Einsatzkräfte fahnden nach einem unbekannten Fahrzeug, das die Umzäunung durchbrochen haben soll. Auch die Bereiche rund um abgestellte Antonov-Frachtflugzeuge wurden kontrolliert.

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Am Flughafen Leipzig/Halle hat ein beschädigter Sicherheitszaun in der Nacht zum Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Nordpiste wurde gesperrt und der dortige Flugbetrieb eingestellt, wie die Polizeidirektion Leipzig in einer Mitteilung bestätigte. Die Südpiste mit dem Logistikzentrum sei weiterhin in Betrieb.

Die Beschädigung am Zaun sei kurz vor 23:00 Uhr festgestellt worden, hieß es von der Polizei. Deren Ursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob sich unberechtigte Personen auf dem Flughafengelände aufhielten, war zunächst unklar. Einsatzkräfte der Bundespolizei durchsuchten mit Unterstützung der Landespolizei das Areal.

Suche nach unbekanntem Fahrzeug

Nach Informationen des Medienportals News5, dessen Reporter vor Ort waren, soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Polygraphstraße nahe Freiroda gegen die Umzäunung gefahren sein und diese durchbrochen haben.



Von dem mutmaßlich beteiligten Fahrzeug fehlte demnach zunächst jede Spur, eine großräumige Fahndung wurde eingeleitet. Ob der Fahrer unerlaubt auf das Flughafengelände gelangen wollte oder es sich um einen Unfall handelte, blieb offen. Diese Angaben sind nicht amtlich bestätigt.

Nach Angaben von News5 kontrollierten die Beamten auch Bereiche rund um die auf dem Gelände abgestellten Antonov-Frachtflugzeuge aus Russland und der Ukraine.

Vorfall mit Sprengstoff-Drohne im August

Der Flughafen Leipzig/Halle war im Sommer in die Schlagzeilen geraten. Anfang August war dort eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Bundesregierung machte Russland für den mutmaßlich versuchten Angriff verantwortlich, Moskau wies die Vorwürfe zurück.

Der Flughafen zählt zur kritischen Infrastruktur und wird seit Jahrzehnten auch von Bundeswehr und Nato für Materialtransporte genutzt. Über das Programm Strategic Airlift International Solution (SALIS) werden dort mit Antonov-124-Maschinen Militärgroßgerät und Truppen weltweit verlegt.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 ist Leipzig zudem Einsatzbasis der Antonov-Flotte. Eine wiederkehrende Strecke führt zum polnischen Flughafen Rzeszów-Jasionka, dem westlichen Logistikdrehkreuz für die Belieferung der Ukraine mit zivilen und militärischen Gütern.

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