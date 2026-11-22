Rauch steigt vom russischen Frachter Sparta II im Finnischen Meerbusen auf. Das Schiff wurde am 21. November 2026 von Drohnen getroffen und geriet in Brand.

Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo hat nach einem Drohnenangriff auf einen russischen Frachter in der Ostsee vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf die Nachbarregionen seines Landes gewarnt. „Der Krieg schwappt in unsere unmittelbare Nachbarschaft über“, erklärte Orpo am Samstag auf der Plattform X. Die finnischen Behörden seien mit einem Zwischenfall im Finnischen Meerbusen beschäftigt, bei dem ein russisches Handelsschiff von Drohnen getroffen worden sei.



Zugleich betonte der Regierungschef: „Die Ukraine hat das Recht, gegen den Aggressor zu kämpfen.“



Hintergrund ist ein Angriff auf den russischen Frachter Sparta II, der am Samstagmorgen westlich der russischen Insel Gogland in internationalen Gewässern getroffen wurde. An Bord brach ein Feuer aus. Das beschädigte Schiff verlor seine Manövrierfähigkeit und trieb in finnische Hoheitsgewässer.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hält das finnische Militär einen ukrainischen Angriff für wahrscheinlich. Eine offizielle Bestätigung aus der Ukraine liegt bislang nicht vor.



Der Vorfall ist besonders brisant, weil Finnland seit 2023 der Nato angehört. Das Land hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Landgrenze mit Russland.

Brennender russischer Frachter: Löscharbeiten dauern die ganze Nacht

Die Sparta II war von St. Petersburg zur russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad unterwegs. Nach dem Angriff wurde der 121 Meter lange Frachter vor der finnischen Stadt Loviisa südöstlich von Helsinki vor Anker gelegt.



Alle 16 Besatzungsmitglieder konnten das Schiff verlassen. Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes brachten sich die Seeleute zunächst mit Rettungsbooten in Sicherheit und wurden anschließend von einem russischen Schiff aufgenommen.



Die Bekämpfung des Feuers dauerte bis zum Sonntagmorgen an. Wie der finnische Rundfunk Yle berichtet, waren Einsatzkräfte die gesamte Nacht mit Lösch- und Kühlmaßnahmen beschäftigt.

Zustimmung wird geprüft...

Kommandant Ilja Iljin vom finnischen Grenzschutz erklärte, das Feuer könne möglicherweise noch mehrere Tage oder sogar Wochen andauern. Am Samstagabend seien weiterhin offene Flammen sichtbar gewesen, allerdings habe sich der Brand nicht mehr ausgebreitet.



An den Rettungsarbeiten beteiligen sich finnische Einsatzkräfte, estnische Schiffe und auf finnische Anforderung auch russische Rettungseinheiten. Rund um den Frachter wurde eine Sicherheitszone eingerichtet.



Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes soll das Schiff nach der Brandbekämpfung möglichst in den russischen Zuständigkeitsbereich geschleppt werden. Die Behörden bereiten sich auch auf mögliche Umweltschäden vor.

Russischer Hubschrauber soll Luftraum von Nato-Staat verletzt haben

Zusätzliche Spannungen löste am Samstag ein weiterer Zwischenfall aus. Ein russischer Hubschrauber steht im Verdacht, nahe Loviisa in den finnischen Luftraum eingedrungen zu sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP soll das Fluggerät bis zu 4,1 Kilometer weit über die Grenze geflogen sein.



Finnlands Verteidigungsminister Antti Häkkänen erklärte, die mutmaßliche Luftraumverletzung könnte mit Rettungs- oder Überwachungsmaßnahmen rund um den beschädigten Frachter zusammenhängen. Der Vorfall werde untersucht.

Der beschädigte russische Frachter Sparta II im Finnischen Meerbusen: Das Schiff verlor seine Manövrierfähigkeit und trieb in finnische Hoheitsgewässer. © Finnischer Grenzschutz/imago

Finnland verhängte vorübergehend Einschränkungen für den Schiffs- und Flugverkehr im östlichen Finnischen Meerbusen. Schwedische Kampfflugzeuge beteiligten sich unter finnischer Führung an der Sicherung des Luftraums.

Auch Präsident Alexander Stubb äußerte sich zu den Ereignissen. Nach einem Bericht von Yle bezeichnete er den Vorfall als schwerwiegend. Er stehe in engem Kontakt mit der außen- und sicherheitspolitischen Führung sowie den finnischen Streitkräften. Wichtige Partner und Verbündete seien informiert worden.

Sparta II: Russische Militärverbindungen und mögliche Waffenladung

Das angegriffene Schiff ist kein gewöhnlicher Frachter. Die Sparta II steht seit Mai 2022 auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums und gehört zum russischen Logistikunternehmen Oboronlogistika.



Das Unternehmen erbringt unter anderem Transportdienstleistungen für das russische Verteidigungsministerium. Die Sparta II wurde in der Vergangenheit auch zum Transport militärischer Ausrüstung eingesetzt.



Welche Ladung sich bei dem Angriff tatsächlich an Bord befand, konnte der finnische Grenzschutz bislang nicht bestätigen.

Kommandant Iljin erklärte gegenüber Reuters, militärisches Material unter der Fracht könne nicht ausgeschlossen werden. Auch eine mögliche Explosionsgefahr durch unbekannte Ladung werde bei den Löscharbeiten berücksichtigt.



Der Gouverneur der russischen Region Leningrad, Alexander Drosdenko, erklärte, das Schiff sei von zwei Drohnen getroffen worden. Russland meldete außerdem, in der Nacht rund 80 Drohnen über der Region abgeschossen zu haben. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bereits zweiter Angriff auf russisches Schiff im Finnischen Meerbusen

Der Angriff auf die Sparta II ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art innerhalb weniger Tage. Bereits am 11. November wurde nach Angaben der finnischen Streitkräfte ein russisches Kriegsschiff im Finnischen Meerbusen getroffen. Das Militär bestätigte den Angriff einen Tag später gegenüber Reuters, machte jedoch zunächst keine Angaben zu möglichen Schäden oder Opfern.



Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf militärische und wirtschaftlich wichtige Ziele im Nordwesten Russlands in den vergangenen Monaten ausgeweitet. Dazu gehören Anlagen in der Region Leningrad und im Umfeld der Ostseehäfen.



Die Angriffe haben auch Auswirkungen auf die benachbarten Nato-Staaten. Wiederholt drangen Drohnen in den Luftraum von Ländern des Baltikums ein und lösten dort Warnungen oder militärische Sicherungsmaßnahmen aus.

Estland schließt Grenze zu Russland ab Dezember

Auch Estland verschärft seine Sicherheitsvorkehrungen. Die Regierung in Tallinn beschloss am Freitag, sämtliche Straßenübergänge nach Russland ab dem 1. Dezember zu schließen. Nach sechs Monaten soll die Maßnahme überprüft werden.



Als Begründung nennt die estnische Regierung zunehmende Bedrohungen durch russische Geheimdienste. Diese sollen unter anderem versucht haben, Anschläge auf Unternehmen der estnischen Verteidigungsindustrie zu organisieren. Russland weist entsprechende Vorwürfe zurück.



Nach einer Mitteilung des estnischen Außenministeriums soll die Grenzschließung verhindern, dass Russland den Reiseverkehr für die Anwerbung von Agenten, Sabotageaktionen oder die Umgehung von Sanktionen nutzt.



Die Entscheidung wurde bereits vor dem Angriff auf die Sparta II getroffen und steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang damit.

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