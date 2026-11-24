Bei einer Drogenübergabe in New Mexico griffen Fahnder trotz Überwachung aus der Luft nicht ein. Inzwischen laufen mehrere Untersuchungen zum Vorgehen der DEA.

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Angehörige von Opfern tödlicher Fentanyl-Vergiftungen erinnern im August 2025 auf dem New Yorker Times Square mit Fotos an die Verstorbenen.

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Die US-Drogenbehörde DEA hat bei Ermittlungen gegen einen Schmugglerring mindestens 1,4 Millionen zusätzliche Fentanyl-Pillen nicht beschlagnahmt, obwohl ihre Fahnder die Transporte überwachten. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Recherche der Nachrichtenagentur AP. Zwischen August 2024 und April 2025 ließen die Ermittler demnach große Drogenlieferungen durch sechs Bundesstaaten passieren.

AP wertete dafür Tausende Seiten Gerichts- und Ermittlungsunterlagen, Protokolle abgehörter Telefongespräche und zwölf Stunden Überwachungsvideos aus. Die jetzt dokumentierten Mengen kommen zu Hunderttausenden weiteren Pillen hinzu, über die AP bereits im Juni berichtet hatte. Drogengeschäfte ohne genaue Mengenangaben wurden nicht mitgezählt.

Hunderttausende Pillen vor den Augen der Fahnder

Im August 2024 überwachte die DEA eine Drogenübergabe in einem Hotel in New Mexico. Dabei wechselte ein Rucksack mit bis zu 100.000 gefälschten Schmerztabletten den Besitzer. Obwohl Fahnder das Treffen am Boden und von einem Flugzeug aus beobachteten, griffen sie nicht ein.

In Albuquerque überwachten Ermittler eine Lieferung mit 370.000 Fentanyl-Pillen an einem Park mit Spielplatz. In Santa Fe beobachteten sie den Transport weiterer 200.000 Pillen zu einem Wohnhaus.

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das bereits in geringen Mengen tödlich sein kann. Die DEA hatte selbst jahrelang mit dem Slogan „Eine Pille kann töten“ vor der Droge gewarnt. Das US-Justizministerium wies seine Ermittler 2017 an, Fentanyl wo immer möglich sicherzustellen.

DEA verteidigt ihr Vorgehen

Die DEA bestreitet, wissentlich den Handel mit Fentanyl zugelassen zu haben. Ihre Entscheidungen seien rechtmäßig und mit Bundesstaatsanwälten abgestimmt gewesen, erklärte die Behörde. Zu den neuen AP-Recherchen wollte sie sich wegen einer laufenden Untersuchung des Generalinspekteurs im US-Justizministerium nicht äußern.

Im April 2025 nahmen die Behörden Heriberto Salazar Amaya fest. Der 38-jährige Mexikaner soll ein Netzwerk geleitet haben, das monatlich bis zu zwei Millionen Dollar mit Drogenverkäufen umsetzte. In dem Verfahren wurden 15 weitere Menschen angeklagt. Zwölf von ihnen bekannten sich schuldig. Bei den Festnahmen und Durchsuchungen stellten die Behörden nach eigenen Angaben vier Millionen Pillen sicher.

DEA gerät selbst ins Visier der Ermittler

Die AP-Enthüllungen lösten Untersuchungen auf Bundes- und Landesebene aus. New Mexicos Generalstaatsanwalt Raúl Torrez ermittelt wegen des Verdachts, dass Bundesbeamte Fentanyl-Lieferungen bewusst weiterlaufen ließen. Im August verklagte er das US-Justizministerium, um die Herausgabe von Ermittlungsunterlagen zu erzwingen.

Auch die Stadt Albuquerque verlangt vom US-Justizministerium mehr als 153 Millionen Dollar Schadenersatz. New Mexicos Gouverneurin Michelle Lujan Grisham wirft der DEA vor, zu vertuschen, in welchem Umfang sie Fentanyl-Lieferungen nicht beschlagnahmen ließ. Nach AP-Angaben stieg die Zahl der Todesfälle durch Fentanyl-Überdosierungen in New Mexico im Jahr 2025 um 44 Prozent.

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