Der Flughafen Nürnberg ist gesperrt. Grund ist eine „unbestätigte Luftnotlage“. Was bisher bekannt ist.

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Der Flughafen Nürnberg wurde am Dienstagmittag für den Flugverkehr gesperrt.

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Wegen eines Polizeieinsatzes hat der Flughafen Nürnberg am Dienstag gegen Mittag den Flugbetrieb ausgesetzt. Starts und Landungen sind damit nicht möglich.

Ein Flugzeug aus Korfu landete am Mittag sicher am Flughafen. Der Airport bleibe aber vorerst gesperrt und der Polizeieinsatz laufe weiter, sagte ein Flughafensprecher. Er bestätigte zudem, dass Eurofighter den von der griechischen Insel kommenden Flieger vor der Landung begleitet hatten.

Als Grund für die Sperrung nannte ein Sprecher des Flughafens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine „unbestätigte Luftnotlage“. Was sich genau dahinter verbarg, blieb zunächst offen. Bereits in der Nacht hatte es am Albrecht-Dürer-Airport Probleme gegeben: Drei Piloten meldeten unabhängig voneinander ein Objekt, berichtete der Bayerische Rundfunk. Ob beide Vorfälle zusammenhängen, ist unklar.

Drei Piloten melden am frühen Morgen ein Objekt

Schon Stunden vor der Sperrung hatte es am Flughafen Nürnberg eine weitere Störung gegeben. Zwischen 2.00 und 4.00 Uhr meldeten nach Angaben der Polizei drei Piloten unabhängig voneinander ein Objekt. Jeder von ihnen sei dabei gerade im Start- oder Landevorgang gewesen, berichtete der Bayerische Rundfunk.

Weil es sich möglicherweise um eine Drohne gehandelt haben könnte, rückte die Polizei mit speziellen Detektoren an. Das teilte sie auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Hinweise auf eine Drohne lieferten die Geräte allerdings nicht.

Im September war nach Angaben des Bayerischen Rundfunks am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff bestückte Drohne rechtzeitig entdeckt worden.

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