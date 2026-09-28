Fossile Fußspuren zeigen: So schnell ging ein erwachsener T-Rex

Vier Abdrücke aus North Dakota könnten von einem ausgewachsenen Tyrannosaurus rex stammen. Er war offenbar in zügigem Schritttempo unterwegs.

Illustration mehrerer jagender Tyrannosaurus rex in der Kreidezeit. Forschende haben in North Dakota eine fossile Schrittfolge entdeckt, die wahrscheinlich von einem erwachsenen T. rex stammt.

Eine rund sieben Meter lange Folge fossiler Fußspuren gibt Forschenden einen seltenen Einblick in die Fortbewegung eines erwachsenen Tyrannosaurus rex.



Das Tier ging demnach mit geschätzten 5,4 bis 7,2 Kilometern pro Stunde, etwa so schnell wie ein zügig gehender Mensch. Die vier Abdrücke aus dem US-Bundesstaat North Dakota stammen nach Einschätzung des Forschungsteams wahrscheinlich von einem ausgewachsenen T. rex, wie es im Journal of Vertebrate Paleontology berichtet.

Die Spuren entstanden den Forschern zufolge vor etwa 66,5 Millionen Jahren in der Hell-Creek-Formation. Jede der drei Zehen zeigenden Trittsiegel ist ungefähr einen Meter lang. Die Folge umfasst zwei linke und zwei rechte Abdrücke.



Entdeckt wurden sie bereits im Jahr 2025 von Kent Hups, einem Lehrer und Mitautor der Studie. Forschende des Denver Museum of Nature & Science dokumentierten den Fund anschließend mit dreidimensionalen Scans.

Schrittfolge erlaubt Schätzung

Einzelne Fußabdrücke, die erwachsenen T. rex zugeschrieben werden, waren bereits bekannt. Bei dem neuen Fund handelt es sich nach Angaben der Forschenden um die erste beschriebene zusammenhängende Spur, die wahrscheinlich von einem solchen Tier stammt. Aus der Länge der Füße und dem Abstand zwischen den Schritten berechnete das Team eine Gehgeschwindigkeit von 1,5 bis zwei Metern pro Sekunde.

Der Tyrannosaurus rex bewegte sich auf drei Krallen. © imago

Die Zuordnung ist jedoch nicht zweifelsfrei: Die Oberflächen der Abdrücke sind stark verwittert und zeigen nur wenige anatomische Details. Für einen erwachsenen T. rex sprechen den Forschenden zufolge vor allem die Größe der Spuren sowie zahlreiche Knochenfunde dieser Art in der Umgebung.



Die geschätzte Geschwindigkeit beschreibt zudem nur den Moment, in dem der T. rex die Abdrücke hinterließ. Wie schnell das Tier höchstens laufen konnte, lässt sich daraus nicht ablesen. Das britische Natural History Museum schätzt die Höchstgeschwindigkeit eines T. rex auf etwa 22 Kilometer pro Stunde.



Ein ausgewachsener Tyrannosaurus rex konnte rund zwölf Meter lang und mehrere Tonnen schwer werden.

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