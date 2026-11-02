Überraschende Wende: Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Europa

War das Telefonat mit Putin lediglich eine Geschichtsstunde? Støre und Stubb kritisieren Darstellung der Financial Times und drängen Putin an den Verhandlungstisch.

Nur eine Geschichtsstunde von Putin? Stubb und Støre verteidigen ihre Initiative eines Telefonats mit Russlands Präsident.

Die Staats- und Regierungschefs Finnlands und Norwegens nutzten ihr Telefonat mit Putin in der vergangenen Woche, um den Weg für ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu ebnen und nicht, um sich die Geschichtsvorlesung anzuhören, von der die Financial Times (FT) berichtet hatte.

Der Bericht der FT, wonach Putin während des 90-minütigen Gesprächs mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre am 27. Oktober einen großen Teil der Zeit über mittelalterliche Geschichte gesprochen habe, hat sich wohl als Falschmeldung herausgestellt. Støre bestritt dies und forderte die FT zu einer Rücknahme oder zumindest einer Richtigstellung auf. Die FT lehnte dies ab.

In dem Bericht hieß es außerdem, dass eine sofortige Waffenruhe im Ukrainekrieg kaum zur Sprache gekommen sei. Auch das bestritt Støre. „Dass er eine Vorlesung über slawische Geschichte gehalten hat, ist schlichtweg nicht richtig“, sagte er. Die Redezeit sei vielmehr ungefähr gleichmäßig verteilt gewesen.

Eine nüchternere Einschätzung des Treffens durch andere Beobachter lautet, dass das Telefonat als ein Schritt innerhalb eines Prozesses gedacht war, der letztlich in einem persönlichen Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj münden soll. Seit den ersten Medienberichten wurde klargestellt, dass die nordischen Regierungschefs das Telefonat mit dem Kreml erst anfragten, nachdem sie ihre Strategie mit Kiew, Washington und Brüssel abgestimmt hatten. In den Tagen danach erklärte Kiew, Selenskyj sei erstmals bereit, mit Putin über Gebietsfragen zu sprechen. Gleichzeitig ließ der Kreml verlauten, dass Europa zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Gespräche einbezogen werden müsse. All dies deutet darauf hin, dass die Kriegsparteien einen schrittweisen Prozess ausarbeiten.

Putin hat sich bislang widersprüchlich gezeigt. Einerseits signalisierte er Zugeständnisse, indem er erklärte, er sei „offen“ für ein Treffen mit Selenskyj. Andererseits wiederholte er, dass einer Waffenruhe erst zugestimmt werden könne, wenn die „tieferliegenden Ursachen“ des Krieges geklärt seien.

Selenskyj traf sich am 1. November zudem mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Dieser war bislang der wichtigste Vermittler bei den Friedensbemühungen – zunächst im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative und anschließend bei dem gescheiterten Istanbuler Friedensabkommen im ersten Kriegsjahr.

Stubbs Darstellung

Die Behauptung, Putin habe eine Geschichtsvorlesung gehalten, sei „nicht wahr und somit eine Falschinformation“, sagte Stubb am 31. Oktober in einem Interview mit dem finnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Yle.

Putin habe das Gespräch damit eröffnet, seine Sicht der Ereignisse seit 2014 darzulegen, und dabei „viele bekannte Botschaften“ wiederholt, erklärte Stubb. „Wir konnten ein gewissermaßen normales Gespräch führen, das sehr konkret war.“

Das Telefonat kam auf Wunsch der Ukraine zustande und ging auf Gespräche mit den Amerikanern und Ukrainern zurück, die nach dem Treffen vom 20. Oktober in Oslo geführt worden waren. Dort hatten Stubb und Støre Selenskyj sowie den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. Jared Kushner nahm online teil.

„Wir haben uns mit den Ukrainern und den Amerikanern abgestimmt und von ihnen grünes Licht erhalten“, sagte Stubb. Das Telefonat sollte vor der nächsten Runde trilateraler Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi stattfinden.

Ziel dieser Gespräche ist ein Treffen der beiden Präsidenten. „Hoffentlich werden die Gespräche in Abu Dhabi Ergebnisse hervorbringen, die Selenskyj und Putin dazu bewegen, sich zu treffen“, sagte Stubb. Finnland benötige keinen eigenen Platz am Verhandlungstisch, fügte er hinzu. Die Benennung eines einzigen europäischen Vertreters scheine „ziemlich schwierig“ zu sein.

Die beiden nordischen Regierungschefs übermittelten Putin im Auftrag der Ukraine zwei Botschaften: die Forderung nach einer Waffenruhe und den Vorschlag für ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin. Das erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha in einem Interview mit der finnischen Tageszeitung Helsingin Sanomat, das am 30. Oktober veröffentlicht wurde.

„Wir wollen dieses Treffen, und wir sind dazu bereit“, sagte Sybiha. „Selenskyj ist bereit, auch die schwierigsten und sensibelsten Fragen zu erörtern, einschließlich der Gebietsfrage.“ „Unsere Einschätzung ist, dass das Telefonat einen Schritt nach vorn bei unseren Friedensbemühungen darstellt“, fügte er hinzu.

Europa zu einem späteren Zeitpunkt

Auch der Kreml hat einige versöhnliche Gesten gezeigt. „Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird eine Beteiligung der Europäer erforderlich sein“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 30. Oktober im Gespräch mit dem russischen Nachrichtensender Vesti. Allerdings sei dies bislang noch nicht konkret besprochen worden. Die Gesprächsrunde in Abu Dhabi werde weiterhin trilateral stattfinden.

Das ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber der bisherigen harten Haltung des Kremls zur Beteiligung Brüssels. Noch im Mai hatte Peskow Gespräche mit Europa mit der Begründung ausgeschlossen, Europa sei eine „Kriegspartei“.

Inhaltlich hat Putin bislang wenig preisgegeben. Laut der Darstellung des Kremls zum Telefonat sei Frieden nur möglich, wenn Russlands Interessen vollständig berücksichtigt würden. Moskau fordert weiterhin das gesamte Gebiet der Region Donezk.

Selenskyj hat angeboten, die bestehende Frontlinie einzufrieren. Putins Angebot beim Alaska-Gipfel im August 2025 bestand dagegen darin, die Front in den Regionen Cherson und Saporischschja einzufrieren – im Gegenzug für einen ukrainischen Rückzug aus Donezk und Luhansk.

Möglicherweise gibt es inzwischen einen gewissen neuen Verhandlungsspielraum. Putin macht jedoch deutlich, dass dieser, falls er überhaupt existiert, nicht besonders groß ist.

Deeskalation im Ostseeraum

Das Telefonat sei „das konstruktivste Gespräch mit Putin seit 2021“ gewesen, erklärte der Journalist Bojan Pancevski. „Das wichtigste konkrete Ergebnis des Telefonats war die Deeskalation im Ostseeraum sowie die Schaffung eines neuen, funktionierenden Gesprächskanals, der diesmal von kompetenten Leuten geführt wird und die Ukraine-Verhandlungen unterstützen soll“, schrieb er in einem Beitrag auf X.

Nach Angaben von Yle und der finnischen Nachrichtenagentur STT wurden die freie Schifffahrt in der Ostsee, die Offenhaltung der Seewege und Russlands Schattenflotte erörtert. Die bilateralen Beziehungen zwischen Finnland und Russland seien dagegen überhaupt nicht angesprochen worden. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Gesprächskanal offenzuhalten.

„Es war das erste Mal, dass Europa eine direkte Botschaft aus Russland zum Krieg in der Ukraine oder beispielsweise zur Lage in der Ostsee erhalten hat“, sagte Stubb im Gespräch mit Yle.

Putin spielte die Rolle des guten und des bösen Polizisten, als er sich am 29. Oktober auf einer Pressekonferenz nach dem Russland-Afrika-Gipfel in Moskau zu dem Telefonat äußerte. „Ich weiß, dass später Kritik an ihnen geübt wurde. Aber es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, ob das richtig oder falsch war. Ich glaube, es war richtig“, sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax.

„Schließlich gibt es in Europa Menschen, die Russland keine strategische Niederlage zufügen wollen, wie es manche tun, sondern einen konstruktiven Dialog aufbauen möchten.“ Die Warnung spiegelte das langjährige Beharren des Kremls wider, dass die Sicherheitsordnung Europas Russlands Forderungen berücksichtigen müsse.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen war eine besonders scharfe Kritikerin des Telefonats. Sie erklärte, sie sei „sehr skeptisch gegenüber dieser eigenständigen Initiative Norwegens und Finnlands“. Dies zeigt, wie gespalten Europa weiterhin in der Frage direkter Kontakte mit Putin ist.

Stubb sagte im Gespräch mit Yle, Kritik sei zu erwarten gewesen. Die Europäer hätten dasselbe Ziel und unterschieden sich lediglich darin, wie sie dieses erreichen wollten.

Der Elefant im Raum

Das Telefonat könnte auch die Tür für Gespräche über Russlands erklärte Sicherheitsbedenken und die Grenzen der Nato geöffnet haben, ein Thema, das während des größten Teils des Konflikts lange vermieden wurde.

Eine Woche zuvor hatte Støre das Thema ihrer Gespräche als „europäische Sicherheitsarchitektur“ bezeichnet. Darauf wies Julie Wilhelmsen hin, Professorin am Norwegischen Institut für Internationale Angelegenheiten (NUPI) und eine der führenden Russland-Expertinnen Norwegens. Sie äußerte sich dazu am 27. Oktober in der Sendung Dagsnytt 18 des norwegischen Senders NRK.

„Als Beobachter hat man angenommen, dass einer der Gründe für Russlands Kriegseintritt eindeutig darin bestand, eine engere Bindung zwischen der Ukraine und der Nato zu verhindern“, sagte Wilhelmsen.

„Vielleicht werden wir tatsächlich über den großen Elefanten im Raum sprechen. Nämlich darüber: Wie wollen wir mit einer Nato umgehen, die sich ausdehnt und immer näher an Russlands Grenzen heranrückt, während Russland erklärt, dies als Bedrohung zu betrachten? Wie können wir beginnen, darüber zu sprechen?“

Viele bestreiten diese Sichtweise weiterhin. Für Putin jedoch dreht sich im Fall der Ukraine alles um die Sicherheit Russlands und die Bedrohung durch Nato-Truppen und Waffen, die bis an die russische Grenze heranrücken – und zwar gegenüber dem am dichtesten besiedelten Teil des europäischen Russlands.

Die Nato begann 1999 mit ihrer Osterweiterung, als Polen, Ungarn und die Tschechische Republik dem Bündnis beitraten. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind insgesamt 16 Länder der Allianz beigetreten. Der ehemalige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dies selbst eingeräumt.

Der Kreml verweist immer wieder auf die mündlichen Zusicherungen, die US-Außenminister James Baker dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow 1990 gegeben haben soll. Demnach sollte sich die Nato im Falle einer deutschen Wiedervereinigung „keinen Zoll“ nach Osten ausdehnen.

Dies ist der Grund, weshalb Russland auf einem „eisernen, rechtlich bindenden“ Abkommen bestand, das einen Nato-Beitritt der Ukraine ausschließen sollte.

Im Herbst 2021 übermittelte Putin der Nato einen Vertragsentwurf, in dem er das Bündnis aufforderte, eine weitere Erweiterung auszuschließen. Die Nato unterzeichnete ihn nicht. Das erklärte Stoltenberg am 7. September 2023 vor dem Europäischen Parlament.

„Also zog er in den Krieg, um die Nato zu verhindern – eine weitere Nato-Erweiterung und eine Nato, die näher an seine Grenzen heranrückt“, sagte Stoltenberg. Die Rede von Sicherheitsgarantien für Russland und einer neuen europäischen Sicherheitsordnung sei lediglich ein Deckmantel für das eigentliche Ziel des Kremls: dem Westen seinen Willen aufzuzwingen, und zwar „durch eine Neuaufteilung der Welt und die Schaffung von Einflusssphären“. Diese Einschätzung stammt von Boris Bondarew, einem ehemaligen russischen Diplomaten, der 2022 aus Protest gegen die Invasion zurücktrat.

Ein Vertrag, den Moskau bereits ausgearbeitet hat

Ein neuer gesamteuropäischer Sicherheitsvertrag ist der Ausweg. Moskau hat einen solchen Vertrag bereits auf den Tisch gelegt.

Der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew brachte die Initiative am 5. Juni 2008 auf den Weg. Am 29. November 2009 veröffentlichte der Kreml den Entwurf eines Europäischen Sicherheitsvertrags und übermittelte ihn an Regierungen sowie an die Nato, die EU, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Der Westen legte den Entwurf ungelesen zu den Akten.

Seine wichtigsten Bestimmungen waren: Die Sicherheit sollte „unteilbar, gleich und unvermindert“ sein. Jede Maßnahme eines Vertragsstaates, auch innerhalb eines Militärbündnisses, sollte „unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller anderen Vertragsparteien“ erfolgen.

Es sollte verboten sein, das eigene Staatsgebiet oder das Gebiet eines anderen Staates zur Vorbereitung eines bewaffneten Angriffs auf einen dritten Staat zu nutzen.

Jeder Vertragsstaat sollte das Recht haben, einen anderen Staat um Informationen über Maßnahmen zu ersuchen, die seine Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Ein dreistufiger Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten sollte eingeführt werden: Konsultationen, eine Konferenz der Vertragsparteien und eine außerordentliche Konferenz. Die dabei gefassten Beschlüsse sollten verbindlich sein.

Jeder Vertragsstaat sollte das Recht haben, einen bewaffneten Angriff auf einen anderen Vertragsstaat als Angriff auf sich selbst zu betrachten.

Bestehende Verpflichtungen aus Militärbündnissen sowie das Recht jedes Vertragsstaates auf Neutralität sollten geschützt werden.

Putin hat außerdem unmissverständlich deutlich gemacht, dass er die Raketenabkommen aus der Zeit des Kalten Krieges wiederbeleben möchte. Diese kamen nach seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska am 15. August 2025 erneut auf die Tagesordnung.

In seiner ersten Amtswoche vereinbarten US-Präsident Joe Biden und Putin im Januar 2021 eine Verlängerung des New-Start-Vertrags um fünf Jahre. Der Vertrag lief jedoch am 5. Februar 2026 aus, nachdem Trump Putins Angebot einer freiwilligen Verlängerung abgelehnt hatte. Gespräche über die nächste Phase der nuklearen Rüstungskontrolle haben bislang noch nicht begonnen.

Es gibt also durchaus eine gemeinsame Grundlage, um ernsthafte Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen aufzunehmen.

Russland hat stets erklärt, dass es ein eigenes Sicherheitsabkommen benötige. Selenskyj hat nun erstmals die Tür für Gespräche über Russlands Sicherheitsforderungen geöffnet – allerdings erst für die Zeit nach Kriegsende und nachdem der Schutz der Ukraine selbst geregelt ist.

Das sagte er der Financial Times in einem Interview, das am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Ein Sicherheitsabkommen stand bereits im Mittelpunkt des gescheiterten Friedensabkommens von Istanbul aus dem Jahr 2022. Danach wäre die Ukraine dauerhaft neutral geworden und hätte im Gegenzug Sicherheitsgarantien einer Staatengruppe erhalten, zu der auch Russland gehört hätte.

Aus Vertragsentwürfen vom April 2022 geht hervor, dass Moskau darauf bestand, dass die Garantiestaaten nur „auf Grundlage eines von allen Garantiestaaten vereinbarten Beschlusses“ hätten handeln dürfen.

Damit hätte Russland, also ausgerechnet der potenzielle Aggressor, ein Vetorecht erhalten. Kiew hingegen bestand darauf, dass jeder einzelne Garantiestaat eine eigenständige Verpflichtung eingehen müsse, der Ukraine im Ernstfall zu Hilfe zu kommen. Darauf weisen Samuel Charap und Sergey Radchenko in einem Beitrag für Foreign Policy hin.

Finnland hat das schon einmal erlebt

Europa sucht nach jemandem, der in seinem Namen mit Russland sprechen kann. Stubb gehört zu den fünf aussichtsreichsten Kandidaten. Neben ihm werden der tschechische Präsident Petr Pavel, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre genannt.

Das berichtete The Telegraph am 22. Oktober. Auf die Frage, ob Stubb Europa vertreten könnte, antwortete der ukrainische Außenminister Sybiha, darüber müssten die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden. Er fügte hinzu: „Warum nicht?“ Stubb ist Finne und weiß, womit er es im Umgang mit Russland zu tun hat.

Finnland verlor zwischen 1939 und 1944 zwei Kriege gegen die Sowjetunion. Die Vereinbarungen, die das Land anschließend mit der UdSSR traf, weisen in ihrer Struktur Parallelen zu einer möglichen Lösung für die Ukraine auf.

Finnland musste etwa zwölf Prozent seines Staatsgebiets abtreten. Der Pariser Friedensvertrag von 1947 begrenzte die Größe der finnischen Streitkräfte. Der Vertrag mit Moskau von 1948 hielt Finnland von Militärbündnissen fern. Diese Neutralitätspolitik dauerte bis zum Nato-Beitritt des Landes im Jahr 2023.

Gebietsabtretungen, Neutralität und Beschränkungen der Streitkräfte sind genau die Bedingungen, die Russland nun von der Ukraine verlangt. Selenskyj hat Neutralität und Beschränkungen der ukrainischen Armee jedoch abgelehnt. Deshalb ist ein Abkommen zum gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich.

Eine Finnlandisierung der Ukraine wäre eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Und niemand kennt diese Geschichte besser als Stubb. „Ein kleines Land verfügt nur über begrenzte Macht. Macht entsteht dadurch, dass man Informationen besitzt“, sagte er im Gespräch mit Yle.

Stubb betont, dass Finnland nicht als Vermittler auftrete und „zu 100 Prozent“ hinter der Ukraine stehe. Seine Aussage schränkte er allerdings insofern ein, als es irgendeine Form von Gegenleistung geben müsse, um die Kampfhandlungen zu beenden. Doch niemand außerhalb des Telefonats weiß, ob das finnische historische Beispiel zur Sprache kam. Sollten die nordischen Regierungschefs etwas in dieser Richtung mit Putin erörtert haben, dürfte dieser das Gespräch sehr ernst genommen haben. Denn ein solches Modell erfüllt viele seiner Forderungen.

Ein neues Jalta

Putin hat Gespräche mit Trump und Xi am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen am 18. und 19. November vorgeschlagen. Putin betrachtet das Treffen als eine Konferenz nach dem Vorbild von Jalta, bei der die Welt in Einflusssphären aufgeteilt werden soll. Das sagte ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier dem Wall Street Journal.

„Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine, wie meine Partner bereits gesagt haben“, erklärte Selenskyj am 20. Oktober laut einem Bericht von Ukrainska Pravda. Er griff damit eine Formulierung auf, die Støre zuvor auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Oslo verwendet hatte.

Zuvor stehen allerdings noch die Gespräche in Abu Dhabi an. Kreml-Berater Juri Uschakow zufolge werden diese frühestens am 4. November beginnen.

Sollten sie so erfolgreich verlaufen, dass Selenskyj und Putin einem persönlichen Treffen zustimmen, wird sich herausstellen, dass das von vielen als bloße Geschichtsstunde abgetane Telefonat der nordischen Regierungschefs tatsächlich der erste Schritt auf diesem Weg war.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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