Bratwurststeuer ab 2027: Niedersachsen befreit Feuerwehrfeste per Erlass von der Umsatzsteuer. Was für Ehrenamt, Dorffeste und andere Länder gilt.

Bratwurststeuer ab 2027: Auch auf Feuerwehr- und Dorffesten kann künftig Umsatzsteuer auf Speisen und Getränke fällig werden. (Symbolbild)

Bislang landete der Erlös vom Grillstand der Freiwilligen Feuerwehr komplett in der Kameradschaftskasse. Ab dem 1. Januar 2027 kann das Finanzamt mitverdienen.



Niedersachsen hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. In anderen Bundesländern wissen Wehrführer sechs Wochen vor dem Stichtag dagegen noch immer nicht, ob ihre Bratwurst bald steuerpflichtig ist.

Bratwurststeuer: Was Niedersachsen beschlossen hat

Das Finanzministerium in Hannover hat am Donnerstag einen Erlass an das Landesamt für Steuern verschickt, wie der NDR berichtet. Einnahmen auf Feuerwehrfesten und anderen ehrenamtlich organisierten Veranstaltungen der öffentlichen Hand bleiben demnach bis 25.000 Euro umsatzsteuerfrei.



Voraussetzung ist, dass die Ehrenamtlichen den Verkauf selbst organisieren. Für Schulfeste gilt eine solche Regel in Niedersachsen bereits.



„Es ist völlig klar, dass wir sie nicht mit unnötiger Bürokratie belasten dürfen“, erklärte Finanzminister Gerald Heere (Grüne) laut dem Sender.

Warum es überhaupt eine Bratwurststeuer gibt

Eine eigene Steuer auf Würstchen existiert nicht. Hinter dem Spitznamen steckt Paragraf 2b des Umsatzsteuergesetzes, beschlossen schon 2015 und seitdem immer wieder aufgeschoben.



Ab Januar gilt er verbindlich für alle Kommunen. Verkauft eine Gemeinde Speisen und Getränke und macht damit privaten Anbietern Konkurrenz, wird sie steuerlich wie ein Unternehmen behandelt.



Für das Ehrenamt ist das heikel. Die Freiwillige Feuerwehr ist kein Verein, sondern eine Einrichtung der Gemeinde. Was am Grillstand der Wehr eingenommen wird, rechnet das Finanzamt deshalb der Kommune zu.

NRW zieht mit, Baden-Württemberg rudert zurück

Nordrhein-Westfalen war schneller als Niedersachsen. Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) stellte per Erlass klar, dass Bratwurstverkäufe der Freiwilligen Feuerwehren nicht mit Umsatzsteuer belastet werden sollen, berichtet Euronews unter Berufung auf den WDR.



Baden-Württemberg gab am 17. November ebenfalls Entwarnung. Ehrenamtliche Verkäufe bleiben steuerfrei, solange die Kleinunternehmergrenzen eingehalten werden, hieß es. Feuerwehrfeste wurden ausdrücklich genannt.



Zwei Tage später kam der Rückzieher. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung räumte das Ministerium ein, der Begriff „Feuerwehrfeste“ sei unglücklich gewählt gewesen. Wehren ohne eigenen Verein sind demnach grundsätzlich steuerpflichtig, ausgenommen kleinere Feiern im Kameradenkreis.



Als Ausweg empfiehlt das Land Fördervereine. Der Burladinger Bürgermeister Davide Licht hält das für weltfremd: „Da müssten wir in Burladingen zehn neue Vereine gründen“, sagte er dem Blatt.

Schleswig-Holstein: Druck aus dem Landtag

Im Norden ist eine Lösung noch nicht in Sicht. Das NRW-Modell lässt sich nach Recherchen des Senders nicht ohne Weiteres auf Schleswig-Holstein übertragen.



Im Kieler Landtag fordern CDU, Grüne und FDP inzwischen mehr Ausnahmen oder einen Stopp der Regel.

So viel Steuer steckt in Wurst und Bier

Fällt Umsatzsteuer an, gelten die normalen Sätze. Bleibt der Preis gleich, geht ein Teil der Einnahmen an das Finanzamt.

Steuersätze beim Feuerwehrfest Bratwurst, Kuchen und andere Speisen: 7 Prozent, bei 3 Euro Verkaufspreis rund 20 Cent

Bier, Limo und andere Getränke: 19 Prozent, bei 3 Euro Verkaufspreis rund 48 Cent

Kombi-Angebote wie Wurst plus Bier: Der Preis wird grundsätzlich auf Speise und Getränk aufgeteilt

Schwerer als die Cent-Beträge wiegt für viele Wehren der Papierkram. Umsätze müssen getrennt erfasst, belegt und gegenüber dem Finanzamt erklärt werden.

Was Feuerwehren und Vereine jetzt klären sollten

Checkliste vor dem nächsten Fest Über welche Kasse läuft das Fest: Kameradschaftskasse der Gemeinde oder eigener Förderverein?

Bleibt der Förderverein unter den Kleinunternehmergrenzen von 25.000 Euro Umsatz im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr?

Welche Regel gilt im eigenen Bundesland? Auskunft geben Landesfeuerwehrverband und Finanzamt.

Preise für Feste im Jahr 2027 erst nach dieser Klärung festlegen

Ein Erlass bindet nur die Finanzämter des eigenen Landes. Solange der Bund keine einheitliche Bagatellgrenze schafft, entscheidet der Wohnort darüber, ob das Finanzamt an der Feuerwehr-Wurst mitverdient.

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