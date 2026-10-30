Jubiläum

Fontane 2.0: Günter de Bruyn, der wissende Wanderer

Vor 100 Jahren wurde Günter de Bruyn geboren. Viele seiner Bücher fanden ein großes Publikum. Aber jetzt werden noch Schätze gehoben.

Foto von Autor/Autorin: Cornelia Geißler
Cornelia Geißler
6 Min
Der Schriftsteller Günter de Bruyn, aufgenommen 2007 in seinem Garten im brandenburgischen Blabber bei Görlsdorf nahe Beeskow (Oder-Spree)

Der Schriftsteller Günter de Bruyn, aufgenommen 2007 in seinem Garten im brandenburgischen Blabber bei Görlsdorf nahe Beeskow (Oder-Spree)

© Patrick Pleul/dpa

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Es gibt etwas zu entdecken: Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Günter de Bruyn erscheinen zwei Bücher mit Texten aus seinem Nachlass.

Das eine ist von überraschend praktischem Wert. Man kann es wie ein Reisehandbuch nutzen und sich damit durch die Zeiten bewegen – von Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ über de Bruyns Erkundungen derselben und weiterer Orte in den DDR-Bezirken Potsdam und Frankfurt (Oder) bis in die Gegenwart.

Das andere mag nicht unbedingt nützlich sein, ist aber ein Geschenk für alle, die diesen Autor lieben. Es stecken Tagebuchnotizen darin, Romanfragmente, eine Novelle – ein Schatzkästlein. Aber der Reihe nach.

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