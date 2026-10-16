90 Minuten an der Sicherheitskontrolle statt drei: Was die Wartezeit-Statistik am BER verschweigt

Laut Flughafen wartet niemand länger als zehn Minuten. Ein Aufenthalt an der Sicherheitskontrolle erzählt eine andere Geschichte. Und jetzt sind noch Ferien, inklusive Baustellen.

Die Bordkarte hält er wie ein Versprechen. Marrakesch, Ryanair-Flug FR5474, Abflug 12 Uhr, Terminal 2. Julian B. (Name geändert), 36, Berliner, steht in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle des BER. Vor ihm Rücken, Rucksäcke, Rollkoffer. Hinter ihm noch mehr davon.

Die Schlange windet sich durch die Absperrbänder, hin und zurück, hin und zurück. Wer in der Mitte steht, sieht kein Ende. Nur den nächsten Knick. Es ist Montag, der 12. Oktober. Kein Ferienstart, kein Streik. Ein gewöhnlicher Tag. Und doch wird Julian anderthalb Stunden brauchen, bis seine Jacke in einer grauen Wanne liegt.

Der Flughafen nennt eine andere Zahl: drei Minuten und 35 Sekunden. So lange warteten Passagiere von Januar bis September im Schnitt an den Sicherheitskontrollen, teilt die Flughafengesellschaft FBB auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. 94,9 Prozent seien in weniger als zehn Minuten durch gewesen. Drei Minuten. 90 Minuten. Beides soll derselbe Flughafen sein. Wie passt das zusammen? Willkommen am Hauptstadtflughafen. Bitte stellen Sie sich hinten an.

Fünf von acht Kontrollspuren

Acht Kontrollspuren hat der Bereich, in dem Julian ansteht. Erst drei, etwas später fünf sind an diesem Vormittag geöffnet. An den anderen drei stehen die Bänder still. Keine Wannen, kein Personal. Niemand erklärt den Wartenden, warum. Sie nehmen es hin. Die Schlange bewegt sich in Schüben, wie eine Raupe. Vorne rücken sie zusammen, dann die Mitte, dann ist Julian dran: zwei Schritte, drei, der Rollkoffer ruckelt hinterher. Stillstand. Eine Minute. Zwei. Dann wieder zwei Schritte.

Wieviele Spuren öffnen, hängt von den Umständen ab. Die Zahl werde „entsprechend des erwarteten Passagieraufkommens und des verfügbaren Personals angepasst“, schreibt die FBB. Des verfügbaren Personals. Am Schreibtisch überliest man den Halbsatz. In der Schlange liest man ihn dreimal.

Fluggäste warten auf dem Hauptstadtflughafen BER. © Carsten Koall/dpa

Endlich! Ein Platz am Band

Dann ist Julian B. vorne. Und lernt: Vorne sein heißt am BER noch lange nicht drankommen. Am Band muss er sich erst einen Platz erobern. Die Ablage ist belegt, Wannen stapeln sich, Menschen nesteln an Gürteln, Jackentaschen, Laptoptaschen. Jeder braucht ein Stück Band, keiner hat genug davon. Julian wartet auf eine Lücke, dann schiebt er seine Wanne hinein: unten die Jacke, darauf das Handgepäck. Eine Hand drückt nach, damit die Wanne im Tunnel verschwindet, bevor die nächste kommt.

Dann der Durchgang. Dann die Kontrolle der Füße, danach die Suche nach der eigenen Wanne am anderen Ende, zwischen fremden Jacken und fremden Rucksäcken. Jacke an, Rucksack auf, Gürtel zu. Hinter ihm drängen die Nächsten.

An der Technik liegt es nicht. Der Berliner Julian B. steht im Terminal 2, an den neuen Spuren. 24 sind laut FBB inzwischen mit CT-Scannern ausgestattet, in den Bereichen 1 und 5 von Terminal 1 und im Terminal 2. Flüssigkeiten bis zu zwei Litern und Laptops bleiben in der Tasche, pro Stunde schaffen diese Spuren bis zu doppelt so viele Passagiere wie die alten. Nur im zentralen Bereich von Terminal 1 läuft noch konventionelles Röntgen.

Die Statistik und ihre Rundungen

Die Zahlen der FBB: Von Januar bis September warteten 94,9 Prozent der Passagiere weniger als zehn Minuten. Länger als 20 Minuten: 0,3 Prozent. Länger als 60 Minuten: 0,0 Prozent.

An dieser Stelle gehört eine Selbstkorrektur hin. Die Entwicklung spricht für den Flughafen. 2023 lag die durchschnittliche Wartezeit noch bei acht Minuten, in den ersten neun Monaten 2024 bei fünf Minuten und 55 Sekunden. Seit 2024 steuert die FBB die Kontrollen selbst, seitdem kamen die CT-Scanner. Die Wartezeit hat sich mehr als halbiert. Immerhin.

Aber ein Durchschnitt ist geduldig. Er rechnet die stillen Stunden mit ein: den späten Abend, die Nacht, den Dienstagmittag im Februar. Auch Prozente klingen kleiner, als sie sind. Bis Ende September flogen rund 19 Millionen Menschen über den BER, etwa die Hälfte davon ab. Wartete von neun bis zehn Millionen Abfliegenden jeder Dreihundertste länger als 20 Minuten, sind das fast 30.000 Menschen.

Und 0,0 Prozent heißt nicht: niemand. Es heißt: weniger als 0,05 Prozent. Das können mehrere tausend Reisende sein. Julian ist einer davon.

Mitarbeiter des Flughafens BER kommen die Rolltreppe hinauf. © Annette Riedl

Priority: In Berlin nicht

Einer, der die Spitzenzeiten kennt, ist Thomas M. (Name geändert). Der Unternehmer fliegt nach eigenen Angaben mehrmals im Monat international, hat den höchsten Status im Vielfliegerprogramm der Lufthansa und dokumentiert die Abläufe regelmäßig. Im Februar sagte er dieser Zeitung, die Sicherheitskontrolle am BER sei mit Abstand die langsamste, die er kenne. Die Fast Lanes brächten kaum Zeitgewinn.

In London werde man als Priority-Kunde effizient durch Kontrolle und Boarding geführt, in Berlin nicht. Teils stehe viel Personal bereit, trotzdem bewege sich die Schlange kaum, gerade morgens um sechs. Für Geschäftsreisende mit engen Zeitplänen sei das schlicht inakzeptabel. Spreche man das an, heiße es: Sicherheit gehe vor. Andere Flughäfen zeigten, dass Sicherheit und Tempo kein Widerspruch seien.

Für ihn ist das ein Prozessproblem. Die fünf von acht Spuren an diesem Montag deuten eher auf fehlende Kapazität. Welche Ursache überwiegt, ließe sich klären, wenn der Flughafen seine Wartezeiten nach Tageszeit offenlegte. Bisher tut er das nicht.

Wer an den Spuren steht

Die Kontrollkräfte an den Bändern arbeiten für Securitas, im Auftrag der FBB, unter Aufsicht der Bundespolizei. Seit dem 1. Januar 2024 organisiert und finanziert die Flughafengesellschaft die Kontrollen selbst. Das Versprechen damals: kürzere Wartezeiten, mehr Einfluss auf das Personal, gerade wenn es voll wird.

Die Kette beschreibt die FBB so: Der Flughafen prognostiziert für jeden Tag das Aufkommen, aus den Flugplänen und der Erfahrung, wann Passagiere eintreffen. Daraus berechnet er den Personalbedarf und meldet ihn an Securitas. Securitas plant die Schichten. An Spitzentagen stehen mehr als 300 Mitarbeiter pro Schicht an den Kontrollen.

Wie das bei Großereignissen aussieht, zeigte sich Ende September. Am Montag nach dem Berlin-Marathon erwartete der BER rund 94.000 Fluggäste, am Vormittag stauten sich die Reisenden. Mit Veranstaltern stehe man im Austausch, schreibt die FBB, und rief über Lautsprecher aus: Medaillen vor der Kontrolle ablegen. Ob der Flughafen an solchen Tagen zusätzliche Spuren öffnet, steht nicht in der Antwort.

Wieviele Stellen bei Securitas unbesetzt seien? Dazu könne man keine Auskunft geben. Ob der Vertrag Strafen vorsieht, wenn die Wartezeiten aus dem Ruder laufen? Wartezeiten seien „berücksichtigt“, zu Einzelheiten äußere man sich nicht. Und ein Zielwert? Nennt der Flughafen nicht. Die Auskunft endet dort, wo die Verantwortung beginnt.

Schuld ist das Unbeherrschbare

Ein Flughafen in öffentlicher Hand, der Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört, schweigt also darüber, was er von seinem Dienstleister verlangt. Was die eigene Spitze verdient, steht immerhin im Geschäftsbericht: 2024 erhielt die dreiköpfige Geschäftsführung zusammen mehr als 1,7 Millionen Euro, die Vorsitzende Aletta von Massenbach 660.000 Euro, davon 180.000 Euro als erfolgsabhängigen Bonus. Ob dieser Erfolg auch an Wartezeiten gemessen wird, ist nicht bekannt.

An sehr verkehrsstarken Tagen könne es zu Stoßzeiten auch mal etwas länger dauern, räumt die FBB ein. Dann verweist sie auf das, was sie nicht beherrsche: Krankheitswellen beim Personal, Störungen bei der Bahn, Sperrungen auf der Autobahn. Schuld sind im Zweifel die Umstände.

Auf dem Hauptstadtflughafen BER steht ein Flugzeug von Qatar Airways. © Jens Kalaene/dpa

Drei Kilometer Laufstrecke

Eine Frau kommt im Terminal 2 an. Komplett außer Atem. Drei Kilometer sei sie schon durch den BER gelaufen, sagt sie und schnappt nach Luft. „Ich habe die Schritte gezählt, bin bei 5000, inklusive Anreise.“

Drei Kilometer, bevor der Urlaub überhaupt beginnt. Sie muss sich erstmal setzen und erzählt etwas über diesen weitläufigen Flughafen, in dem das Terminal 2 nur über zwei Brücken mit den Flugsteigen im Pier Nord von Terminal 1 verbunden ist. „Ich bin mit der S-Bahn angekommen und seitdem laufe ich mir die Füße wund.“

Wer jung und gesund ist, schaffe das, schnaubt sie. Wer älter sei, schlecht zu Fuß sei oder ein Kind auf dem Arm halte, für den würden Weg und Wartezeit zur Prüfung. Für manche ist das keine bloße Unannehmlichkeit. Es ist eine Grenze. Die Frau fächert sich Luft zu: „Ich bin inzwischen zu alt zum Laufen, aber zu jung, um mir einen Rollstuhl zu ordern.“ Und verrät ihr Alter: 58.

Im Rollstuhl durch die Kontrolle

Und wer wirklich nicht laufen kann? Auf dem Papier ist der BER vorbereitet. Rollstuhlfahrer haben laut Flughafen an allen Zugängen der Bordkartenkontrolle einen eigenen, barrierefreien Zugang. Für diskrete Kontrollen gibt es separate Kabinen. Elektrische Rollstühle sollen am Sperrgepäckschalter abgegeben werden, bis zum Gate gibt es einen Rollstuhl des Mobilitätsservices.

Die Hilfe hat eine Bedingung: Der Betreuungsservice muss mindestens 48 Stunden vorher angemeldet werden, über Reisebüro oder Airline. Wer zu spät dran ist, muss laut Flughafen mit längeren Wartezeiten rechnen.

Die zweite Schlange

Für Julian ist mit dem Band die Reise noch nicht frei. Marrakesch liegt außerhalb des Schengenraums, vor dem Gate wartet die Passkontrolle. Zuständig ist hier nicht die FBB, sondern die Bundespolizei. Zwei Schlangen, zwei Zuständigkeiten, zwei Wartezeiten, die sich addieren.

Seit dem 10. April 2026 ist das europäische Einreise- und Ausreisesystem EES vollständig in Betrieb. Wer keinen Pass eines EU- oder Schengenstaates hat, gibt Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild ab. Der Stempel im Pass ist Geschichte. Die Bundespolizei rechnet selbst damit, dass die Grenzkontrolle dadurch auch langfristig mehr Zeit benötigt. Am Marathon-Wochenende Ende September warteten Reisende am BER nach Berichten dieser Zeitung mehr als vier Stunden bei der Einreise. In Frankfurt stellt der Betreiber Fraport zusätzliches Personal, das die Bundespolizei an den Grenzkontrollen unterstützt, und rät Nicht-EU-Reisenden, drei Stunden vor Abflug da zu sein. Der BER belässt es in seiner Ferienmitteilung beim Hinweis, es könne zu längeren Wartezeiten kommen.

Eine Frau sitzt in der Halle des Flughafens BER auf einem Stuhl. Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi starten und landen seit dem Morgen keine Passagierflugzeuge am BER. Sämtliche Abflüge und Landungen fallen den ganzen Tag über aus, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zuvor mitgeteilt hatte. © Julian Degler/dpa

Wenn plötzlich nichts mehr geht

Die Schlangen sind die Alltagsform eines Problems, das am BER schon in größerem Maßstab zu besichtigen war. Im September 2025 legte ein Ransomware-Angriff auf den IT-Dienstleister Collins Aerospace Check-in und Gepäckabfertigung lahm. Passagiere wurden mit Papierlisten abgefertigt, die Flughafenfeuerwehr half, die Kofferberge abzutragen. Am 18. März 2026 stoppte ein Warnstreik der Beschäftigten der Flughafengesellschaft den Passagierverkehr komplett: rund 445 Flüge gestrichen, etwa 57.000 Passagiere betroffen. Verdi forderte für rund 2000 Beschäftigte sechs Prozent mehr Lohn. Auch 2025, 2024 und 2023 gab es ganztägige Ausfälle. Ob Streik, Eisregen oder eine ausgefallene Sicherheitsschleuse: Wenn am BER etwas schiefläuft, dann selten im Kleinen.

Frankfurt und München fliegen bei Streiks mit reduziertem Programm weiter, Paris und London ebenso. Der BER stellt den Betrieb ein. Er hängt stärker als die großen Drehkreuze an einzelnen kritischen Funktionen: Sicherheitskontrolle, Feuerwehr, Bodenabfertigung. Fällt eine aus, lässt sich der Betrieb nicht herunterfahren, nur abschalten. Alles oder nichts. Ein Drehkreuz kann sich Verspätungen leisten, aber keinen Totalausfall.

Ob an diesem Montag Personal fehlte, ist offen. Aber das Muster ist verwandt. An Beton fehlt es nicht: Der BER ist mit seinen beiden Terminals derzeit für rund 33 Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt; bis 2040 soll die Kapazität auf bis zu 58 Millionen wachsen. Die Fixkosten laufen weiter: 2024 schrieb die Flughafengesellschaft mehr als 210 Millionen Euro ab, der Konzern machte 134,4 Millionen Euro Verlust.

Die Ferien kommen, die Bagger auch

Am Freitag begann bereits die Reisewelle der Herbstferien. Vom 16. Oktober bis zum 1. November erwartet die FBB rund 1,4 Millionen Passagiere, so viele wie im Vorjahr, allein am ersten Wochenende rund 280.000. Stärkster Tag soll der Freitag werden, mit rund 100.000 Fluggästen. Der Rekord: 102.059, zum Ferienstart 2025. Werte in dieser Größenordnung seien in der Herbstreisezeit „nicht außergewöhnlich“, schreibt die FBB. Ihr Rat: Wartezeiten in der App prüfen, den günstigsten Kontrollbereich wählen, alle Gates seien über jede Kontrolle erreichbar.

Genau in diese Wochen fällt eine Baustelle. Ende Oktober beginnt der Umbau der Bereiche 2 und 4 in Terminal 1, sie bekommen CT-Scanner, fertig werden soll das 2027. Gebaut wird abschnittsweise im laufenden Betrieb. Es stünden jederzeit ausreichend Spuren zur Verfügung, verspricht die FBB. Ausreichend: Das hätte man an diesem Montag auch gern gesehen.

Ein Werkzeug gegen die Hauptverkehrszeiten hat der Flughafen im Mai abgeschafft: den BER Runway, buchbare Zeitfenster für die Kontrolle. Rund 90 Prozent der Gebuchten hätten ihren Slot zuletzt verfallen lassen. Pläne für eine Rückkehr gebe es nicht.

Als wäre das nicht genug: Am 24. Oktober, mitten in den Ferien, schließt Ryanair seine Basis am BER und zieht sieben Flugzeuge ab. Für den Hauptnutzer von Terminal 2 halbiert sich damit die Kapazität am BER im Winter. Bundesweit streicht Ryanair 700.000 Sitzplätze, zehn Prozent weniger als im Vorjahr, Berlin trifft es am stärksten.

Zwölf Strecken fallen weg: Bologna, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Marseille, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Tallinn, Thessaloniki, Triest und Vilnius. Auf den übrigen fliegt Ryanair seltener. Marrakesch steht nicht auf der Liste. Der Marrakesch-Reisende Julian B. hatte Glück, jedenfalls mit der Strecke.

In den Ferien fliegt der BER 139 Ziele in 54 Ländern an

Die Maschinen gehen an Flughäfen in EU-Staaten, die nach Darstellung der Airline die Luftverkehrsteuer abgeschafft und Gebühren gesenkt haben. Von der Bundesregierung fordert Ryanair dasselbe. Die FBB teilt die Kritik an den staatlichen Kosten, ihre eigenen Entgelte seien seit 2020 stabil. Nach Recherchen dieser Zeitung liegt das Passagiergrundentgelt allerdings seit April 2025 bei 7,38 Euro pro Schengenpassagier und sollte 2026 weiter steigen. Sechs der zwölf Verbindungen übernähmen andere Airlines, die Sitzplätze ließen sich aber nur teilweise ersetzen.

In den Ferien fliegt der BER 139 Ziele in 54 Ländern an. Dabei hat er ohnehin weniger Verkehr als seine Vorgänger. Im August starteten und landeten rund 16.600 Maschinen, gut 530 am Tag. Tegel und Schönefeld kamen 2019 allein im ersten Quartal auf 65.993 Starts und Landungen, der BER im ersten Quartal 2026 auf 37.390, rund 43 Prozent weniger. Weniger Verkehr. Und trotzdem Schlangen.

Die Frage ist, was diese Zahlen verdecken

Julian hat es durch die Kontrolle geschafft. Anderthalb Stunden, nachdem er sich angestellt hat, steht er auf der anderen Seite des Bandes, die Jacke über dem Arm.

Der Flughafen hat recht, wenn er sagt, dass die meisten schnell durchkommen. Die Zahlen sind besser als vor drei Jahren, die Scanner wirken. Die Frage ist, was diese Zahlen verdecken. Fünf offene Spuren von acht. Ein Personalbestand, über den der Flughafen keine Auskunft gibt. Ein Vertrag, über den er schweigt. Eine Messmethode, die er bisher nicht erklärt. Eine Baustelle, die in die Ferien fällt.

Wie gesagt: Ab diesem Wochenende erwartet der BER rund 100.000 Passagiere. Dann stehen mehr Menschen in diesen Schlangen als heute. Für den Flughafen werden sie, wenn es gut läuft, im Durchschnitt verschwinden.

Drei Minuten und 35 Sekunden. Julian B. hat 90 Minuten gebraucht. In der Statistik des BER kommt er vor, ganz unten, in der letzten Zeile: länger als 60 Minuten, 0,0 Prozent.

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