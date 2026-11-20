Fiona feiert im Cincinnati Zoo ihren sechsten Geburtstag im Januar 2023 – seit ihrer Geburt 2017 hatte das Nilpferd die Herzen der Stadt erobert.

Die weltberühmte Flusspferddame Fiona ist tot. Der Cincinnati Zoo in Ohio teilte am Donnerstag mit, dass das Tier an den Folgen einer verschluckten Strickmütze gestorben ist. Fiona wurde nur neun Jahre alt – für ein Nilpferd ein sehr junges Alter.



Rund elf Tage zuvor war das Unglück passiert. Ein Besucher warf laut Zoo eine Wollmütze in die Luft, ein Deckenventilator erfasste sie und schleuderte sie durch eine schmale Öffnung oberhalb der Scheiben ins Gehege. Zoosprecherin Michelle Curley bezeichnete den Vorfall als Unfall.

Warum keine Operation half

Ein Eingriff kam für das über 2000 Pfund schwere Tier nicht infrage. Der Zoo zog nach eigenen Angaben sowohl tiermedizinische als auch humanmedizinische Fachleute hinzu. Hippos lassen sich nur schwer narkotisieren, haben eine extrem dicke Haut und ein weit verzweigtes Verdauungssystem, durch das die Mütze hätte wandern müssen.



Die Fachleute versuchten es stattdessen mit anderen Mitteln. Tierärzte hielten Fiona mit Flüssigkeit und Leckerlis bei Kräften und liehen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AP eine Vibrationsplatte von einem Pferdehof, auf die sich das Tier mehrmals täglich stellte, damit die Erschütterungen die Mütze durch den Darm bewegen. Ein Ultraschall zeigte laut CNN Verklumpungen im Darm, bei einer Darmspiegelung mit einem 2,7 Meter langen Gerät fanden sie jedoch nichts.

Flusspferd Fiona im Zoo von Cincinnati. Die Aufnahme wurde zu ihrem sechsten Geburtstag im Januar 2023 veröffentlicht. Fiona starb mit neun Jahren, nachdem sie eine Strickmütze verschluckt hatte. © IMAGO/Cover-Images

Vom Frühchen zum Weltstar

Berühmt wurde Fiona durch ihren dramatischen Start ins Leben. Sie kam 2017 sechs Wochen zu früh zur Welt und wog nur 29 Pfund – deutlich weniger als die sonst üblichen rund 100 Pfund eines Nilpferd-Neugeborenen. Sie war das erste Nilpferd, das nach 75 Jahren wieder im Cincinnati Zoo geboren wurde.



Das Frühchen konnte anfangs nicht an der Mutter trinken, weshalb Mitarbeiter die Mutter Bibi von Hand melkten. Pflegerinnen des nahen Cincinnati Children's Hospital halfen beim Legen der Venenzugänge. Unter dem Schlagwort „Team Fiona“ verfolgten später Millionen Menschen weltweit ihre Entwicklung in den sozialen Netzwerken.

Trauer in der ganzen Stadt

Schon kurz nach der Nachricht legten Besucher laut AP Blumen und Karten an einer Hippo-Statue vor dem Zoo nieder. Auf einer Karte stand „Forever our Fiona“. Fans aus Australien, Deutschland, Brasilien und Japan waren in den vergangenen Jahren eigens nach Cincinnati gereist, um das Tier zu sehen.



Auch die Politik meldete sich. Der Bürgermeister von Cincinnati, Aftab Pureval, nannte Fiona ein „Symbol für Durchhaltevermögen und Freude“, Ohios Gouverneur Mike DeWine sprach auf X von einer „wahren Ikone“. Das NFL-Team Cincinnati Bengals verabschiedete sie als „queen of the Queen City“.

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Eine Warnung für Zoobesucher

Der Fall reiht sich in ähnliche Tragödien ein. Zoos warnen seit Jahren vor Gegenständen, die in Gehege geworfen oder geweht werden. Vor zwei Jahren erstickte eine seltene Antilope an einem Plastikdeckel, 2014 starb ein Eisbär in einem deutschen Zoo an einer verschluckten Jacke.



Fiona war bereits der zweite tierische Star des Zoos, der tragisch ums Leben kam. Im Jahr 2016 wurde dort der Gorilla Harambe erschossen, nachdem ein Kind in sein Gehege gefallen war. Ihr erst Monate nach ihrer Geburt eingeschläferter Vater Henry wurde 36 Jahre alt, Bruder Fritz kam 2022 zur Welt.

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