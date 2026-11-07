Ein Bürohaus mit neun Etagen, 921 Plätze. Anfang Oktober ziehen die ersten Bewohner ein, rund ein Dutzend Menschen. Danach sollen täglich 30 bis 40 dazukommen. Das frühere Gebäude der Deutschen Rentenversicherung an der Hasenheide in Kreuzberg ist Berlins neueste Unterkunft für Flüchtlinge.
Jeder soll höchstens sechs Monate dort wohnen bleiben. Was der Umbau gekostet hat, sagt das Land nicht. Begründung: Geschäftsgeheimnis.
Ein neues Großquartier, mitten im Kiez. Das klingt nach Notlage, nach vollen Turnhallen, nach 2015 oder 2022. Doch die Lage ist eine andere. Nach Berlin kommen so wenige Flüchtlinge wie seit Jahren nicht mehr. Und trotzdem sind die Unterkünfte fast voll. Wie kann das sein?
Migration
Flüchtlinge in Berlin: Warum die Unterkünfte trotz weniger Ankünfte voll sind
So wenige Geflüchtete wie seit Jahren kommen nach Berlin, trotzdem sind die Heime fast voll belegt. Was hinter dem Widerspruch steckt.
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Bewohner zwischen den Containern der Flüchtlingsunterkunft im alten Flughafen Tempelhof.
© John Macdougall/afp