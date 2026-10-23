Festnahmen und Furcht: Wie Potsdam auf die Welle der Migrantengewalt blickt

Nach einer Serie von Gewalttaten durch Jugendgruppen in Brandenburg wächst der Druck auf Politik und Behörden. Während die Polizei mit Festnahmen und Sonderermittlungen reagiert, offenbart ein Stimmungsbild in der Potsdamer Bevölkerung eine tiefsitzende Verunsicherung – und Kritik an versäumter Prävention.



Die Übergriffe durch Jugendgangs in Potsdam und Frankfurt (Oder) haben juristische Konsequenzen: Wie die Polizeidirektion Ost bestätigte, befinden sich derzeit fünf Potsdamer Jugendliche in Untersuchungshaft. Als Haftgründe gelten unter anderem Wiederholungs- und Verdunklungsgefahr. Die Beschuldigten sollen versucht haben, Zeugen unter Druck zu setzen.



Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) gab bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen insgesamt 35 Tatverdächtige identifiziert wurden – 25 in Potsdam sowie zehn in Frankfurt (Oder). Redmann rief Zeugen, die sich von Tatverdächtigen unter Druck gesetzt fühlen, dazu auf, Drohungen oder entsprechende Beobachtungen konsequent zur Anzeige zu bringen: „Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die was gesehen haben, sich aber nicht trauen, weil sie Angst haben. Bringen Sie das, was Sie wissen, zur Anzeige.“

Potsdamer Innenstadt: Verunsicherung im privaten Umfeld

Seit Monaten häufen sich in und um Potsdam Meldungen über Raub- und Gewaltdelikte. Die Polizei richtete deshalb die Ermittlungsgruppe „Iuventus“ ein. Die Ermittler sprechen nicht von einer einzelnen Bande, sondern von verschiedenen, meist aus Potsdam stammenden, „überwiegend migrantisch“ geprägten Jugendgruppen.



Am 26. September versuchten etwa 20 Jugendliche im Norden von Potsdam, auf einem Villengrundstück eine Party zu stürmen. Unter anderem wollten sie das Auto des Besitzers stehlen. Die Polizei nahm drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren fest.



Am Tag darauf wurde in Kohlhasenbrück, einer Ortslage im Berliner Ortsteil Wannsee direkt an der Stadtgrenze, ein 19-jähriger Potsdamer Gymnasiast von 15 bis 20 Jugendlichen zusammengetreten. Er kam auf die Intensivstation.



Am 6. Oktober umringte eine mehr als zehnköpfige Gruppe zwei 19-Jährige und einen 21-Jährigen. Die Täter schlugen und traten auf die drei ein. Einer der 19-Jährigen kam ins Krankenhaus.

Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Potsdamer

Während die Sicherheitsbehörden mit der Aufklärung beschäftigt sind, zeigt eine Umfrage der Berliner Zeitung in der Potsdamer Innenstadt ein zweigeteiltes Bild. Direkte Opfer von Übergriffen wurden die wenigsten Befragten, doch die Vorfälle haben spürbare Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl und den Alltag vieler Bürgerinnen und Bürger.



Elke K., eine 68-jährige Potsdamerin, die früher im Schulbereich tätig war, sieht die Ursachen in jahrelangen Versäumnissen der Bildungs- und Sozialpolitik: „Dass es irgendwann so eskaliert, war absehbar. Man muss extrem früh anfangen, schon in der Grundschule.“ Es reiche nicht, die Verantwortung auf die Lehrkräfte abzuwälzen. Es brauche schlichtweg mehr Ressourcen. Aus Sorge geht ihre 14-jährige Enkelin abends nur noch in Gruppen von drei bis vier Personen auf die Straße.



Dass vor allem Jugendliche und Familien im direkten Umfeld beunruhigt sind, zieht sich durch viele Gespräche. Marlen, eine 37-jährige Mutter, berichtet, dass der Sohn einer Kollegin betroffen gewesen sei: „Das kennt man so aus Potsdam nicht.“

Eine weitere Anwohnerin, die vor sieben Jahren in die Landeshauptstadt zog, schildert den Eindruck der Eltern aus ihrer Nachbarschaft: Dort heiße es, das Problem sei keineswegs neu, sondern lange Zeit nicht ausreichend ernst genommen worden.

Am Schlaatz: Unterwegs nur noch in Gruppen

Besonders deutlich tritt das Unbehagen im Stadtteil Am Schlaatz zutage. Vor Ort bietet sich ein tristes Bild: Müll auf den Wegen, eine funktionale, aber vernachlässigte Umgebung und eine verschlossene Atmosphäre prägen den Gesamteindruck. Der Stadtteil hat seit Jahren mit einem Stigma zu kämpfen. Eine Passantin erzählt, dass im Viertel viele Menschen untergekommen seien, die soziale Unterstützung gebraucht, diese jedoch nicht erhalten hätten.

Augenzeugen gesucht: Bitte melden Sie sich! Haben Sie in Berlin und Brandenburg Jugendgewalt erlebt oder beobachtet? Die Redaktion der Berliner Zeitung möchte erfahren, was passiert ist. Betroffene und Augenzeugen können sich per E-Mail an Jugendgewalt-in-Berlin@berliner-zeitung.de wenden – auf Wunsch auch anonym.

Eine alleinerziehende Mutter berichtet von ständigen Vorfällen im Quartier: „Abends sollte man prinzipiell nicht rausgehen.“ An der örtlichen Schule seien Kinder von fremden Personen angesprochen worden, und an Bushaltestellen habe es in der Vergangenheit Schwerstkriminalität gegeben. Eine andere Anwohnerin fasst die Stimmung kurz zusammen: „Es wird immer schlimmer.“



Der 69-jährige Reinhard B. betont, dass es vergleichbare Probleme und Überfälle bereits in der Vergangenheit gegeben habe: „Das ist scheinbar schon länger ein Problem, das jetzt akut geworden ist.“



Auch auf Kinder und Jugendliche färbt die Situation ab. Eine Schülerin der 9. Klasse berichtet, dass an der Schule ihrer Schwester Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden seien: Wege zum Essen dürften nur noch in Gruppen zurückgelegt werden, teilweise sicherten Lehrkräfte feste Orientierungspunkte ab. Die Mutter der Neuntklässlerin verbietet ihrer Tochter abendliche Wege allein im Kiez.

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