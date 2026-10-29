140.000 US-Dollar aus unbekannter Quelle für einen Charterflug, Trumps Berater Jason Miller als Mitorganisator. Auch Vertraute des argentinischen Präsidenten Milei sollen mitgewirkt haben.

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Das Flugzeug mit Flávio Bolsonaro und seiner Familie bei der Landung am 28. Oktober auf dem Flughafen Miami-Opa Locka in Florida.

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Wer organisierte und bezahlte den Privatflug, mit dem der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro trotz Ausreiseverbots nach Miami gelangte? Neue Recherchen US-amerikanischer und argentinischer Medien liefern Einzelheiten zur Flucht des rechtsextremen Politikers.



Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des Wall Street Journal nennt Trumps Berater Jason Miller und Bolsonaros Bruder Eduardo als Organisatoren. Nach Recherchen der argentinischen Zeitung La Nación kostete der Charterflug rund 140.000 Dollar. Wer ihn finanzierte, liegt weiterhin im Dunkeln.

Bolsonaro war am Mittwochmorgen mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern in Florida gelandet. Zuvor hatte die Familie die brasilianisch-argentinische Grenze auf dem Landweg überquert und war vom Flughafen Puerto Iguazú über Guayaquil in Ecuador in die USA geflogen.

Ausreiseverbot nach Wahlniederlage

Der brasilianische Oberste Gerichtshof hatte Bolsonaro nach seiner Niederlage gegen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag untersagt, das Land zu verlassen, und die Abgabe seiner Reisepässe angeordnet. Bei der Stichwahl erhielt Lula 51,8 Prozent der Stimmen, Bolsonaro kam auf 48,2 Prozent. Hintergrund des Ausreiseverbots sind Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche und illegaler Kapitaltransfers.

Der unterlegene Präsidentschaftskandidat der rechten Opposition, Flávio Bolsonaro, trifft nach der Stichwahl um das Präsidentenamt zu seiner Wahlnachtveranstaltung ein. © Eraldo Peres/AP

Ein Teil der Ermittlungen betrifft mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung eines Films über seinen Vater Jair Bolsonaro. Der frühere Präsident verbüßt seit November 2025 eine 27-jährige Haftstrafe wegen der Planung eines Staatsstreichs nach seiner Wahlniederlage 2022.

Nach seiner Ankunft in Miami bezeichnete sich Bolsonaro am Mittwoch zunächst als rechtmäßigen Wahlsieger, später als „Führer Brasiliens“. Zudem kündigte er an, die Opposition gegen Lula künftig aus den USA anzuführen. Seine eigene Liberale Partei (PL) hatte das Wahlergebnis bereits am Montag anerkannt.

Trump genehmigte die Einreise

Nach Informationen der argentinischen Zeitung Clarín aus Regierungskreisen sollen Personen mit Verbindungen zur US-Botschaft den Flug bei Baires Fly gebucht haben. Laut Wall Street Journal stimmte US-Präsident Donald Trump der Einreise Bolsonaros und seiner Familie persönlich zu. Außenminister Marco Rubio leitete demnach die Visaerteilung ein.



Die Familie erhielt schließlich eine humanitäre Einreise- und Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. In seiner Erklärung dankte Bolsonaro Trump für die Aufnahme seiner Familie und dem argentinischen Präsidenten Javier Milei für dessen Unterstützung.

Kontaktmann bezahlte 140.000 US-Dollar im Voraus

Wie La Nación berichtete, begann die Organisation des Charterfluges am Montagnachmittag. Ein namentlich nicht bekannter US-amerikanischer Flugvermittler kontaktierte einen Mitarbeiter der argentinischen Chartergesellschaft Baires Fly. Er wollte kurzfristig ein Flugzeug für zunächst acht brasilianische Passagiere in Puerto Iguazú chartern.

Da Baires Fly den Vermittler nicht kannte, verlangte das Unternehmen Vorauszahlung. Laut einer mit den Verhandlungen vertrauten Unternehmensquelle wurden rund 140.000 Dollar für den Flug nach Miami überwiesen. Innerhalb von zwei Stunden war die Besatzung einsatzbereit.

Nach Informationen von La Nación steht der Name des Vermittlers auf der Rechnung. Baires Fly will ihn nur auf Verlangen der Justiz nennen. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf Beteiligte, dass eine Gruppe um Jason Miller und Eduardo Bolsonaro den Charterjet beschaffte.

Trumps Verbindungsmann zur Familie Bolsonaro

Miller war 2016 Wahlkampfsprecher Trumps und beriet ihn auch bei den Präsidentschaftswahlen 2020 und 2024. Er gründete und leitete zeitweise die rechtsgerichtete Onlineplattform Gettr und pflegt seit Jahren Kontakte zur Familie Bolsonaro.

Laut Washington Post traf Miller 2021 auf einer konservativen Konferenz in Brasília den damaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bei seiner Ausreise befragte ihn die brasilianische Bundespolizei im Zuge von Ermittlungen gegen antidemokratische Netzwerke. Auch nach Jair Bolsonaros Wahlniederlage 2022 traf sich Miller laut Washington Post mit dessen Sohn Eduardo in Florida. Die brasilianische Zeitung Folha de S.Paulo bezeichnete ihn 2024 als Verbindungsmann zwischen Trump und Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro ging Anfang 2025 mit seiner Familie nach Florida und blieb dort laut Folha de S.Paulo aus Sorge vor einem Passentzug durch die brasilianische Justiz. Im Juni 2026 wurde er nach Angaben von CNN Brasil wegen Nötigung im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen seinen Vater zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Im Oktober ordnete das Oberste Gericht seine Festnahme an.

Die Maschine wartet mehr als 24 Stunden

Nach Recherchen von La Nación landete die Gulfstream G400 von Baires Fly am Montag um 23.45 Uhr in Puerto Iguazú. Sie sollte ursprünglich in der Nacht zum Dienstag gegen zwei Uhr wieder starten. Die angekündigten Passagiere erschienen jedoch nicht. Nach ersten Berichten über Bolsonaros Fluchtpläne wurde der Flug vorerst abgesagt. Die Besatzung ging in ein Hotel.

Mit derselben Gulfstream G400 (Kennzeichen LV-JQW) war Lula da Silva bereits im Dezember 2020 nach Kuba geflogen. Milei nutzte im November 2023 für eine Reise in die USA ebenfalls einen Jet von Baires Fly, allerdings eine andere Maschine.

Das Flugzeug blieb am Dienstag in Puerto Iguazú. Nach Informationen von La Nación bewegte der US-amerikanische Vermittler die Chartergesellschaft mit wiederholten Anrufen und Nachrichten dazu, weiter zu warten. Unterdessen verbreiteten Bolsonaro-Anhänger bereits die Nachricht, er sei in den USA angekommen. Tatsächlich befand er sich noch in Brasilien.

Über Argentinien und Ecuador nach Miami

Erst am Dienstag um 22.50 Uhr überquerte Bolsonaro mit seiner Familie auf der internationalen Tancredo-Neves-Brücke die Grenze nach Argentinien. Er benutzte nach argentinischen Angaben einen italienischen Reisepass. Seine Frau und die beiden Töchter reisten mit brasilianischen Dokumenten ein. Die argentinische Einwanderungsbehörde erklärte, es habe keine rechtlichen Hindernisse für die Einreise gegeben.

Nach dem Grenzübertritt fuhr die Familie zum Flughafen Puerto Iguazú. In einem von La Nación eingesehenen Flugdokument sind Bolsonaro, seine Frau und die beiden Töchter sowie drei Besatzungsmitglieder aufgeführt.

Nach Flugdaten von Flightradar24 startete die Gulfstream am Mittwoch um 0.21 Uhr Ortszeit in Puerto Iguazú. Sie flog über Paraguay, Bolivien und Peru nach Guayaquil in Ecuador, ohne brasilianischen Luftraum zu überqueren. Nach einer Zwischenlandung dort erreichte die Maschine gegen 9.25 Uhr den Flughafen Miami-Opa Locka.

Mileis Berater soll geholfen haben

Nach Recherchen des Wall Street Journal waren an der Organisation der Reise neben US-amerikanischen Helfern auch Vertraute des argentinischen Präsidenten Javier Milei beteiligt. Dazu soll sein enger Berater Santiago Caputo gehören. Nach Darstellung des Wall Street Journal überwachte er den Ablauf von Puerto Iguazú aus und stand in direktem Kontakt mit Eduardo Bolsonaro.

Zustimmung wird geprüft...

Auch Clarín berichtete unter Berufung auf argentinische Regierungsquellen, Caputo habe die Ausreise von Puerto Iguazú aus überwacht und Kontakt zu Baires Fly gehalten. La Nación berichtete am Mittwoch unter Berufung auf ein elektronisches Polizeiprotokoll über eine Fahrzeugkontrolle bei Capioví in der Provinz Misiones, bei der Caputo identifiziert worden sein soll.

Demnach hielt die Polizei am Mittwoch gegen 2.50 Uhr zwei Fahrzeuge des Energieunternehmens Yacyretá an. In einem davon soll Caputo gesessen und sich als politischer Berater Mileis ausgewiesen haben. Caputo bestritt gegenüber La Nación, bei dieser Kontrolle identifiziert worden zu sein.

Korruptionsverdacht im Umfeld der Charterfirma

Die argentinische Chartergesellschaft Baires Fly wird in einem Korruptionsverfahren um die staatliche Behindertenbehörde Andis genannt. Die Ermittlungen betreffen den Verdacht der Bestechung und Geldwäsche. Nach Recherchen des lateinamerikanischen Wirtschaftsportals Bloomberg Línea gehört der mit Baires Fly verbundene Unternehmer Sergio Mastropietro zu den Beschuldigten. Die Fluggesellschaft selbst wird nicht beschuldigt.

Argentinische Justiz prüft Abläufe

Auch die argentinische Justiz prüft die Umstände von Bolsonaros Durchreise. Nach einer Anzeige der oppositionellen Abgeordneten Marcela Pagano forderte die Staatsanwaltschaft in Puerto Iguazú Auskünfte von mehreren Behörden an. Pagano war 2023 für Mileis Partei La Libertad Avanza ins Parlament eingezogen, hatte sich später aber von ihr losgesagt.

Pagano verlangt, die Abfertigung zu prüfen und Flugunterlagen, Passagierlisten sowie Videoaufzeichnungen zu sichern. Nach Angaben der argentinischen Einwanderungsbehörde reiste Bolsonaro mit gültigen Papieren ein. Eine internationale Fahndung lag nicht vor.

Gegen Flávio Bolsonaro wird zudem wegen Korruptions- und Geldwäscheverdachts im Zusammenhang mit einem Film über seinen Vater Jair Bolsonaro ermittelt. Der frühere Präsident verbüßt seit November 2025 eine 27-jährige Haftstrafe. Er wurde wegen der Planung eines Staatsstreichs nach seiner Wahlniederlage 2022 verurteilt.

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