Festanstellung aufgegeben, nach 30 Tagen zu Unrecht gefeuert – nur 183 Euro Abfindung

Ein Mann in Spanien gibt seine Festanstellung auf und wird im neuen Job nach 30 Tagen entlassen. Ihm werden nur 183 Euro Abfindung zugesprochen.

Ein Mann sitzt mit gesenktem Kopf neben einem Karton mit Bürosachen: In Spanien wurden einem Arbeitnehmer nach einer ungerechtfertigten Kündigung nur 183,43 Euro Abfindung zugesprochen (Symbolbild).

Er gab seinen festen Job auf, fing bei einer anderen Firma an und wurde nach 30 Tagen wieder entlassen. Die Kündigung war ungerechtfertigt. Trotzdem wurden dem Arbeitnehmer in Spanien nach einem Bericht von NoticiasTrabajo lediglich 183,43 Euro Abfindung zugesprochen.



Seinen Antrag auf Arbeitslosengeld hatte die zuständige Behörde ebenfalls abgelehnt. Der Wechsel endete damit zunächst ohne neue Stelle und ohne die erhoffte finanzielle Absicherung.

Nach 30 Tagen raus – wegen einer nicht vereinbarten Probezeit

Der Fall begann im Oktober 2022. Zuvor hatte der Mann mehr als fünf Jahre als Empfangsmitarbeiter gearbeitet. Am 3. Oktober schied er auf eigenen Wunsch aus, am nächsten Tag begann die neue Beschäftigung.



Am 3. November war sie bereits wieder vorbei. Die Firma berief sich darauf, dass der Mitarbeiter die Probezeit nicht bestanden habe. Eine wirksame schriftliche Vereinbarung darüber fehlte dem Bericht zufolge jedoch.



Genau die verlangt Artikel 14 des spanischen Arbeitnehmerstatuts. Das Sozialgericht Nummer 1 in Manresa erklärte die Kündigung laut dem Portal deshalb für ungerechtfertigt.

Warum der Erfolg vor Gericht nur 183 Euro brachte

Die Höhe der Abfindung hängt in Spanien grundsätzlich vom Gehalt und der Beschäftigungsdauer ab. Artikel 56 des Arbeitnehmerstatuts sieht bei einer ungerechtfertigten Kündigung regelmäßig die Wahl zwischen Wiedereinstellung und Abfindung vor.



Für die Zahlung werden grundsätzlich 33 Tagesgehälter je Beschäftigungsjahr angesetzt. Kürzere Zeiträume zählen anteilig nach Monaten. Bei nur rund einem Monat im neuen Unternehmen fällt die Summe entsprechend niedrig aus.



Der Arbeitnehmer hielt die ihm zugesprochenen 183,43 Euro für unzureichend. Er verlangte zusätzlich 28.347,84 Euro und verwies auf die Folgen seines Wechsels: Den bisherigen Arbeitsplatz hatte er aufgegeben, die neue Stelle war verloren, Arbeitslosengeld bekam er zunächst ebenfalls nicht.

Warum die Arbeitsverwaltung zunächst nicht zahlte

Die spanische Arbeitsverwaltung SEPE beschreibt eine besondere Regel: Wer selbst kündigt und die nächste Stelle auf Entscheidung des Arbeitgebers wegen nicht bestandener Probezeit verliert, hat grundsätzlich keinen Leistungsanspruch, wenn seit dem freiwilligen Ausscheiden noch keine drei Monate vergangen sind.



Das ist keine allgemeine Wartefrist nach jedem Jobwechsel. Bei anderen unfreiwilligen Beendigungsgründen, etwa einem auslaufenden Vertrag, kann auch früher ein Anspruch bestehen.



Der amtliche Arbeitsrechtsleitfaden erläutert zudem, dass die besondere Probezeitregel unabhängig davon angewendet wird, ob die Probezeit tatsächlich vertraglich vereinbart war. Die Kündigung selbst kann der Beschäftigte trotzdem gerichtlich anfechten.

Mehr als 28.000 Euro zusätzlich verlangt – ohne Erfolg

Das Obergericht von Katalonien sah die zusätzlich geltend gemachten Schäden nach Darstellung des Portals nicht ausreichend nachgewiesen. Die Ablehnung des Arbeitslosengeldes habe es der vorherigen Eigenkündigung zugerechnet und dafür keine Verantwortung des neuen Arbeitgebers gesehen.



Die erstinstanzliche Entscheidung wurde demnach bestätigt. Für den Arbeitnehmer blieb es in diesem Verfahren bei einer Abfindung von 183,43 Euro.



Der Bericht bezeichnet das Urteil als noch nicht rechtskräftig; ein Rechtsmittel zum spanischen Obersten Gerichtshof sei möglich.

Wie wäre die Lage in Deutschland?

Auch hier kann ein Jobwechsel nach wenigen Wochen mit einer Kündigung enden. Der allgemeine Kündigungsschutz greift grundsätzlich erst nach mehr als sechs Monaten beim neuen Arbeitgeber und regelmäßig nur in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten. Diese Wartezeit gilt unabhängig davon, ob eine Probezeit vereinbart wurde.



Während einer vereinbarten Probezeit von höchstens sechs Monaten beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist zwei Wochen. Ohne Probezeit sind es grundsätzlich vier Wochen zum 15. oder Monatsende; Tarifverträge können abweichen. Einen allgemeinen Anspruch auf Abfindung gibt es nicht.



Beim Arbeitslosengeld gilt keine entsprechende spanische Drei-Monats-Regel. Ein nahtloser Wechsel in eine neue unbefristete Stelle führt nicht automatisch zu einer Sperrzeit, wenn der neue Arbeitgeber anschließend kündigt. Entscheidend sind die Umstände: Nach Paragraf 159 SGB III kommt es insbesondere darauf an, ob der Beschäftigte seine Arbeitslosigkeit ohne wichtigen Grund vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.