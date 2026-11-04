Fliegen im Winter: Warum es jetzt in vielen Wohnungen am Fenster brummt

Blockfliege, Herbstfliege, Halmfliege: Warum Fliegen im Winter durch die Heizung aufwachen, ob sie gefährlich sind und wie man sie dauerhaft loswird.

Seit Wochen war kein Fenster offen, die Heizung läuft. Trotzdem liegen morgens Dutzende tote Fliegen auf der Fensterbank, und eine dicke Fliege brummt gegen die Scheibe.



Mit mangelnder Sauberkeit hat das nichts zu tun. Auch im Winter kann es zu einer Fliegenplage im Haus kommen, darauf weist das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hin, wie t-online berichtet. Vor allem drei Arten treten demnach zwischen Dezember und Februar häufiger auf. Für Menschen gefährlich ist keine davon.

Warum Fliegen im Winter in der Wohnung auftauchen

Im Herbst ziehen viele Insekten zum Überwintern in Häuser, etwa Marienkäfer oder Stinkwanzen. Manche Fliegen machen es genauso. Sie verkriechen sich auf Dachböden, in Zwischenwänden, Rollladenkästen und Fensterritzen und fallen in eine Winterstarre.



Wird geheizt, wachen sie kurzzeitig auf, erklärt das Laves. Manchmal reicht schon ein sonniger Wintertag.

Blockfliege: Der träge Brummer am Fenster

Die Blockfliege (Pollenia rudis), auch Polster- oder Wurmfliege genannt, ist die bekannteste Winterfliege. Sie wird sechs bis zehn Millimeter groß und trägt goldgelbe Härchen auf der Brust.



Man erkennt sie am Flug: schwerfällig, laut brummend, in Kreisen Richtung Licht. Laut einem Merkblatt der Connecticut Agricultural Experiment Station wird sie schon ab etwa zwölf Grad aktiv.



Ihre Larven leben übrigens als Parasiten in Regenwürmern, daher der Name Wurmfliege. Die Blockfliege sticht nicht, überträgt keine klassischen Krankheiten und vermehrt sich im Haus nicht.

Herbstfliege: Der Doppelgänger der Stubenfliege

Die Herbst- oder Augenfliege (Musca autumnalis) ist fünf bis acht Millimeter groß und sieht der Stubenfliege zum Verwechseln ähnlich. Im Sommer sitzt sie auf Weiden an Rindern und Pferden und leckt deren Augen- und Nasensekret, wie das Medizinlexikon Doccheck beschreibt.



Im Herbst sucht sie Gebäude auf, vor allem auf dem Land. Menschen belästigt sie nur. Manchmal wird sie Stallfliege genannt, ist aber nicht mit dem gleichnamigen Wadenstecher zu verwechseln, der tatsächlich sticht.

Halmfliege: Darum liegen tote Fliegen in der Wohnung

Die meisten toten Fliegen auf Fensterbänken gehen auf die Gemeine Halmfliege (Thaumatomyia notata) zurück. Laut Umweltbundesamt ist sie nur rund zwei Millimeter lang, gelb glänzend und hat drei schwarze Streifen auf dem Rücken. Oft wird sie für eine Fruchtfliege gehalten, an Lebensmittel geht sie aber nicht.



Ihre Stärke ist die Masse. In manchen Jahren fallen Schwärme aus Millionen Tieren über Hauswände her, bevorzugt an hellen, hohen Gebäuden – oft Jahr für Jahr am selben Haus. Die Insektenforscherin Marion Kotrba beschreibt in einem Fachbeitrag einen Fall, in dem fünf Eimer toter Fliegen zusammengefegt wurden: hochgerechnet etwa 17 Millionen Tiere. Im 19. Jahrhundert rückte demnach sogar die Feuerwehr aus, weil ein Kirchturm zu brennen schien. Es war eine Fliegenwolke.



Anders als die Blockfliege verträgt die Halmfliege keine Wärme. Sie braucht Kälte zum Überwintern und stirbt bei Zimmertemperatur schnell. Gelangt sie in geheizte Räume, bleibt nur ihr vertrockneter Körper.

Was hilft gegen Fliegen im Winter?

Gift ist in aller Regel überflüssig. Im Winter fressen die Fliegen nicht und vermehren sich nicht, Schäden am Gebäude richten sie laut Umweltbundesamt nicht an.

So werden Sie Winterfliegen los Tote Fliegen sofort wegsaugen: Bleiben sie liegen, können sie Speckkäfer und Schimmelpilze anlocken.

Bleiben sie liegen, können sie Speckkäfer und Schimmelpilze anlocken. Lebende Fliegen fangen: mit Glas oder Staubsauger, einzelne Tiere einfach nach draußen setzen.

mit Glas oder Staubsauger, einzelne Tiere einfach nach draußen setzen. Ritzen abdichten: Fensterfalze, Rollladenkästen und Dachspalten sind die typischen Einfallstore.

Fensterfalze, Rollladenkästen und Dachspalten sind die typischen Einfallstore. Feine Gaze verwenden: Gegen Halmfliegen hilft nur Gewebe mit höchstens einem Millimeter Maschenweite.

Wer jetzt Fliegen hat, muss deshalb nicht putzen, sondern abdichten. Am besten merkt man sich im Winter, wo die Tiere auftauchen, und schließt diese Lücken im Spätsommer, bevor die nächsten Schwärme kommen. Liegen täglich Hunderte tote Fliegen herum, kann ein Schädlingsbekämpfer die Einfallstellen suchen.

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