Fettweg-Spritze aus Taiwan: Sie lässt Speckpolster schrumpfen – und auch das Fett, an das keine OP herankommt

Speckpolster am Bauch: Eine neue Spritze soll Fettzellen dort absterben lassen, wo sie sitzen. Zugelassen ist das Mittel noch nicht. (Symbolbild)

Abnehmspritzen wie Wegovy oder Mounjaro dämpfen den Hunger. Eine neue Spritze aus Taiwan greift direkt das Fett an: Sie lässt Fettzellen im Bauch absterben.



Das Mittel heißt CBL-514 und stammt von Caliway Biopharmaceuticals aus New Taipei City. Ende Oktober hat die zweite große Zulassungsstudie begonnen.



Gespritzt wird nur ins Fett unter der Haut. Trotzdem schrumpfte in einer neuen Auswertung auch das Fett tief im Bauchraum – also genau das Fett, das krank macht.

So wirkt die Fettweg-Spritze

Diäten und viele Fettweg-Methoden verkleinern Fettzellen nur. Sie bleiben im Körper und können sich wieder füllen.



CBL-514 löst laut Hersteller in den Fettzellen einen kontrollierten Zelltod aus, die sogenannte Apoptose. Umliegendes Gewebe soll unversehrt bleiben. Am Ende sind weniger Fettzellen da.



Behandelt wird in mehreren Sitzungen im Abstand von drei bis vier Wochen.

Was die Studien am Bauch zeigen

In einer Phase-2b-Studie mit 107 Teilnehmern bekamen die Probanden bis zu vier Spritzen-Sitzungen. Zwölf Wochen danach stuften Ärzte den Bauch bei 76,7 Prozent um mindestens eine Stufe besser ein. Mit Placebo waren es 18,9 Prozent.



Eine zweite Studie in den USA und Kanada maß per MRT nach: Im Schnitt verschwanden 166,6 Milliliter Unterhautfett, mit Placebo 15,7 Milliliter. Das ist etwa ein kleiner Joghurtbecher – an der Stelle, die viele am meisten stört.

Überraschung: Auch das gefährliche Bauchfett schrumpft

Auf dem Kongress der Europäischen Diabetes-Gesellschaft EASD in Mailand wurde eine Auswertung zum viszeralen Fett vorgestellt. Es liegt um Leber, Darm und andere Organe und treibt Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall an.



Eine Fettabsaugung kommt an dieses Fett nicht heran. Bei den Probanden mit CBL-514 ging es aber acht bis zwölf Wochen nach der letzten Spritze um gut zehn Prozent zurück. In der Placebogruppe wuchs es um knapp zwölf Prozent.



Warum das Organfett mitschrumpft, obwohl dort nicht gespritzt wurde, ist noch nicht geklärt. Der US-Adipositasmediziner W. Timothy Garvey, der die Daten vorstellte, nannte die Methode einen höchst innovativen Ansatz. Garvey berät das Unternehmen wissenschaftlich.

Hilft die Spritze gegen den Jojo-Effekt der Abnehmspritze?

Wer Wegovy oder Mounjaro absetzt, nimmt oft wieder zu. Hier will Caliway ansetzen.



In Versuchen bekamen übergewichtige Ratten den Mounjaro-Wirkstoff Tirzepatid. Nach dem Absetzen nahmen die Tiere ohne CBL-514 laut Firmenangaben 46,1 Prozent wieder zu, mit der Fettweg-Spritze nur 17,1 Prozent. Auch das Leberfett sank stärker.



Die Idee: Wo weniger Fettzellen sind, kann sich weniger Fett neu einlagern. Ob das beim Menschen klappt, soll eine Studie mit Tirzepatid zeigen, die die US-Behörde FDA im August genehmigt hat.

Diese Nebenwirkungen sind bekannt

Die Studien melden vor allem Schmerzen, Schwellungen und Rötungen an der Einstichstelle. Sie waren meist leicht bis mittelschwer und klangen ab. Schwere Nebenwirkungen gab es laut Hersteller nicht.



Zum Vergleich: In Deutschland ist seit 2020 eine Spritze gegen das Doppelkinn auf dem Markt. Ihr Wirkstoff Desoxycholsäure löst die Zellwände auf, bei falscher Anwendung drohen Hautgeschwüre und abgestorbenes Gewebe. Der Hersteller verschickte dazu 2019 einen Rote-Hand-Brief.

Wann kommt die Fettweg-Spritze nach Deutschland?

So bald nicht. CBL-514 ist nirgendwo zugelassen. Im September wurde der erste Teilnehmer der großen Phase-3-Studie behandelt, Ende Oktober startete eine zweite mit Teilnehmern in den USA, Kanada und Australien.



Ergebnisse erwartet Caliway 2027. Erst danach kann das Unternehmen die Zulassung beantragen, für Europa separat.



Achtung bei Angeboten im Netz: Caliway warnte am 30. Oktober, dass niemand berechtigt ist, CBL-514 zu verkaufen. Wer es trotzdem angeboten bekommt, erhält keine geprüfte Ware.

Was die Daten wirklich aussagen

Fast alle Zahlen stammen vom Hersteller. Die Auswertung zum Organfett beruht auf nur 41 Probanden.



In die Phase-3-Studie kommt nur, wer einen BMI unter 30 hat. Für starkes Übergewicht ist die Spritze also nicht gedacht. Für den Bauchspeck, der trotz Sport und Diät bleibt, könnte sie in einigen Jahren eine echte Alternative zum Fettabsaugen werden.

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