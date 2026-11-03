Fontaines D.C. in der Berliner Max-Schmeling-Halle: Ob ihr Weltruhm der Wirklichkeit standhalten würde?

Unmittelbar nach ihrem Durchbruch war es Fontaines D.C. noch nicht gelungen, die Vorschusslorbeeren für ihre Studioplatten auf der Bühne einzulösen. Und heute?

Grian Chatten von der irischen Post-Punk-Band Fontaines D.C. 2022 im italienischen Padua (Archivbild): Gerade waren die Rocker zu Gast in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Nach einem eher durchschnittlichen Berlinkonzert vor zwei Jahren geistern drängende Fragen durch den Kritikerkopf. Damals vermochten es die Iren kaum, die Grazie und Größe ihrer Alben im Bühnenlicht zu beglaubigen. Unglücklicherweise posierten sie stattdessen so breitbeinig wie Vorstadtrambos – und auch die Garderobe erinnerte an Rüpelburschen aus einem amerikanischen Highschoolstreifen. All das wollte nicht passen zum spätromantischen Grundsentiment ihres Durchbruchalbums „Romance“.

Eine schwärzliche Dezenz

An diesem Novemberabend in der Max-Schmeling-Halle treten Fontaines D.C. vor einen farblos schimmernden Kunststoffschleier, schon während der ersten Augenblicke des Einzugs wirken sie von allzu demonstrativen Rockmanierismen befreit. Derweil tönt als Präludium eine Tonfolge, die unheimlich klingt wie ein verstimmtes Glockenspiel, bald legt sich darunter eine bedrohlich dröhnende Basslinie. „Tongue“ lautet dieser Trip-Hop-Titel – es ist eine industriell wummernde Sounddystopie und ein umjubeltes Entrée.

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Sänger Grian Chatten wandelt auf einem Lacklaufsteg hin und her, seinen Rumpf ziert ein bretonisches Ringelstreifenshirt, dem Gesicht steht ein Zweitagebart ans Kinn geschrieben. Seine Gesten wirken diesmal wohldosiert, die fürmals posenhafte Arroganz scheint einer stilleren Selbstgewissheit gewichen. Zwei Sonnenbrillen verdecken die Augen der beiden Gitarristen Conor Curley und Carlos O’Connell – letzterer hat seinen Schopf und die Socken in denselben Feuerrotton getaucht, aber hier enden sie auch schon, die Extravaganzen. Die Band zeichnet das Gesamtbild einer schwärzlichen Dezenz.

Unsichtbare Sprungfedern

Nach dem Einstand folgt eine Auskopplung aus „Romance“. Das Lied mit den Grungegitarren hört auf den Namen „Here’s the Thing“ und verleiht der Menge unsichtbare Sprungfedern. Immer mal wieder wirft Chatten die Hände in die Höhe, um dem Publikum berechtigte Jubelschreie zu entlocken.



Er hat seine Konzertstimme gefunden, der sonore Bariton entfaltet inzwischen auch live seine wesenseigene Gravität. Die Zuschauerschaft hängt an seinen Lippen wie an seinem Tamburin, dessen Einsatz bei dem älteren Postpunk-Gassenhauer „Boys in the Better Land“ einen Szenenapplaus erntet.

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Dann wird die Bühne in Neonpink und Minzgrün ausgeleuchtet, der Sänger überlässt den folgenden Refrain einem hell sirrenden Publikumschor: „This year you should come and stay here, you can follow my lead, I can help you disappear“, heißt es auf „Marianne“.

Eine mitternachtsblaue Raumfähre

Weil Fontaines D.C. heute weitere acht Stücke aus ihrem neuen Album „Dopamine Chamber“ spielen werden, sei hier der Versuch einer Annäherung unternommen. Suchte man nach einer technischen Entsprechung für diese vor drei Wochen erschienenen Platte, dann wäre sie eine mitternachtsblaue Raumfähre mit glattpolierten Oberflächen.



Das Schiff schwebte nicht im Weltenall, sondern durch die Städte einer völlig entfremdeten Erdzivilisation. Sein Thermostat käme kaum über sieben Grad Celsius hinaus, sämtliche Bordgefährten bestünden aus Silikon, aber immerhin lägen Drogenreste und Daunendecken bereit, um die Beklemmungen dieses Daseins für kurze Minuten vergessenzumachen.

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Musikalisch führt das in die synthetischen Klangkosmen von New Order, The Cure und Depeche Mode – hinter aller Elektronik scheint von den Gitarren meist nur noch ein schemenhaftes Echo durchzudringen. Heute hingegen hört man Saitenanschläge, viele Interpretationen sind rocklastiger arrangiert als ihre Studiogeschwister.



Seine anrührendsten Momente findet dieser hundertminütige Konzertabend in einer Ballade, getragen von einer Akustikgitarre. „I don't feel anything in the modern world“, so purzelt der Refrain aus tausenden Mündern. Wenn man unbedingt wollte, ließe sich das als Manifest einer Generation Z lesen, die ihre romantische Dissoziation zum ästhetischen Prinzip erhoben hat. Ein schweigsamer Mann namens Grian Chatten sagt leise „Danke“.



Auf ausführliche Wortmeldungen verzichtet er gänzlich – dafür stimmt er alle zwanzig Minuten zum viersilbigen „Free Palestine“ an, was unter den Gästen eine sonderbare Volksfeststimmung zwischen Fußballkurve und Kirmeszelt hinaufbeschwört.

Backstreet Boys und Nonnenklöster

Fontaines D.C. mögen unterkühlte Rockmusik spielen, aber die Vergänglichkeitshymne „Favourite“ entfacht ein Jauchzen, als bespielten die Backstreet Boys den Pausenhof eines Mädcheninternats. Mit dem Händeschlag eines Schlagerpublikums klatscht die Menge den finalen Refrain herbei – welch entwaffnende Hingabe. Auch die schallenden Sprechsingverse von „Starbuster“ beten die Ränge mit einer Selbstverständlichkeit hinunter wie Nonnenklöster das Vaterunser. Ja, der Weltruhm dieser Band scheint der Wirklichkeit standzuhalten.



Als Postludium spielen Fontaines D.C. ein Trennungslied von unumwundener Anmut, auf Platte teilt Grian Chatten seine Verse mit der Duettpartnerin Rosalía. Für die letzten Zeilen dieses Konzerts sinkt er auf die Knie: „So, where is gone and why don’t I know? It’s just the start of another show to hurt you and make you feel alive“.

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