Flugzeugrandale und Beißattacken: Was man über die Schauspielerin Selma Blair weiß

Die Schauspielerin Selma Blair steht derzeit wegen mutmaßlicher Angriffe auf Flugbegleiter und medizinisches Personal vor Gericht. Es ist nicht das erste Mal, dass die 54-Jährige Schlagzeilen macht.

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Ginge es nur um die Karriere, dann würde man Selma Blair wohl zuerst mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ oder „Natürlich blond“ in Verbindung bringen. Doch die aus Michigan stammende Schauspielerin machte in den vergangenen zehn Jahren eher mit anderen Dingen als ihren Filmprojekten Schlagzeilen.



Gerade bestimmt sie wieder die Nachrichten, weil sie nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und auf medizinisches Personal festgenommen wurde. In New York musste die 54-Jährige wegen dieser Vorfälle nun vor Gericht erscheinen – und die Richterin machte bereits deutlich, Blair erhalte keine Sonderbehandlung, nur weil sie eine Prominente sei.

Der Schauspielerin wird vorgeworfen, mehrere Menschen angegriffen zu haben. Zunächst soll sie am Sonntag auf einem Flug von Los Angeles nach New York mehrere Flugbegleiterinnen verletzt haben.

Mutmaßliche Attacken auf Flug nach New York

Wie das Portal TMZ berichtet, soll die Schauspielerin auf dem Weg zum John F. Kennedy International Airport versucht haben, mitten im Flug die Flugzeugtür zu öffnen. Im anschließenden Gerangel mit der Crew habe sie ein Besatzungsmitglied geschlagen und ein weiteres gebissen.

Laut CBS News enthält eine Audioaufzeichnung der Flugsicherung Details darüber, wie ein Pilot um medizinische Hilfe bittet und von „einer blutigen Nase“ und „einigen Bissspuren“ berichtet.

Nach der Landung wurde die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht, berichteten amerikanische Medien unter Berufung auf die New Yorker Flughafenbehörde, die Fluggesellschaft Delta und das FBI.

Blair soll einer Polizistin gegen Kopf und Brust getreten haben, als sie auf einer Trage lag. Im Krankenhaus soll sie einer Krankenschwester gegen die Brust getreten haben, so der Vorwurf.

Blair ist an Multipler Sklerose erkrankt

Blair hat auf nicht schuldig plädiert und kam zunächst gegen Kaution frei. Von ihrem Management hieß es, Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.“

Selma Blair beim Verlassen des Gerichts in New York © Ryan Murphy/AP/dpa

Die Schauspielerin hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Bereits zwei Jahre zuvor hat Blair mit einer Flugreise für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem Urlaub in Cancún musste sie auf einer Trage aus einem in Los Angeles gelandeten Flugzeug gebracht werden. Der Vanity Fair gestand sie im Nachgang, einen „großen Fehler“ gemacht zu haben: „Nach einer schönen Reise mit meinem Sohn und seinem Vater habe ich Alkohol und Medikamente gemischt, was zu einem Blackout geführt hat. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue.“

Blair hat aus ihrer Beziehung mit dem Modedesigner Jason Bleick, die im September 2012 endete, einen Sohn, der im Juli 2011 geboren wurde.

Missbrauchsvorwürfe gegen Regisseur

Eine prägnante Rolle nahm Selma Blair auch im Rahmen der MeToo-Bewegung ein. Als „Silence Breaker“ wurde sie im Dezember 2017 vom Time Magazine als Teil der „Person of the Year“ geehrt. Blair hatte den Regisseur James Toback öffentlich der sexuellen Belästigung sowie der Morddrohungen beschuldigt.

Sie entschied sich für diesen Schritt, nachdem Toback die ersten Vorwürfe anderer Betroffener als Lügen bezeichnet hatte. Später verarbeitete sie weitere persönliche Übergriffe auch in ihrer 2022 veröffentlichten Autobiografie „Mean Baby“.

James Toback hatte die Vorwürfe von über 200 Frauen damals vehement bestritten. Er behauptete, sich nicht an die Frauen und Ereignisse erinnern zu können. Anfang 2018 wurde bekannt, dass es vorerst keine Anklagen gegen den Regisseur geben werde, da die angeblichen Taten entweder verjährt oder für eine Anklage nicht genügend nachweisbar seien.

Im Jahr 2022 wurde Toback von 40 Frauen verklagt. 2025 wurde den Klägerinnen 1,7 Milliarden Dollar zugesprochen. Selma Blair war aber nicht Teil der 2022 eingereichten Sammelklage. Der nächste Gerichtstermin nach ihrem Flugzeug-Ausraster wurde offiziell für den 19. Januar 2027 angesetzt.

Im Zuge der aktuellen Ereignisse rücken auch wieder Enthüllungen aus Blairs Biografie in den Fokus. Darin gestand die Schauspielerin, in der Vergangenheit auch mehrere Prominente gebissen zu haben. Zu den namentlich bekannten Opfern dieser Beiß-Attacken gehörten unter anderem das britische Supermodel Kate Moss sowie die Schauspielerin Sienna Miller. Blair schrieb, dass sie Menschen beiße, wenn „mein System überlastet wird und augenblicklich kurzschließt“.

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