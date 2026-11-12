Forscher berechneten 1960 den Weltuntergang – und zwar für diesen Freitag, den 13. November

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Die Welt hat noch einen Tag. Am Freitag, 13. November 2026, ist Schluss – so steht es in einem Aufsatz, den das renommierte Fachjournal „Science“ am 4. November 1960 veröffentlichte.



Der Titel lässt keinen Spielraum: „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“. Verfasst haben ihn drei Forscher der University of Illinois, die ihre Rechnung erstaunlich ernst nahmen.

Wer den Weltuntergang berechnet hat

Hauptautor war Heinz von Foerster. Der Physiker wurde 1911 in Wien geboren, wanderte 1949 in die USA aus und wurde dort zu einer Schlüsselfigur der Kybernetik, wie der ORF berichtet.



In jungen Jahren war er Zauberkünstler. Wie man ein Publikum packt, wusste er also.

So kommt die Doomsday-Formel auf 2026

Die Forscher werteten 24 Schätzungen der Weltbevölkerung aus zwei Jahrtausenden aus. Ihr Befund: Die Menschheit wuchs schneller als exponentiell, die Verdopplungszeit schrumpfte immer weiter.



Verlängert man diese Kurve, schießt sie senkrecht nach oben. Im Jahr 2026,87 strebt die Weltbevölkerung laut Formel gegen unendlich, plus/minus fünfeinhalb Jahre.



Verhungern würden unsere Ururenkel nicht, schrieben die Autoren. „Sie werden zu Tode gequetscht.“

Warum ausgerechnet Freitag, der 13.?

Einen exakten Tag gibt die Formel nicht her. Von Foerster wählte deshalb selbst: einen Freitag, den 13., der zugleich sein Geburtstag ist.



Morgen wäre er 115 Jahre alt geworden. Er starb 2002.

Lange lag die Formel erstaunlich richtig

Demografen nannten die Arbeit damals in Leserbriefen „lächerlich“ und „offenkundig absurd“, wie der Historiker Alan MacEachern für „The Conversation“ nachzeichnet.



Die Pointe: In den 1970er- und 1980er-Jahren traf von Foersters Kurve die echte Entwicklung besser als viele Prognosen der Fachleute. Erst um 1993 blieb die Weltbevölkerung hinter ihr zurück.



Der Grund sind sinkende Geburtenraten. Weltweit liegt die Geburtenrate heute knapp unter der Hälfte des Werts von 1960 – genau das hatten die Autoren gefordert, etwa über hohe Steuern für Familien mit mehr als zwei Kindern.

Wie viele Menschen leben heute auf der Erde?

Rund 8,3 Milliarden. Laut UN-Prognose erreicht die Weltbevölkerung Mitte der 2080er-Jahre mit etwa 10,3 Milliarden ihren Höchststand, wie die dpa berichtete. Danach dürfte sie schrumpfen.



Viele Demografen sorgen sich deshalb längst um das Gegenteil von von Foersters Szenario: zu wenige Menschen.

Wien diskutiert den Weltuntergang

Von Foersters Geburtsstadt nimmt das Datum mit Humor. Der Complexity Science Hub lädt am 12. und 13. November zur „Doomsday Conference“ über Sinn und Unsinn von Weltuntergangsvorhersagen, auch mit Blick auf heutige Prognosen zu KI und Klima.



Die Lehre aus 1960 passt in einen Satz: Eine Kurve, die lange stimmt, muss nicht ewig stimmen. Termine für Freitag also bitte nicht absagen.

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