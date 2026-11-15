Firmenkauf bindet 77 Prozent der Finanzierung: Was bleibt für die Modernisierung?

Nach dem Firmenkauf fehlt oft Geld für neue Technik. Der IBB-Berater Raphael Kube erklärt, wie Nachfolger trotzdem investieren und warum Banken bei Software zögern.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

IT-Fachkräfte sind bei Unternehmensübernahmen besonders gefragt. Käufer interessieren sich für das Wissen der Beschäftigten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Wer in Deutschland ein Unternehmen übernimmt, muss häufig zweimal investieren: zuerst in den Kauf und anschließend in die Zukunft des Betriebs. Dabei ist nicht einmal garantiert, dass die Kunden bleiben oder das Unternehmen nach der Übergabe funktioniert.

Wie groß die finanzielle Herausforderung ist, zeigt der Nachfolgemonitor 2026. Rund 77 Prozent des erfassten Finanzierungsbedarfs entfallen demnach auf den Kaufpreis. Für die Modernisierung muss zusätzlich Geld vorhanden sein. Das fällt in eine Zeit, in der immer mehr Unternehmer in den Ruhestand gehen und Nachfolger suchen, während Gründungsinteressierte nach Betrieben zur Übernahme Ausschau halten.

Nach Berechnungen der staatlichen Förderbank KfW streben bis Ende 2029 jährlich rund 109.000 Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen eine Nachfolgeregelung an. Gleichzeitig erwägen jährlich etwa 114.000 Unternehmer, ihren Betrieb nach dem eigenen Ausscheiden stillzulegen.

Erst kaufen, dann modernisieren: Warum Investitionen liegen bleiben

„Ich würde definitiv sagen, dass die Unternehmensnachfolge auch Investitionen anstößt“, sagt Raphael Kube im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Er leitet die Kundenberatung Wirtschaftsförderung bei der Investitionsbank Berlin (IBB). Sein Team berät Unternehmen zu Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkeiten.

Kube sagt, er beobachte, dass Eigentümer vor ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen mitunter weniger investieren. „Häufig, nicht immer“, seien Maschinen nicht mehr auf dem neuesten Stand oder die Einführung moderner Software aufgeschoben worden. Neue Eigentümer kämen dagegen mit anderen Vorstellungen, wie sich ein Betrieb zukünftig entwickeln solle.

Nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW stehen in Deutschland jährlich rund 109.000 mittelständische Unternehmen vor einer geplanten Nachfolge. © Heiko Blatterspiel/imago

Nach Erkenntnissen der KfW sinkt das Investitionsvolumen bei Unternehmen mit kurzfristigen Nachfolgeplänen deutlich, wenn die Nachfolge ungeklärt ist. Ist sie gesichert, liegt das Investitionsvolumen bei Unternehmen mit einer geplanten Übergabe innerhalb von zwei Jahren im Durchschnitt um 40 Prozent höher.

Eine Erklärung dafür liefert Christian Schuchardt, Projektleiter der Nachfolgezentrale Berlin. „In der Praxis begegnen uns regelmäßig Betriebe, in denen Investitionen vor einer Übergabe zurückgestellt wurden“, erklärt er auf Anfrage. Manche Inhaber wollten kurz vor ihrem Ausscheiden keine langfristigen Verpflichtungen mehr eingehen. Anderen fehlten Liquidität oder eine klare Perspektive.

Allerdings gilt das nicht für alle Betriebe. „Teils führen Übergabeunternehmen noch vor einer konkreten Übergabe Investitionen und/oder Optimierungen durch, um das Unternehmen attraktiver zu machen und einen höheren Kaufpreis zu erzielen“, erklärt die Industrie- und Handelskammer Berlin auf Anfrage. Andere überließen diese Aufgabe ihren Nachfolgern. Für die Käufer kann das teuer werden. „Es ist schwierig, glaube ich, diese Dinge zu finanzieren, weil allein schon mit der Finanzierung des Kaufpreises eine psychologisch hohe Summe an Kreditfinanzierung aufgenommen werden muss“, sagt Kube.

Die unterschätzte Gefahr bei Unternehmensübernahmen

„Die größte Unsicherheit“ sieht Kube darin, wie die Übergabe stattfindet und worauf die bisherigen Kundenbeziehungen beruhen. Der Kundenstamm sei zwar ein großer Vorteil gegenüber einer Neugründung. Doch was passiert, wenn die Kunden eigentlich nur wegen des früheren Eigentümers geblieben sind?

„Wenn die Kundenbeziehung natürlich so unfassbar an dem Alteigentümer hängt, dass die Kunden sagen: ‚Ich beauftrage dieses Unternehmen nur, weil ich den Alteigentümer kenne und mit dem ein gutes Verhältnis habe‘, dann könnte ich als Nachfolger ein Problem kriegen“, erklärt Kube.

Auch Schuchardt beobachtet solche Abhängigkeiten. „In vielen inhabergeführten Betrieben sind Wissen, Kundenbeziehungen und Entscheidungen stark an eine Person gebunden.“ Das sei nicht automatisch ein Mangel, könne bei der Übergabe aber zur Herausforderung werden.

Neue Eigentümer müssten deshalb häufig zunächst Abläufe dokumentieren, Zuständigkeiten neu verteilen und Kundenbeziehungen sichern. „Das bindet Zeit und Ressourcen, die zugleich für Modernisierung und Wachstum gebraucht werden“, erklärt Schuchardt.

Wie Nachfolger die Modernisierung bezahlen können

Für die Finanzierung stehen verschiedene Förderprogramme zur Verfügung. Kube verweist unter anderem auf den KMU-Fonds der IBB, über den sowohl Unternehmensübernahmen als auch anschließende Investitionen finanziert werden können. Kleinere Unternehmen können Mikrokredite bis zu 50.000 Euro erhalten, mit dem „Berlin Start Kredit“ auch Finanzierungsvorhaben bis 1,5 Millionen Euro begleitet werden.

Daneben gibt es Fördermöglichkeiten für konkrete Modernisierungen. Über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, kurz GRW, können unter bestimmten Voraussetzungen Investitionen bezuschusst werden. Mit dem Berliner Programm „Pro FIT“ werden technologische Innovationsvorhaben gefördert.

Allerdings unterscheidet sich die Förderung einer Übernahme von der Finanzierung neuer Technik. Für den eigentlichen Kaufpreis des zu übernehmenden Unternehmens gebe es „keine klassischen Zuschussprogramme“, erklärt Kube. Zusätzliche Investitionen könnten dagegen unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst werden.

Entscheidend sei, ob das Unternehmen seine Kredite zurückzahlen könne. Die finanzierende Bank schaut primär auf Umsatz, Erträge und Gewinne. Dabei spiele es zunächst keine grundlegende Rolle, ob ein Unternehmen Maschinen anschafft oder Software entwickelt.

Aber: Eine Maschine besitzt einen materiellen Wert, das Wissen von Programmierern oder eine selbst entwickelte Software lässt sich dagegen schwieriger als Sicherheit einsetzen. Gerade bei jungen Technologieunternehmen werde deshalb häufig mit Eigenkapital von Investoren gearbeitet, erklärt Kube. Diese Unternehmen seien teilweise bereits stark gewachsen, ohne entsprechend hohe Gewinne zu erzielen.

Moderne Technik in der Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden: Investitionen in neue Technologien können Unternehmen wettbewerbsfähiger machen. © Robert Michael/dpa

Warum Käufer an IT-Unternehmen nicht nur die Software interessiert

In der Technologiebranche sieht die Übernahme häufig anders aus als im klassischen Mittelstand: Nicht immer sucht ein älterer Eigentümer einen Nachfolger. Meist kaufen größere Unternehmensgruppen kleinere Softwarefirmen, weil sie deren Produkte, Kunden und technisches Wissen übernehmen wollen.

„Ein wesentlicher Grund für ihre Attraktivität sind die qualifizierten Mitarbeitenden“, erklärt Schuchardt von der Nachfolgezentrale. Besonders IT-Systemhäuser und IT-Dienstleister seien bei Übernahmeinteressierten gefragt. „Dieses Erfahrungswissen lässt sich durch einzelne Neueinstellungen nur schwer kurzfristig ersetzen“, so Schuchardt.

Für größere Unternehmen könne es deshalb wirtschaftlich attraktiv sein, eine kleinere IT-Firma zu übernehmen, statt die benötigten Kompetenzen selbst aufzubauen. Der Käufer erhalte auf einen Schlag kompetente Mitarbeiter, die die Anforderungen ihrer Kunden kennen.

Bei IT-Übernahmen geht es häufig um Fachkräfte

„Die Vermutung, dass in IT-Unternehmen nach einer Übernahme besonders schnell Menschen durch Technologie ersetzt werden, würde ich auf Grundlage unserer Vermittlungspraxis nicht bestätigen“, sagt Schuchardt. „Ein Abbau gerade jener Kompetenzen, die den Betrieb für ihn attraktiv gemacht haben, würde diesem Übernahmemotiv entgegenstehen.“

In den von der Nachfolgezentrale beobachteten Fällen stehe deshalb häufig der Erhalt oder Ausbau personeller Kapazitäten im Vordergrund. Veränderungen beträfen eher die Organisation: Buchhaltungssysteme würden zusammengelegt, die Auftragsbearbeitung vereinheitlicht oder Zuständigkeiten neu geregelt. Das könne Beschäftigte von administrativen Aufgaben entlasten und ihnen mehr Zeit für Kundenprojekte verschaffen.

Allerdings gilt diese Einschätzung vorrangig für mittelständische IT-Dienstleister und Systemhäuser. Bei strategischen Unternehmenskäufen durch größere Konzerne können andere Ziele im Vordergrund stehen. Schuchardt betont deshalb, dass Stellenabbau keineswegs grundsätzlich ausgeschlossen sei. Entscheidend seien das konkrete Übernahmemotiv, die wirtschaftliche Situation und die geplante Zusammenarbeit.

Nach einer Unternehmensübernahme werden häufig auch digitale Arbeitsabläufe verändert. Neue Software und automatisierte Prozesse sollen die Arbeit effizienter machen. © unsplash

2150 Interessenten suchen in Berlin einen Betrieb zur Übernahme

Nach Angaben der Nachfolgezentrale haben sich in Berlin bislang mehr als 2150 Nachfolgeinteressierte und 578 Unternehmen registriert. Mehr als 200 Kennenlernprozesse laufen derzeit parallel. Seit Beginn des Projekts hat die Einrichtung 15 Unternehmensübergaben begleitet.

Für Kube ist die Nachfolge eine Möglichkeit, die bei Gründungsinteressierten noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. „Auch die Nachfolge ist eine Gründung“, sagt er. Wer einen bestehenden Betrieb übernehme, starte schließlich nicht bei null. Kunden, Beschäftigte und funktionierende Geschäftsabläufe seien bereits vorhanden. Dafür übernehme der Käufer allerdings auch die Probleme seines Vorgängers wie veraltete Technik und finanzielle Verpflichtungen.

Wann eine Übernahme gelungen ist? Wenn das Unternehmen seine Ertragskraft mindestens erhalten könne, die Mitarbeiter blieben und durch den Eigentümerwechsel neuer Schwung entstehe, sagt Kube. Bei einem Softwareunternehmen beispielsweise müsse der Kunde vom Wechsel an der Spitze im besten Fall zunächst gar nichts bemerken. Der Service solle weiter funktionieren. Neue Ideen und Produkte könnten dann mit der Zeit hinzukommen.

Denn eine Unternehmensübernahme oder -nachfolge allein schafft noch keine Innovation. Sie eröffnet zunächst die Möglichkeit dazu: Ob daraus tatsächlich neue Technik, Wachstum oder bessere Arbeitsabläufe entstehen, hängt davon ab, wieviel Kapital die neuen Eigentümer einsetzen können – und was sie mit dem Unternehmen vorhaben.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema