Finanzen

Finanzkrise in der Türkei: Wie eine halbe Million Anleger ihr Geld verlieren könnten

Nach dem Kollaps der Pusula Holding droht der Türkei eine Finanzkrise. Börsencrash, Polizeirazzien und Reiseverbote folgen, 830 Milliarden Lira wurden eingefroren.

Foto von Autor/Autorin: bne IntelliNews
bne IntelliNews
5 Min
Nach dem Zahlungsausfall der Pusula Holding mussten Aufsichtsbehörden und Zentralbank eingreifen, um einen breiteren Marktcrash zu verhindern.

Nach dem Zahlungsausfall der Pusula Holding mussten Aufsichtsbehörden und Zentralbank eingreifen, um einen breiteren Marktcrash zu verhindern.

© John Wreford/imago

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Die Liquiditätsklemme in der Türkei hat sich, wie erwartet, auf schnell wachsende Unternehmen im Umfeld der Pusula Holding ausgeweitet – nur wenige Tage nachdem der in Istanbul ansässige Finanzkonzern bei Fondsrückzahlungen in Verzug geraten war.

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