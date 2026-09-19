Die Liquiditätsklemme in der Türkei hat sich, wie erwartet, auf schnell wachsende Unternehmen im Umfeld der Pusula Holding ausgeweitet – nur wenige Tage nachdem der in Istanbul ansässige Finanzkonzern bei Fondsrückzahlungen in Verzug geraten war.
Finanzen
Finanzkrise in der Türkei: Wie eine halbe Million Anleger ihr Geld verlieren könnten
Nach dem Kollaps der Pusula Holding droht der Türkei eine Finanzkrise. Börsencrash, Polizeirazzien und Reiseverbote folgen, 830 Milliarden Lira wurden eingefroren.
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Nach dem Zahlungsausfall der Pusula Holding mussten Aufsichtsbehörden und Zentralbank eingreifen, um einen breiteren Marktcrash zu verhindern.
© John Wreford/imago