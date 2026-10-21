Forum Steglitz macht es vor: Retten kleine Mieter Galeria und die Friedrichstraße?

Forum Steglitz ist vollvermietet. Vermietungschef Marius Lorenz erklärt uns sein Konzept. Lässt es sich auf Galeria und die Friedrichstraße übertragen?

Galeria steckt erneut im Insolvenzverfahren, das frühere Galeries Lafayette an der Friedrichstraße steht leer. Das Forum Steglitz meldet dagegen Vollvermietung: Mit dem Optiker Mister Spex hat das Einkaufszentrum nach Angaben von Jagdfeld Real Estate auch für seine letzte freie Fläche einen Mieter gefunden.



„In diesen Zeiten ein Shoppingcenter zur Vollvermietung zu führen, hat Seltenheitscharakter“, sagt Marius Lorenz, der bei dem Immobilienunternehmen die Vermietung leitet, auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Das Forum setzt auf kleinere Geschäfte für den täglichen Bedarf und hat frühere Verkaufsflächen in Büros umgewandelt. Können Galeria und die teilweise leer stehende Friedrichstraße davon lernen?

Forum Steglitz gewinnt Optiker, Fleischerei und neue Dienstleister als Mieter

Das Forum Steglitz habe innerhalb von zwei Jahren alle verbliebenen Leerstände belegen können, so Lorenz. Entscheidend war ein Vermietungskonzept, das auf Nahversorgung und einen entsprechend gezielten Branchenmix setzt. Ihnen sei es auch darum gegangen, das bestehende Angebot in Steglitz um die neuen Mieter sinnvoll zu ergänzen.

Neben dem Optiker Mister Spex wurden zuletzt unter anderem die Berliner Fleischerei Mago sowie Washbear gewonnen, ein Dienstleister, der Schuh- und Schlüsseldienst, Änderungsschneiderei und Wäscherei verbindet. Auch die Bäckerei Wiedemann zählt zu den jüngsten Vermietungen. Mehrere der neuen Anbieter sollen noch in diesem Herbst eröffnen, Mister Spex folgt voraussichtlich Anfang 2027.

Wer sein Shopping-Center zur heutigen Zeit revitalisieren will, müsse genauer als früher prüfen, welche Branchen und Konzepte zu dem jeweiligen Standort passen. Die Entwicklung in Steglitz zeige, dass der stationäre Einzelhandel trotz der schwierigen Marktbedingungen nicht ausgedient hat. „Für jedes Objekt gibt es den richtigen Mieter“, so Lorenz. „Man muss ihn gezielt ansprechen und für das jeweilige Objekt begeistern können.“

Einzelhandel wird um Büroräume ergänzt

Auch das Forum Steglitz – das zu den ersten Einkaufszentren Deutschlands zählt – hatte über Jahre mit wachsender Konkurrenz zu kämpfen. Die Schlossstraße in Steglitz allein ist schon eine beliebte Einkaufsstraße. Zusätzlich erhöhen das „Boulevard Berlin“, das Schloss-Straßen-Center und das Einkaufszentrum „Das Schloss“ den Wettbewerb.

Zwischen 2005 und 2007 ließen die damaligen Eigentümer die Verkaufsfläche des Einkaufszentrums erweitern. Zwischen 2019 und 2022 änderte sich die Strategie: Rund 11.200 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden in Büros umgewandelt.

An dem gemischten Konzept mit Büroräumen habe Jagdfeld ganz bewusst festgehalten. „Die Erfahrung zeigt, dass Einzelhändler sich vermehrt nicht in den oberen Etagen ansiedeln wollen“, sagt Lorenz. Deshalb werden vermehrt reine Shoppingcenter in Mixed-Use-Objekte umgewandelt.

Berliner Kaufhäuser: Neue Nutzungspläne kommen nur langsam voran

Die Umnutzung leerstehender Kaufhäuser wird in der Hauptstadt seit längerem erwogen. Bereits 2024 hatte der Berliner Senat auf eine Anfrage der Linken erklärt, dass im Jahr 2021 rund ein Drittel der Einkaufszentren in der Hauptstadt erhöhte Leerstände aufgewiesen habe. Die Linke setzte sich dafür ein, solche Immobilien stärker für andere Zwecke zu nutzen, etwa für Gesundheits-, Pflege- und soziale Einrichtungen.

Zugleich zeigt eine Anfrage der Linken an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, dass eine solche Umnutzung teilweise aber nur schleppend vorankommt. Ein Investor des Warenhauses Karstadt in der Wilmersdorfer Straße hält eine Umplanung der Gebäudefläche in Büroeinheiten nicht mehr für rentabel, obwohl eine solche Mischnutzung aus Wohnungen, Büros und Einzelhandel für das Haus anfänglich geplant war.

Jetzt soll der Fokus auf mehr Wohnraumnutzung gelegt werden, was für Charlottenburg-Wilmersdorf an sich wünschenswert ist. Dafür müssten jedoch unter anderem Lichthöfe geschaffen werden, erklärte Baustadtrat Christoph Brzezinski (CDU) bereits im Januar 2025 bei einer öffentlichen Veranstaltung zur Zukunft der Wilmersdorfer Straße. Das geht aus einer Dokumentation des Bezirksamts hervor.

Umbau in Wohnungen funktioniert nicht überall gleich gut

Das überrascht auch nicht, ist so ein Umbau je nach Einzelfall sehr kostspielig. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC aus dem Jahr 2024 liegen die Umbaukosten bei 2400 bis 3700 Euro je Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Für ein Warenhaus mit 20.000 Quadratmetern wären das rechnerisch zwischen 48 und 74 Millionen Euro.

Das Problem liege der Studie zufolge in der Bausubstanz. Viele Warenhäuser wurden für einen einzigen großen Einzelhändler konzipiert. Sollen stattdessen Wohnungen, Büros und kleinere Geschäfte entstehen, müssen Grundrisse verändert, neue Treppenhäuser eingebaut und technische Anlagen erneuert werden. Besondere Herausforderungen sind Tageslicht und Belüftung. Gerade tief im Gebäudeinneren lassen sich diese Anforderungen in Warenhäusern schwer erfüllen.

Auch die Jagdfeld Real Estate prüft für ein anderes Objekt in Berlin Tiergarten/Moabit die Umnutzung eines Kaufhauses für den Wohnbedarf. „Auch unsere Gedanken gehen auf jeden Fall in diese Richtung“, sagt Lorenz. Das ehemalige Karstadt-Haus in der Müllerstraße in Berlin-Wedding soll mit Gewerbeflächen und rund 60 Wohnungen auf dem Dach versehen werden. Der Umbau soll frühestens 2028 beginnen, erste Mieter könnten 2032 einziehen.

Für das Galeria-Haus am Alexanderplatz liegt eine Absichtserklärung zum Umzug der Zentral- und Landesbibliothek vor. Ein beschlossener Umbau ist das noch nicht.

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