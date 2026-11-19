Zehn Forderungen hat die Bundesschüler:innenkonferenz (BSK) an die Politik gerichtet. Die Schülervertretung verlangt unter anderem sanierte Schulgebäude, entlastete Lehrkräfte, mehr Unterstützung bei psychischen Problemen und gleiche Bildungschancen unabhängig vom Elternhaus. Doch wie schlecht steht es tatsächlich um die Schulen in Deutschland?



Ein Blick auf aktuelle Studien und Statistiken zeigt: Bei vielen Forderungen geht es nicht um Zukunftsvisionen, sondern um Probleme, die längst wissenschaftlich belegt sind.

Schulen sanieren: Milliarden fehlen für marode Gebäude

Kaputte Toiletten, undichte Dächer, veraltete Technik: Der Zustand vieler Schulgebäude ist seit Jahren ein Problem. Wie groß der Sanierungsbedarf ist, zeigt das KfW-Kommunalpanel 2026. Demnach sehen 63 Prozent der Kommunen bei ihren Schulgebäuden mindestens einen nennenswerten Investitionsrückstand. Auf rund 69 Milliarden Euro beziffern die Kommunen den bundesweiten Investitions- und Sanierungsbedarf bei Schulen. Ein Fünftel der Kommunen spricht sogar von einem gravierenden Rückstand.

Auch in Berlin zeigt sich, welche Ausmaße ein jahrelang aufgeschobener Sanierungsbedarf annehmen kann. Laut einer Erhebung der German Toilet Organization (GTO) an der Universität Bonn von 2022/23 sind in rund 59 Prozent der Berliner Schulen die Sanitäranlagen nicht vollständig funktionsfähig, und Schulneubauten dauern im Schnitt rund neun Jahre.

Auch an den Universitäten ist die Situation nicht besser. An der Technischen Universität Berlin befanden sich nach einer Bestandsaufnahme nur vier von insgesamt 102 Gebäuden in einem guten Zustand, berichtete der RBB Ende 2025. Bei den übrigen 96 Prozent der Gebäude bestand kurz- oder mittelfristiger Sanierungsbedarf. Die Universität bezifferte den Sanierungsstau auf rund 2,4 Milliarden Euro. Im Mai 2026 musste zudem das Hauptgebäude wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen werden.

Kaputte Toiletten in einer Schule in Berlin, 13.01.2025 © Florian Gaertner

Lehrkräfte entlasten: Wenn mehr als 90 Prozent über Überlastung klagen

Seit Jahren wird über Lehrkräftemangel diskutiert. „Aktuell gehen wir von 30.000 bis 40.000 Stellen aus, die nicht besetzt sind“, sagte Dagmar Wolf von der Robert-Bosch-Stiftung gegenüber der Deutschen Welle. In einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung nannten 67 Prozent der Schulleitungen fehlendes Personal als größte Schwierigkeit. Bis 2030 soll es sogar rund 80.000 unbesetzte Stellen geben, da viele Lehrkräfte bald in Rente gehen.

Noch deutlicher werden die Probleme bei der Arbeitsbelastung. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) fühlten sich 96 Prozent der Schulleitungen durch das stetig wachsende Aufgabenspektrum stark oder sehr stark belastet. 94 Prozent nannten zunehmende Verwaltungsarbeiten als Problem, 92 Prozent ein mangelndes Zeitbudget und 89 Prozent eine Überlastung des Kollegiums.

Damit bestätigt die Befragung einen zentralen Punkt der Schülerforderung: Lehrkräfte sollen sich auf den Unterricht konzentrieren können, statt nebenbei technische Probleme zu lösen, Verwaltungsaufgaben zu erledigen oder fehlende Unterstützung auszugleichen. 92 Prozent der befragten Schulleitungen hielten eine bessere personelle Ausstattung mit pädagogischen Fachkräften für hilfreich. Auch Schulverwaltungsassistenzen wurden von einer großen Mehrheit als Entlastung angesehen.

Gesund lernen: Jedes vierte Kind psychisch auffällig

Auch die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gibt Anlass zur Sorge. Das Deutsche Schulbarometer 2026 der Robert-Bosch-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem Viertel der befragten acht- bis 17-Jährigen psychische Auffälligkeiten festgestellt wurden oder entsprechende Werte im Grenzbereich lagen. Damit nimmt die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erstmals nach der Corona-Krise wieder zu. Die Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt zudem, dass ein Viertel der sieben- bis 21-Jährigen von Angstsymptomen berichtet.

Umso wichtiger ist die Frage, welche Unterstützung Schulen anbieten können. Nach Angaben des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen kommen bundesweit durchschnittlich 5218 Schülerinnen und Schüler auf einen Schulpsychologen. Schulpsychologische Hilfe ist damit vielerorts nur begrenzt verfügbar.

Auch bei der Schulsozialarbeit gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Eine bundesweite Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes kam 2026 zu dem Ergebnis, dass eine flächendeckende Versorgung aller allgemeinbildenden Schulstandorte mit Schulsozialarbeit nur in Berlin und im Saarland besteht. In vielen Schulen der anderen Bundesländer gibt es keine entsprechenden Fachkräfte. In Sachsen etwa profitierten laut Landesauswertung und Medienberichten nur rund 40 Prozent der Schulen von der Schulsozialarbeit.

Bildung für alle: Das Elternhaus entscheidet über die Chancen

Besonders deutlich wird die Bildungsungleichheit beim Blick auf die soziale Herkunft. Die BSK fordert, dass der Bildungserfolg nicht davon abhängen darf, aus welchem Elternhaus ein Kind kommt. Die Forschung zeigt jedoch, wie weit Deutschland von diesem Anspruch entfernt ist.

Wie stark die Herkunft den Bildungsweg beeinflusst, zeigt der Chancenmonitor 2026 des Ifo-Instituts. In diesem wurden Gruppen unter anderem nach dem Bildungsniveau der Eltern und dem Haushaltseinkommen eingeteilt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt bei Kindern aus der am stärksten benachteiligten Herkunftsgruppe bei 16,9 Prozent – bei Kindern aus der privilegiertesten Gruppe sind es dagegen 80,3 Prozent.

Die Unterschiede setzen sich beim Zugang zu Hochschulen fort. Der Bildungsbericht des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 2026 zeigt: Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien nehmen 78 ein Studium auf. Bei Kindern aus nichtakademischen Elternhäusern sind es nur 25. Haben die Eltern weder studiert noch eine abgeschlossene Berufsausbildung, schaffen es sogar nur acht von 100 Kindern an eine Hochschule.

Die Unterschiede entstehen allerdings nicht erst beim Übergang auf das Gymnasium oder an die Universität. Der Bildungsbericht 2026 zeigt, dass Kinder bereits bei der Einschulung unterschiedliche sprachliche und kognitive Voraussetzungen mitbringen. Ein Teil dieser Unterschiede lässt sich durch die soziale Herkunft erklären. Ungleiche Bildungschancen beginnen somit lange bevor die erste wichtige Schulentscheidung getroffen wird.

Viele Probleme sind bekannt – warum ändert sich so wenig?

Die Forderungen der „Bundesschüler:innenkonferenz“ sind keineswegs unrealistische Wunschvorstellungen. Für fast alle gibt es wissenschaftlich belegte Problemlagen: Der Sanierungsbedarf an Schulen ist enorm, Lehrkräfte und Schulleitungen sind überlastet, psychische Belastungen unter Kindern und Jugendlichen sind weit verbreitet und der Bildungsweg hängt weiterhin stark vom Elternhaus ab.

Zwar gibt es bereits politische Programme, etwa das Startchancen-Programm von Bund und Ländern, das Schulen in sozial schwierigen Lagen unterstützen soll. Auch für die digitale Ausstattung und die Sanierung von Bildungsgebäuden wurden Fördermittel bereitgestellt. Doch die bestehenden Maßnahmen sind nicht ausreichend und haben die strukturellen Probleme bislang nicht beseitigt.

Die eigentliche politische Frage ist deshalb weniger, ob Handlungsbedarf besteht, sondern warum viele dieser Probleme trotz jahrelanger Diskussion, vorhandener Programme und politischer Versprechen fortbestehen.

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