer nahmen an, dass sie vertrieben werden sollten. Hinter der Gerüstplane kochte am Mittwoch die Lage weiter hoch, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen privaten Sicherheitsmitarbeitern und Besetzern kam. Die Besetzer geben an, vermummte Arbeiter hätten mit einer Brechstange Fenster eingeschlagen und Pfefferspray in die Räume gesprüht.

Richterlicher Durchsuchungsbeschluss

Für die Maßnahmen am Donnerstagabend lag „ein heute über die Staatsanwaltschaft Berlin beantragter richterlicher Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten vor“, teilte die Polizei mit. „Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine polizeiliche Räumung des Objekts.“

Am Donnerstag konnte die Berliner Zeitung mit Polizei und Besetzern sprechen. Diese Stimmen folgen hier in Kürze.

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