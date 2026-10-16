Nach Angriffen aus dem Jemen: Flughafen in Riad bleibt gesperrt – was Reisende jetzt wissen müssen

Nach Huthi-Angriffen mit 18 Toten bleibt der Flughafen Riad gesperrt. Auch Umstiege sind betroffen: Diese Vorkehrungen sind wichtig.

Der Flughafen Riad ist nach mehreren Huthi-Angriffen mit mindestens 18 Toten gesperrt – ein Termin für die Wiedereröffnung steht nicht fest.

Der Flughafen Riad ist nach einer Serie von Huthi-Angriffen mit mindestens 18 Toten und mehr als 300 Verletzten weiterhin gesperrt – ein konkreter Termin für die Wiedereröffnung steht nicht fest. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Saudi-Arabien, die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA stuft den saudischen Luftraum bis dato als Konfliktzone ein. Auch wer nicht nach Riad fliegt, sondern dort nur umsteigen wollte, muss seine Reisepläne überprüfen.

Vier Angriffe in einer Woche

Die Huthi-Miliz im Jemen hat den King-Khalid-International-Airport in Riad innerhalb weniger Tage mehrfach attackiert. Allein beim Angriff am 10. Oktober wurden nach Angaben der saudischen Luftfahrtbehörde Gaca mindestens zwölf Menschen getötet und 309 verletzt, spätere Berichte nennen 13 Tote. Bei einem weiteren Angriff am 11. Oktober starb ein pakistanischer Staatsangehöriger, elf Menschen wurden verletzt.

Insgesamt waren bei den Angriffen auf den Flughafen mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Die Huthi haben weitere Angriffe auf den Flugverkehr und Energieanlagen in Saudi-Arabien angedroht.

Sperre gilt mindestens bis 17. Oktober – Wiedereröffnung offen

Die Gaca hatte die Betriebssperre am 12. Oktober verlängert und mit laufenden Sicherheitsprüfungen begründet. Das aktuelle Notam – die offizielle Sperrankündigung für den Luftverkehr – läuft bis 17. Oktober, 23 Uhr, also Mitternacht saudischer Zeit.

Schwarzer Rauch und Flammen steigen aus einer Ölförderanlage in einem Industriegebiet im Süden von Riad auf. © STR/AP/dpa

Dieser Zeitpunkt ist jedoch der frühestmögliche Termin, keine bestätigte Wiedereröffnung. Neue Angriffe oder ausstehende Reparaturen könnten die Sperrung verlängern.

Auch andere Flughäfen betroffen

Die Angriffe beschränken sich nicht auf Riad. Laut Auswärtigem Amt wurden auch die Flughäfen in Dammam, Abha, Dschazan und Nadschran angegriffen. Zwischen dem 8. und 14. Oktober fielen nach einer Auswertung des Branchendienstes Gulf Business 3129 von 7705 geplanten Abflügen an saudischen Flughäfen aus.



Jeddah und Dammam waren zuletzt grundsätzlich geöffnet, aber mit Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen.

Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Saudi-Arabien. Es rechnet mit einer Fortdauer der Kampfhandlungen und weiteren Luftangriffen. Vor der Nutzung des Flughafens Riad wird ausdrücklich gewarnt. Bei allen anderen saudischen Flughäfen rät das Amt zu besonderer Vorsicht.



Auch das britische Außenministerium fordert seine Staatsangehörigen auf, dem Flughafen Riad bis zur offiziellen Entwarnung fernzubleiben, und rät von nicht notwendigen Reisen zu saudischen Flughäfen ab.

Warnsystem blieb offenbar stumm

Reuters berichtet, dass vor mehreren Angriffen keine öffentlichen Warnmeldungen an Passagiere und Flughafenpersonal ausgegeben worden seien. Warum das Warnsystem versagte und welche Konsequenzen daraus folgen, ist bislang nicht geklärt.



Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden dennoch, auf ihrem Mobiltelefon Cell-Broadcast-Alerts zu aktivieren, um künftige Warnmeldungen empfangen zu können.

Lufthansa setzt Riad-Flüge bis November aus

Zahlreiche Airlines haben ihre Verbindungen gestrichen. Die Lufthansa hat ihre Riad-Flüge bis zum 18. November ausgesetzt. Verbindungen nach Abu Dhabi, Maskat und Amman sollen frühestens am 25. Oktober wiederaufgenommen werden, Dubai-Flüge ab dem 26. Oktober.



Auch Swiss, Austrian Airlines und Eurowings haben Verbindungen in die Region verschoben – teilweise bis Dezember. Reisende sollten den Status ihres konkreten Fluges direkt bei der Airline prüfen.

Das sollten Sie jetzt tun

Prüfen Sie bei Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Reiseveranstalter, ob Ihr Flug nach, über oder aus Saudi-Arabien stattfindet – auch Umsteigeverbindungen über Riad sind betroffen. Registrieren Sie sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts, damit die Botschaft Sie im Notfall erreichen kann.



Aktivieren Sie, wenn möglich, Cell-Broadcast-Alerts auf Ihrem Mobiltelefon, falls Sie sich bereits in Saudi-Arabien aufhalten. Beachten Sie, dass eine Reiserücktrittsversicherung in der Regel nicht bei politischen Gefahren oder im Kriegsfall zahlt.

Stornierung nur unter bestimmten Bedingungen kostenlos

Für Pauschalreisen gilt: Allein die Angst vor einem Flug in die Golfregion ist laut ADAC jedoch kein Grund für eine kostenlose Stornierung.



Entscheidend ist, ob die Reise durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt ist – etwa durch eine Flughafensperrung oder eine Reisewarnung für das konkrete Ziel.

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