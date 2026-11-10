Fischer, Lustrinelli, Stamm: Das Schweizer Trainer-Trio steckt in der Krise

Ende Oktober feierte Lucien Favre mit seiner Frau Chantal im beschaulichen Saint-Barthelemy, seinem Heimatort in der französischen Schweiz, seinen 69. Geburtstag. Der stets als Perfektionist titulierte Favre war in den zurückliegenden 20 Jahren der erfolgreichste Schweizer Trainer in der Bundesliga. Er feierte Erfolge bei Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und bei Borussia Dortmund.



Nun sind drei seiner Landsleute derzeit in der 1. und 2. Bundesliga tätig: Urs Fischer bei Mainz 05, Mauro Lustrinelli beim 1. FC Union Berlin und Thomas Stamm bei Dynamo Dresden. Favre, der im Dezember 2025 seine Trainer-Karriere beendete, beobachtet interessiert aus der Distanz, wie sich das Trio schlägt.

Mauro Lustrinelli mit Union immer mehr in der Bredouille

Fischer (60), einst noch Spieler unter Favre beim FC Zürich, führte 2023 den 1. FC Union Berlin sensationell in die Champions League, erlebt aber gerade in Mainz einen heftigen Negativtrend und kriselt. Lustrinelli (50), seit Saisonbeginn in Köpenick tätig, kommt mit den Eisernen überhaupt nicht voran, liegt im Moment auf Relegationsplatz 16 und gerät immer mehr in die Bredouille.



Auch Stamm (43) steht in Dresden in der Kritik. Nach zehn Spieltagen in Liga zwei war sein Team sogar auf dem letzten Tabellenplatz gelandet. Der 3:0-Sieg am zurückliegenden Wochenende gegen die SpVgg Greuther Fürth kam aber einem „Befreiungsschlag“ gleich.

Thomas Stamm erfolgreich im Nachwuchs des SC Freiburg

Stamm ist der im Profifußball unerfahrenste Fußball-Lehrer aus diesem Schweizer Trio, galt aber nach seiner langen und erfolgreichen Zeit im Nachwuchsbereich beim SC Freiburg als ein begehrter Mann. Auch Hertha BSC war einst, im Frühjahr 2024, an Stamm interessiert.



Der als sachlich-analytisch geltende Trainer taugt nicht zum HB-Männchen an der Seitenlinie. Er trägt nun seit zweieinhalb Jahren die Verantwortung beim chronisch aufgeregten Verein in Dresden, eine durchaus beachtliche Zeitspanne für Dynamo-Verhältnisse. Dieser einst erfolgsverwöhnte Traditionsklub kann eine enorme Wucht entwickeln und viele Fans im Osten wünschen sich Dynamo irgendwann wieder in der Bundesliga.

Stamm mit Dynamo Dresden auf Achterbahnfahrt

Stamm hat viel erlebt und durchgemacht seit seinem Amtsantritt: den Aufstieg in die 2. Liga, Hinrundenletzter 2025/26, danach viertbestes Team in der fulminanten Rückrunde und der Klassenerhalt am letzten Spieltag. Eine Art Achterbahnfahrt, „die zu Dynamo passt“, wie er selbst sagt.



Auch in sehr schwierigen Zeiten in der Vorsaison stand eine Trennung nie zur Diskussion. Einst hatten die verschiedenen Verantwortlichen bei Dynamo in Sachen Trainer oft eine kurze „Zündschnur“. Das ist unter dem neuen Geschäftsführer Sport, Sören Gonther (39), seit Januar 2026 im Amt, anders geworden. Eine Tatsache, die dem Verein guttut.

Rückendeckung vom Sportchef: Sören Gonther (l.) hält trotz Kritik an Trainer Thomas Stamm fest. © Michael Taeger/Imago

Erwartungshaltung bei Dynamo ist gestiegen

In der laufenden Saison muss Stamm allerdings mit einer anderen, viel höheren Erwartungshaltung leben als in der Vorsaison, die er und sein Team bislang nicht erfüllen konnte. Dynamo hat auf dem Transfermarkt viel investiert, eine namhafte Mannschaft beisammen, die unbestritten eine hohe spielerische Qualität besitzt. Für viele Experten galt Dresden vor Saisonstart als eine Art „Geheimfavorit“, der in oberen Tabellen-Gefilden mitmischen kann.



Doch die Fakten sind ernüchternd: Die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist enorm. Fünf Heimerfolgen stehen lediglich zwei Remis und vier Niederlagen in der Fremde gegenüber. Und: Dynamo ist spitze bei den Teams, die nach eigener Führung ihre Duelle noch aus der Hand gaben. Dreimal wurde so verloren, zweimal reichte es noch zu einem Remis.



Die Folge: Abstiegsplatz 18 nach zehn Spieltagen. Die „Rote Laterne“ konnte wenigstens nach dem jüngsten 3:0 gegen Fürth abgegeben werden. Doch im Tabellenkeller steht Dynamo noch immer und nahe am Relegationsplatz. Dabei – und das ist bemerkenswert – sind die Dresdner Spieler die laufstärksten der Liga, kommen bislang im Schnitt auf 123,66 Kilometer pro Spiel!

Dynamo-Fans sparen nicht mit Kritik am Trainer

Vor allem in den Sozialen Medien und Fanforen prasselte viel Kritik auf Trainer Stamm ein, was anonym ja immer eine einfache und unfaire Sache ist. Es sei trotz starker Transfers keine Entwicklung zu sehen, so der Hauptvorwurf. Ein Machtwort – und das ist allein entscheidend – sprach Sportchef Gonther: „Die Trainerfrage stellt sich für uns nicht!“



Man kann davon ausgehen, dass diese Aussage auch bei weiteren Rückschlägen Bestand haben wird. Bei Dynamo weiß man, was man an Stamm hat. Der steht für Offenheit, behält in der Krise kühlen Kopf. Aber natürlich sind Siege das wichtigste Argument für den Verbleib eines Trainers. Auf der Haben-Seite stehen immerhin wichtige emotionale Erfolge gegen den alten Rivalen 1. FC Magdeburg (2:0) und im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (2:0).



Im Dynamo-Kosmos – der Verein zählt nun 40.000 Mitglieder – wird oft aufgeregt debattiert. Am Sonnabend steigt die Mitgliederversammlung. Thomas Stamm ist Realist und sagte: „Es wäre besser gewesen, mit zehn Punkten mehr zur Versammlung zu gehen.“



So aber gehört er derzeit mit Urs Fischer und Mauro Lustrinelli zu einem Schweizer Trainer-Trio, das sich mit ihren Teams in gefährlichen Regionen bewegt. Eine eher seltene Konstellation.

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