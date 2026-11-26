Überschwemmte Wohnung in Mannheim: Feuerwehr bricht Tür auf, findet einen Truthahn, der den Wasserhahn aufgedreht haben soll. Wasserschaden im Haus.

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Großer Blick, offener Schnabel: Ein Truthahn soll in Mannheim beim Fressen einen Wasserhahn aufgedreht und so ein Mehrfamilienhaus geflutet haben. Die Feuerwehr fand das Tier auf dem Wannenrand (Symbolbild).

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An Thanksgiving landen in den USA Millionen Truthähne im Ofen. Ein Artgenosse in Mannheim hat kurz vorher die Feuerwehr auf den Plan gerufen: Nach Einschätzung der Polizei setzte er ein ganzes Mehrfamilienhaus unter Wasser.

Wasserschaden in Mannheim: Wasser läuft durch mehrere Etagen

Am Dienstag, 24. November, gegen 15.15 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Uhlandstraße, dass Wasser über mehrere Stockwerke durch das Haus laufe. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim hervor.



Der Bewohner der betroffenen Wohnung war nicht zu erreichen. Aus einem kleinen Fenster im zweiten Obergeschoss stieg weißer Dampf. Ein Brand war es nicht, sondern heißer Wasserdampf.

Feuerwehr steigt per Drehleiter durchs Küchenfenster

Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt kam mit Drehleiter und Löschfahrzeug. Die Einsatzkräfte stiegen durch ein gekipptes Küchenfenster ein. Weil sich die Wohnungstür auch von innen nicht öffnen ließ, brachen sie sie auf.



Im Bad lief das Waschbecken bei offenem Hahn laut Polizei „munter über“. Das heiße Wasser stand in der Wohnung und drang vermutlich bis in die Etagen darunter.

Truthahn sitzt neben dem Waschbecken

Auf dem Rand der Badewanne hockte ein lebender Truthahn, im Waschbecken lag Tierfutter. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es liege nahe, dass der Vogel beim Fressen den Hahn betätigt habe.



Ob Missgeschick oder ein „besonders ambitionierter Versuch der Körperpflege“, lässt die Polizei offen.

Katze rettet sich auf die Matratze

Eine Katze hatte sich auf die einzige trockene Stelle geflüchtet: die Matratze des Bettes. Die Tierrettung nahm beide Tiere in Obhut.



Wegen des verwahrlosten Zustands der Wohnung wurde beim Veterinäramt der Stadt Mannheim ein Tierhalteverbot angeregt. Wie hoch der Schaden ist und warum ein Truthahn in einer Etagenwohnung lebte, ist offen.

Wasserschaden durch Haustier: Wer zahlt?

Tiere am Wasserhahn sind kein Einzelfall. In Baden-Baden flutete eine Katze mit dem Hebel der Küchenarmatur eine Wohnung, wie der Berliner Kurier berichtete.



Für Schäden durch ein Tier haftet nach Paragraf 833 BGB der Halter. Bei Tieren, die zum Vergnügen gehalten werden, sogar ohne eigenes Verschulden. Wer ein Nutztier hält, kann sich dagegen entlasten, wenn er nachweist, dass er sorgfältig aufgepasst hat.



Die private Haftpflichtversicherung deckt meist Schäden durch Kleintiere wie Katzen oder Vögel ab. Ob ein Truthahn darunter fällt, regelt der jeweilige Vertrag.

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