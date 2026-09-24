Luftfahrt

Viermal mehr Drohnen als 2025: Warum der BER jetzt Deutschlands Hotspot ist

37 Drohnensichtungen seit Januar, mehr als an jedem anderen deutschen Airport. Erst Mittwoch stand der Verkehr am BER wieder still. Flüge mussten nach Hamburg und Dresden ausweichen.

Foto von Autor/Autorin: Peter Neumann
Peter Neumann
4 Min
Ein Drohnenverbotsschild am Flughafen München. Am BER gab es 2026 bundesweit die meisten Sichtungen. In München waren es 16.

Ein Drohnenverbotsschild am Flughafen München. Am BER gab es 2026 bundesweit die meisten Sichtungen. In München waren es 16.

© Ardan Fuessmann/imago

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Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ist Spitze – was die Zahl der Drohnensichtungen anbelangt. Auf keinem anderen deutschen Airport sind 2026 bisher so viele unbefugte Flugobjekte gemeldet worden. Mittwochabend war wieder mal der Verkehr am BER eingestellt worden, nachdem eine Drohne gemeldet worden war. Jetzt nannte die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage der Berliner Zeitung neue Zahlen.

In diesem Jahr wurden von Anfang Januar bis Ende August insgesamt 37 Drohnensichtungen registriert. Das teilte ein Sprecher der DFS am Donnerstag mit. Damit nehme der BER in Deutschland eine Spitzenstellung ein, bestätigte er.

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