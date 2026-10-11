Flixtrain baut Angebot ab Berlin aus: Neue Direktverbindung nach Bremen und Stundentakt nach Hamburg

Ab Dezember fährt Flixtrain bis zu zehnmal täglich zwischen Berlin und Bremen. Nach Frankfurt und ins Ruhrgebiet gibt es mehr Züge. Tickets sind ab 14. Oktober buchbar.

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Stündlich von Berlin nach Hamburg, häufiger von Berlin nach Frankfurt am Main – und eine neue Route von Berlin nach Bremen. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 steigert der private Zugbetreiber Flixtrain die Zahl der Fahrten um rund 20 Prozent.

Das Unternehmen verspricht auch Berlin modernisierte Züge, mehr Kapazitäten und zum Teil kürzere Reisezeiten. Tickets sind ab dem 14. Oktober buchbar.

„Flixtrain befindet sich aktuell in seiner stärksten Wachstumsphase seit Start“, sagte Flix-Chef André Schwämmlein am Wochenende. „Im Fahrplan 2027 werden wir das beste Angebot unserer noch jungen Firmengeschichte auf die Schienen bringen“, erklärte Flixtrain-Sprecher Sebastian Meyer.

Zum Teil schneller als der ICE der Deutschen Bahn

Besonders deutlich wächst das Angebot auf der Strecke Hamburg–Berlin. Statt bisher bis zu 14 Fahrten gibt es künftig bis zu 20 Verbindungen täglich, hieß es. An besonders gefragten Tagen fahren die grünen Züge im Stundentakt zwischen den größten deutschen Städten. Im Jahresfahrplan 2027, der am dritten Advent beginnt, schafft Flixtrain die Strecke erstmals in nur einer Stunde und 50 Minuten.

Auch auf anderen Verbindungen verkürzen sich die Reisezeiten, teilte Flixtrain mit. Viele der grünen Züge seien künftig schneller als vergleichbare Verbindungen mit dem Intercity-Express (ICE) der Deutschen Bahn – für den meist deutlich höhere Ticketpreise verlangt werden.

Auf der Berliner Bahnmesse Innotrans zu sehen: ein neuer Talgo-Wagen für Flixtrain. © Matthias Arnold/dpa

Auch Nordrhein-Westfalen profitiert vom Ausbau. Zwischen Köln und Berlin steigt die Zahl der täglichen Fahrten im neuen Fahrplan von bis zu sechs auf bis zu 16. Das gilt auch für die Verbindung von Düsseldorf, Essen und Duisburg nach Berlin.

Zwischen Köln und Hamburg verkehren künftig bis zu zehn statt bisher vier Züge am Tag, hieß es weiter. Frankfurt wird mit bis zu sechs täglichen Fahrten an Berlin angebunden, in Spitzenzeiten im Zwei-Stunden-Takt. Neu ist zudem eine Direktverbindung zwischen Bremen und Berlin mit bis zu zehn Fahrten täglich, teilte Flixtrain mit.

Flixtrain hat bei Talgo 65 Züge bestellt

Ziel sei, dass für alle, die mit Flixtrain reisen wollen, immer eine passende Abfahrt dabei ist, kündigte André Schwämmlein an. „Wir werden den Markt für nachhaltiges Reisen mit dem Zug erneut signifikant vergrößern.“ Wie berichtet möchte Flixtrain den Fahrzeugbestand verdoppeln und hat beim spanischen Hersteller Talgo 65 Hochgeschwindigkeitszüge für Tempo 230 bestellt. Die ersten Fahrzeuge sollen 2028 geliefert werden, teilte das Unternehmen mit.

Schon vorher modernisiert es seine Flotte. Die erneuerten Ex-DB-Wagen der Generation Flixtrain Comfort sind durchgehend klimatisiert und bieten im gesamten Zug eine Beinfreiheit, die dem Niveau der ersten Klasse der DB entspricht, verspricht der Zugbetreiber.

Erste Linie auf modernisierte Wagen umgestellt

Außer Großraumwagen gibt es auch Wagen mit Abteilen. Damit will Flixtrain Familien, Kleingruppen und Geschäftsreisende ansprechen, die Wert auf Ruhe und Privatsphäre legen. Wie in allen Flixtrain-Zügen gehören WLAN und eine Sitzplatzgarantie ohne Aufpreis zum Angebot, berichtete das Unternehmen. Die Linie Hamburg–Köln wurde bereits auf Comfort-Züge umgestellt, weitere folgen in den nächsten Monaten.

Allerdings kommt es auch bei Flixtrain vor, dass sich Züge stark verspäten oder ganz ausfallen. Infrastrukturprobleme und die zahlreichen Baustellen, unter denen Fahrgäste von DB Fernverkehr leiden, betreffen auch private Gleisnutzer, so das Unternehmen.



Die Deutsche Bahn möchte am Montag den neuen Fahrplan vorstellen, der vom 13. Dezember 2026 an gilt.

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