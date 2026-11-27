Die Hauptscherzone reicht rund 180 Kilometer weit durch den Fels. Das stützt Szenarien eines Bebens über mehrere Segmente. Wann es wieder bebt, bleibt offen.

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Nach einem Schneesturm im Juli 2003 zeichnet sich die Alpine Fault auf Neuseelands Südinsel als Grenze zwischen den verschneiten Südalpen und der grünen Küstenebene ab.

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Als Erdbebensensor eingesetzt, hat ein gewöhnliches Internetkabel in Neuseeland Forschern den bisher schärfsten Blick in die Alpine Fault verschafft. Ein Team aus Australien, Singapur, Neuseeland und China hat die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science Advances vorgestellt.

Die Verwerfung zieht sich am Westrand der Südalpen entlang. Hier stoßen die Australische und die Pazifische Platte aneinander. In der Tiefe liegt demnach kein einzelner glatter Riss, sondern ein rund 200 Meter breites Band aus zerrüttetem Gestein. Darin stecken bis zu sechs Kerne aus stark geschertem Fels, jeder nur etwa zehn Meter schmal.

Laserpulse durch eine Glasfaser bei Haast

Möglich machte das der Netzbetreiber Chorus. Er überließ den Forschern eine freie Faser eines Kabels bei Haast. Das Team schickte Laserpulse hindurch und registrierte, wie durchlaufende Erdbebenwellen das Glas minimal dehnen. Das Verfahren heißt Distributed Acoustic Sensing, kurz DAS.

Nach Angaben der Nanyang Technological University wurde die rund 30 Kilometer lange Strecke so zu Tausenden virtuellen Sensoren, alle vier Meter einer. Klassische Seismometer stehen meist Kilometer voneinander entfernt. Das Breitbandnetz lief über die übrigen Fasern ungestört weiter.

16 von 67 Erdbeben verrieten die Kerne

Gemessen wurde 2023 in zwei Kampagnen mit zusammen 140 Tagen. Das Kabel erfasste 67 lokale Beben. Bei 16 davon liefen Wellen klar erkennbar in der Störungszone entlang.

Erstautorin Voon Hui Lai zieht einen Vergleich: „Seismische Wellen, die in einer Verwerfung gefangen sind, verhalten sich ein wenig wie Licht, das durch eine Glasfaser läuft“, sagte sie laut einer Mitteilung der Australian National University. Strukturen von nur etwa zehn Metern Breite könne ein herkömmliches Seismometernetz nicht auflösen.

180 Kilometer am Stück – auch am Martyr River

Der auffälligste Kern reicht laut den Autoren rund 180 Kilometer weit, zwischen Martins Bay und mindestens Karangarua. Dabei quert er eine markante Segmentgrenze am Martyr River. Das erläutern die Forscher in einem von 1News veröffentlichten Beitrag für The Conversation.

Wie weit ein Bruch läuft, bestimmt mit, wie heftig der Boden wackelt. „Einige frühere Beben an der Alpine Fault sind nahe dem Martyr River stehen geblieben, andere sind einfach weitergelaufen“, sagte Mitautor John Townend von der Victoria University of Wellington laut ANU. Nun gebe es seismologische Belege dafür, dass der Hauptkern dort in Bebentiefe verbunden ist.

75 Prozent in 50 Jahren – aber kein Bebentermin

Zuletzt brach die Verwerfung 1717 in einem großen Beben. Eine Untersuchung von 2021, über die GNS Science berichtete, beziffert die Wahrscheinlichkeit eines größeren Bebens binnen 50 Jahren auf 75 Prozent. Für den nächsten Bruch kam sie zu 82 Prozent auf ein Szenario wie 1717: mehrere Segmente und eine Magnitude über 8. Diese Werte stammen nicht aus der Messung mit der Glasfaser. Die neuen Daten stützen aber dieses Szenario.

Eine Vorhersage folgt daraus nicht, das betont auch das Fachmagazin Eos der American Geophysical Union. Townend ergänzt in der ANU-Mitteilung: „Das ändert nichts daran, wann das nächste Erdbeben passiert, aber es stärkt die Grundlage für Planungen rund um einen großen Bruch über mehrere Segmente.“ Die nicht beteiligte Expertin Caroline Orchiston hält DAS laut den Expertenstimmen des Science Media Centre für eine noch junge Methode.

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