Für Mainz-Trainer Urs Fischer ist das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Union Berlin auch ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Co-Trainer Mauro Lustrinelli.

Es ist fast 14 Jahre her und die Erinnerungen sind allmählich verblasst. Trotzdem tauchte Urs Fischer auf der Pressekonferenz des FSV Mainz 05 vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) noch einmal in die Zeit ein, in der er zur Rückrunde der Saison 2012/13 Cheftrainer beim FC Thun in der Schweiz wurde.

Lustrinelli lernte bei Fischer

Ihm zur Seite war ein junger Co-Trainer gestellt, der seine Karriere gerade erst beendet hatte: Mauro Lustrinelli. „Er war kurz vorher noch Spieler und kam zu uns in den Staff mit dem Fokus, die Stürmer zu trainieren“, erzählte Fischer. „Er war jung, wissbegierig und hat eine klare Idee vom Fußball entwickelt, die er in den Jahren danach auf seinen Stationen durchgezogen hat.“

Durchaus lobende Worte für den Mann, der inzwischen die Köpenicker trainiert. Genau da also, wo Fischer zwischen 2018 und 2023 selbst die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte prägte. Im Hier und Jetzt hat sich der Kontakt zwischen den beiden Fußballlehrern verlaufen. In der Schweiz, erzählte Fischer, hätten sich beide auf Treffen der dort tätigen Trainer immer mal wieder gesehen. Aktuell haben beide ohnehin aber eigene sportliche Probleme.

Mauro Lustrinelli steht als Trainer des 1. FC Union Berlin stark unter Druck. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Fischer hat mit den Rheinhessen die vergangenen fünf Pflichtspiele verloren. Lustrinelli steht mit Union auf einem Abstiegsplatz und muss am Wochenende dringend ein Erfolgserlebnis feiern, sonst dürften seine Tage in der Hauptstadt gezählt sein. Aufgrund zahlreicher Pleiten und einer extremen Instabilität der Mannschaft ist Lustrinelli längst auch öffentlich in die Kritik geraten. „Er muss lernen, damit umzugehen und das zu akzeptieren“, sagte Fischer in Richtung seines früheren Assistenten.

Fischer über Kritik: „Man muss eine dicke Haut haben“

Weil es auch bei seinem Team alles andere als gut läuft, musste Fischer zuletzt ebenfalls reichlich Kritik einstecken. „Es ist Teil dieses Jobs. Ich habe mich so arrangiert, dass ich nicht allzu viel lese. Man muss eine dicke Haut haben“, erklärte der Schweizer, der einen Tag vor dem Spiel trotzdem gutgelaunt wirkte und alle Fragen geduldig beantwortete.

Die sportliche Situation, daraus machte er keinen Hehl, hat bei seiner Mannschaft Spuren hinterlassen. Besonders die 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag in Augsburg habe Mainz hart getroffen. „Trotzdem haben wir in dieser Woche konzentriert gearbeitet und werden alles dafür tun, um uns aus dieser Situation herauszukämpfen“, blickte Fischer nach vorne. Während Lustrinelli bei Union vor allem wegen der Gelbsperre von Zeno Van Den Bosch und der Verletzung von Rani Khedira personelle Änderungen vornehmen muss, fehlen bei Mainz nur die Langzeitverletzten Dominik Kohr und Silas Katompa Mvumpa. Zudem ist Phillipp Mwene wegen einer Blessur am Sprunggelenk nicht einsatzfähig.

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