Wohnung wird trotz Heizung nicht warm? Ein Blatt Papier zeigt in einer Minute, woran es liegt

Wohnung trotz Heizung kalt? Mit dem Papiertest finden Sie undichte Fenster in einer Minute. Dazu Tipps der Verbraucherzentrale gegen hohe Heizkosten.

Eine Frau sitzt in eine Wolldecke gehüllt am Heizkörper: Wird die Wohnung im Winter nicht richtig warm, liegt das oft an undichten Fenstern. (Symbolbild)

Wird die Wohnung trotz laufender Heizung nicht richtig warm, stecken oft undichte Fenster dahinter.



Ein Blatt Papier zeigt in einer Minute, ob die Wärme durch die Ritzen entweicht. Wie der Test funktioniert und welcher beliebte Heiz-Trick aus dem Netz sogar gefährlich ist, lesen Sie hier.

Teelichtofen: Darum warnt die Feuerwehr

Ein Tontopf, ein paar Teelichter, fertig ist die Gratis-Heizung. Die Anleitung geht jeden Winter wieder durchs Netz. Feuerwehren warnen seit Jahren eindringlich davor.



Stehen viele Teelichter dicht beieinander und staut der Tontopf die Hitze, kann sich das Wachs auf einen Schlag entzünden. Davor warnt etwa die Feuerwehr Nürnberg. Kerzen sollten deshalb immer mit Abstand zueinander stehen.



Brennt das Wachs, darf auf keinen Fall Wasser in die Flammen. Es reagiert wie bei einem Fettbrand explosionsartig. Ersticken Sie das Feuer mit einem Deckel oder einer Löschdecke.



Selbst ohne Brand lohnt sich der Aufwand nicht. Der Teelichtofen könne keinen ganzen Raum heizen, sagte Martin Steinestel von der Verbraucherzentrale NRW dem Portal web.de. Die Berliner Zeitung hat bereits über die Warnungen der Feuerwehren berichtet.

Grill und Gasstrahler: Lebensgefahr in der Wohnung

Noch gefährlicher sind Holzkohlegrill oder Gas-Heizstrahler aus dem Garten. Beim Verbrennen in geschlossenen Räumen entsteht Kohlenmonoxid. Das Gas riecht man nicht, schon geringe Mengen können tödlich sein. Auch der Gasherd ist keine Heizung.



Elektrische Heizlüfter gehören direkt in die Wandsteckdose. An einer Mehrfachsteckdose droht ein Kabelbrand.

Raumtemperatur: 16 Grad sind die Untergrenze

Die Heizung ganz abzudrehen, ist keine Lösung. Die Verbraucherzentrale rät, Räume nicht unter 16 Grad auskühlen zu lassen. Sonst schlägt sich Feuchtigkeit an den Wänden nieder, und es droht Schimmel.



Jedes Grad weniger senkt den Heizenergieverbrauch dagegen um rund sechs Prozent. Im Wohnzimmer reichen laut den Verbraucherschützern meist 20 Grad, das entspricht Stufe 3 am Thermostat. Im Schlafzimmer genügen 16 bis 18 Grad.



Wer auf Stufe 5 dreht, damit es schneller warm wird, irrt. Der Heizkörper arbeitet dann einfach weiter, bis rund 28 Grad erreicht sind.

Papiertest: So finden Sie undichte Fenster

Viel Wärme geht durch Ritzen an Fenstern und Türen verloren. Der Test dauert eine Minute. Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Fensterflügel und schließen Sie das Fenster.



Lässt sich das Blatt nicht herausziehen, ist die Stelle dicht. Wiederholen Sie das rund um den Rahmen. Rutscht das Papier heraus, genügt laut den Spartipps der Verbraucherzentrale meist eine neue Gummidichtung oder ein nachjustierter Flügel.



An der Wohnungstür hält ein Zugluftstopper die Kälte ab. Er wirkt schwächer als eine fest montierte Türdichtung, hilft aber spürbar.

Heizkörpernische und Rollladenkasten dämmen

Sitzt der Heizkörper in einer Nische, ist die Außenwand dahinter oft dünner. Das betrifft vor allem Altbauten aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dort gehen laut Verbraucherzentrale bis zu 30 Euro Heizwärme pro Quadratmeter und Jahr verloren.



Dämmplatten kosten etwa 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter. Sie müssen rundum luftdicht anliegen, sonst bildet sich dahinter Schimmel. Ein gedämmter Rollladenkasten spart bis zu zehn Euro pro Quadratmeter und Jahr. Mieter sprechen solche Arbeiten vorher mit dem Vermieter ab.

Heizkörper frei halten

Steht das Sofa direkt vor dem Heizkörper, staut sich die Wärme dahinter. Möbel brauchen mindestens 30 Zentimeter Abstand, Vorhänge sollten oberhalb des Heizkörpers enden. Abends zugezogen, halten sie die Wärme im Raum.



Gluckert der Heizkörper oder wird nur halb warm, steckt Luft im System. Dann hilft Entlüften. Im Mehrfamilienhaus vorher die Hausverwaltung fragen.

Wärme, die ohnehin entsteht

Nach dem Backen kann die Tür des Elektroofens offen bleiben, die Restwärme geht in die Küche. Auch Menschen heizen mit: Wer ruhig sitzt, gibt laut einem Leitfaden des bayerischen Wirtschaftsministeriums etwa 100 bis 130 Watt ab.



Wer sich bewegt, kommt auf 300 Watt und mehr. Eine halbe Stunde Gymnastik im Wohnzimmer wärmt also doppelt. Danach kurz stoßlüften, die Feuchtigkeit muss raus.



Und das Chili, das im Netz gern als Heizung von innen gepriesen wird? Scharfes Essen wärmt das Gefühl, nicht das Zimmer.

Kamin- und Kachelofen nur mit dem Schornsteinfeger

Ein Kamin- oder Kachelofen heizt tatsächlich gut. Feuerwehrverband und Schornsteinfegerhandwerk raten aber, ihn nur nach Absprache mit dem örtlichen Schornsteinfeger zu betreiben, sonst drohen Brand und Erstickungsgefahr. Neue Öfen schließt ausschließlich ein Fachbetrieb an.

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