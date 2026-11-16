Europas Fußballverband setzt im Kampf um die FIFA-Spitze auf den französischen Verbandschef. Die Entscheidung folgt auf monatelange Kritik an Gianni Infantinos Führung.

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Im Machtkampf um die Spitze des Weltfußballs zeichnet sich eine Entscheidung ab: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) setzt auf den französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo als Herausforderer von FIFA-Chef Gianni Infantino. Das berichtet der Guardian am Montag. Eine offizielle Bestätigung der Kandidatur durch die UEFA stand zunächst noch aus.

Der 63-jährige Diallo führt seit 2023 den französischen Fußballverband FFF und gehört dem UEFA-Exekutivkomitee an. Seine Kandidatur könnte bereits am Dienstag offiziell vorgestellt werden. Die Frist für Bewerber endet am Mittwoch, die Wahl des FIFA-Präsidenten ist für den 18. März 2027 in der marokkanischen Hauptstadt Rabat geplant.

Die Entscheidung wäre ein neuer Schritt im Machtkampf zwischen der UEFA und Infantino. Der europäische Verband unter Präsident Aleksander Čeferin sucht seit Monaten nach einem Gegenkandidaten. Zuletzt galt auch der frühere Arsenal-Trainer Arsène Wenger als mögliche Alternative. Dieser steht jedoch nicht für eine Kandidatur zur Verfügung.

Diallo zählt zu den Kritikern des amtierenden FIFA-Präsidenten. Im September hatte der französische Verband seine Unterstützung für Infantinos Wiederwahl offiziell zurückgezogen. Hintergrund waren unter anderem Pläne des FIFA-Chefs, Investoren an der Vermarktung der Fußball-Weltmeisterschaft zu beteiligen. Diallo warf Infantino damals vor, dem Ansehen und der Einheit des Fußballs geschadet zu haben.

Infantino steht seit 2016 an der FIFA-Spitze und strebt eine weitere Amtszeit an. Er genießt weiterhin Unterstützung in zahlreichen nationalen Verbänden außerhalb Europas. Die UEFA hofft dagegen, mit Diallo auch Stimmen aus anderen Weltregionen zu gewinnen, insbesondere aus frankophonen Ländern Afrikas.

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