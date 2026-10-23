Hat Europa seinen Vermittler zwischen Trump, Selenskyj und Putin gefunden?

Finnlands Präsident Stubb könnte Europas Vermittler im Ukraine-Krieg werden. Warum seine Nähe zu Trump, die Russland-Erfahrungen und die geografische Lage entscheidend sind.

Frühstücken, Golfen und jetzt Frieden vermitteln mit Trump: Der finnische Präsident Alexander Stubb gilt als Europas Kandidat für mögliche Friedensgespräche.

Europa sucht einen Vermittler für mögliche Friedensgespräche mit Wladimir Putin. Finnlands Präsident Alexander Stubb gilt dabei als aussichtsreicher Kandidat. Nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Vertretern in Oslo sowie seinem Treffen mit Putin in St. Petersburg wächst der Druck auf die EU, ihre Interessen selbstbewusst am Verhandlungstisch zu vertreten. Laut Politico wird verstärkt über einen europäischen Verhandlungsführer nachgedacht.

Was bei den Ukraine-Friedensgesprächen auf dem Spiel steht

Die USA bemühen sich darum, trilaterale Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen. Putin signalisierte nach seinem Treffen mit Witkoff Bereitschaft zu neuen Verhandlungen, die auf technischer Ebene bereits im November beginnen könnten.

Im Zentrum stehen territoriale Streitfragen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert die vollständige Kontrolle über den Donbass und lehnt einen Nato-Beitritt der Ukraine ab. Die Ukraine wiederum verlangt belastbare Sicherheitszusagen, ein Ende der russischen Angriffe und Schutz vor einer erneuten Invasion. Weitere Themen sind die Überwachung einer Waffenruhe, die Sicherheit der Energieversorgung, der Austausch von Gefangenen und der Wiederaufbau der Ukraine. Auch die künftige europäische Sicherheitsordnung ist Teil der Debatte.

Warum Alexander Stubb als Vermittler geeignet ist

Stubb besitzt einen wichtigen Vorteil gegenüber vielen europäischen Spitzenpolitikern: einen guten persönlichen Draht zu Donald Trump. Im März 2025 trafen sich beide in Florida zu Gesprächen über bilaterale Beziehungen und die Ukraine. Sie frühstückten gemeinsam und spielten Golf. Diplomatische Quellen bezeichneten Stubbs Verhältnis zu Trump laut Politico als eines der besten unter den EU-Spitzenpolitikern.

Diese Verbindung könnte helfen, europäische Sicherheitsinteressen in Washington einzubringen und Missverständnisse zwischen Trump, Selenskyj und europäischen Verbündeten abzubauen. Persönliche Nähe allein garantiert allerdings keine politischen Zugeständnisse.

Finnland teilt eine rund 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland und hat eine lange, konfliktreiche gemeinsame Geschichte mit seinem östlichen Nachbarn. Das nordeuropäische Land kennt die sicherheitspolitischen Risiken russischer Machtpolitik aus unmittelbarer Erfahrung. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine trat Finnland 2023 der Nato bei.

Alexander Stubb nahm vor wenigen Tagen an den Gesprächen in Oslo mit Selenskyj und Witkoff teil. Er kennt damit die gegenwärtigen Positionen der ukrainischen Führung und der amerikanischen Seite aus erster Hand. Für einen Vermittler ist diese Ausgangslage wertvoll. Er muss nicht nur Zugang zu den Verhandlungspartnern haben, sondern auch deren rote Linien und innenpolitische Zwänge verstehen.

Stubb als Chance für Europas Stimme am Verhandlungstisch

Der finnische Präsident vereint drei wichtige Voraussetzungen: gute Kontakte zu Trump, unmittelbare Erfahrung mit Russland und Zugang zur ukrainischen Führung. Das macht ihn zu einem plausiblen Kandidaten für eine europäische Vermittlerrolle.

Entscheidend bleibt jedoch, dass die EU geschlossen hinter einem gemeinsamen Mandat steht. Ohne abgestimmte Position zu Sicherheitsgarantien, Gebietsfragen und der Zukunft der Ukraine könnte auch Stubb wenig ausrichten. Seine Aufgabe wäre nicht, zwischen Russland und der Ukraine einfach einen Kompromiss zu erzwingen, sondern sicherzustellen, dass Europa bei einer möglichen Friedensregelung nicht übergangen wird.

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