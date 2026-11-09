Forderungen „lächerlich und unrealistisch“: Rubio sieht keinen Durchbruch bei Iran-Verhandlungen

In Paris beraten ab heute die wichtigsten Industriestaaten bei einem G7-Treffen über den Umgang mit Teheran. Washington sieht derzeit keinen Spielraum für eine Einigung.

US-Außenminister Marco Rubio spricht vor seiner Abreise nach Frankreich von der Homestead Air Reserve Base mit der Presse.

US-Außenminister Marco Rubio hat kurz vor dem Treffen der G7-Außenminister in Paris die Erwartungen an eine diplomatische Lösung im Atomstreit mit dem Iran gedämpft. „Ich kann von keinem Fortschritt berichten“, sagte Rubio mitreisenden Journalisten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. „Ich würde nicht sagen, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen.“ Eine diplomatische Lösung sei schwierig, da die Forderungen des Iran „empörend, lächerlich und wirklich unrealistisch“ seien.



Die jüngsten US-Angriffe auf eine Luftabwehreinrichtung auf der iranischen Insel Keschm am Samstagabend bezeichnete Rubio laut AFP als Akt der Selbstverteidigung. „Wenn es eine klare und akute Bedrohung für die Schifffahrt oder für unsere Einsatzkräfte in der Region gibt, haben wir das Recht, uns zu verteidigen“, sagte er. Es ist für Rubio die erste Auslandsreise seit den US-Zwischenwahlen, bei denen die Republikaner die Kontrolle über den Kongress verloren – unter anderem wegen unpopulärer Entscheidungen wie des Iran-Kriegs.

Wadephul begrüßt stärkeres US-Engagement

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) begrüßte vor seinem Abflug nach Paris gegenüber AFP eine aktivere Rolle der USA mit Blick auf die Lage in der Ukraine und in der Golfregion. Es sei anzuerkennen, „dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier wieder in eine aktive Rolle hineingehen“, sagte Wadephul. Im Zentrum der Gespräche werde die Lage in der Golfregion stehen. Es gehe darum, eine weitere Eskalation zu vermeiden, die Blockade der Straße von Hormus zu beenden und Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm aufzunehmen.

Auf der Tagesordnung des G7-Treffens auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, Energiefragen und künstliche Intelligenz. Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner wollen laut der Nachrichtenagentur AP diese Woche in Abu Dhabi mit ukrainischen und russischen Vertretern über mögliche Kompromisse beraten. Rubio sagte AP zufolge in Florida, Nachkriegssicherheitsgarantien für die Ukraine und den Rest Europas seien für die Verbündeten von größter Bedeutung. „Es wurden einige Fortschritte hinsichtlich der möglichen Gestaltung dieser Architektur nach einem Konflikt erzielt“, sagte er.

Wadephul kündigte gegenüber AFP an, auf eine Einigung zum Getreideexport aus der Ukraine über das Schwarze Meer zu dringen. „Die Zeit läuft, das Getreide droht zu verrotten“, sagte er. Zugleich bekräftigte der Minister, dass es keine Verhandlungslösung zur Ukraine ohne die Europäer geben könne.

Auch Katar vermittelt weiter, Golfbörsen unter Druck

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sagte dem Sender Al Jazeera, Doha vermittle weiterhin zwischen Washington und Teheran, um eine Eskalation zu verhindern. Katar und weitere Vermittler hatten zuletzt eine Übergangslösung vorgeschlagen, um die festgefahrene Lage im Iran-Konflikt zu beenden, die zu einem starken Anstieg der Treibstoffpreise und zu Instabilität auf den Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus und im Roten Meer geführt habe.

Die Aktienmärkte am Golf schlossen am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters mehrheitlich im Minus. Anleger warteten auf Anzeichen, ob US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf den Iran anordnen werde. Der saudische Leitindex Tasi fiel laut Reuters um 0,8 Prozent, der katarische Index QSI um 0,5 Prozent, der ägyptische Blue-Chip-Index EGX30 um 0,7 Prozent.

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