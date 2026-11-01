Filmproduzentin Regina Ziegler ist tot

Regina Ziegler galt als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Nun ist sie im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben.

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Die erfolgreiche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren in Berlin. Das bestätigte ein Sprecher ihrer Produktionsfirma Ziegler Film der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ziegler wurde am 8. März 1944 in Quedlinburg geboren. 1973 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma und produzierte ihren ersten Film, „Ich dachte, ich wäre tot“ von Wolf Gremm. Das Geld borgte sie sich bei Freunden und Verwandten, wie die dpa berichtet. In den folgenden Jahrzehnten produzierte sie laut Website von Ziegler Film mehr als 400 Filme und Fernsehproduktionen.

Ziegler erhielt zahlreiche Auszeichnungen

Zu ihren Arbeiten zählen die ARD-Serie „Weissensee“ und die ZDF-Reihen „Familie Bundschuh“ und „Kommissarin Heller“. Ziegler arbeitete im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen bekannten Regisseuren zusammen. Dazu gehörten Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff und Ulrich Schamoni. Auch mit Wolf Gremm, ihrem späteren Ehemann, realisierte sie Filme, darunter „Fabian“.

Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre umfassenden Karriere erhielt Ziegler laut dpa zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen International Emmy, den Deutschen Filmpreis und den Grimme-Preis. Für ihr Lebenswerk gewann sie 2012, 2016 und 2018 namhafte Preise. Im Oktober 2017 hatte sie ihre Autobiografie „Geht nicht gibt's nicht – Mein filmreiches Leben“ veröffentlicht.

Auch im hohen Alter plante die Produzentin weitere Projekte. „Es warten noch so viele wunderbare Projekte darauf, realisiert zu werden“, sagte sie vor zwei Jahren der dpa. (mit dpa)

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