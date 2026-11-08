Franca Lehfeldt über ihr Zuhause im Berliner Südwesten: „Wir leben nun mit Vorräten und Aggregat im Keller“

Nach dem Stromausfall ist vor dem Stromausfall: Die Autorin Franca Lehfeldt über eine dysfunktionale Stadt, die Berliner Wahlergebnisse und die Vor- und Nachteile kostenfreier Kitas.

Franca Lehfeldt ist gerade viel unterwegs. In Fernsehsendungen und Podcasts spricht sie über ihr neues Buch „Gute Mütter, schlechte Mütter“, über veraltete Familienbilder und darüber, wie sie die Kinderbetreuung mit ihrem Mann Christian Lindner aufteilt.



Im Buch zeigt die Journalistin und Unternehmerin, welche Folgen Mutterschaft für Frauen haben kann: Teilzeit, Minijobs und das Eineinhalb-Verdiener-Modell können finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut begünstigen. Auch die niedrige Geburtenrate betrachtet sie vor diesem Hintergrund.

Lehfeldt fordert deshalb echte Wahlfreiheit und politische Rahmenbedingungen, die Frauen nicht zwischen beruflicher Unabhängigkeit und familiärer Verantwortung aufreiben. In unserem Fragebogen haben wir mit der 37-Jährigen über die Familienfreundlichkeit ihrer Wahlheimat Berlin gesprochen – und darüber, wie ihre Familie nach dem großen Blackout im Januar nun in den nächsten Winter geht.

1. Frau Lehfeldt, Sie sind 1989 in Hamburg zur Welt gekommen. Wann hat Ihr Weg Sie nach Berlin geführt?



Der Job führte mich an die Spree. Für RTL und n-tv wechselte ich 2017 von Köln ins Hauptstadtstudio.

2. Das erste Mal in der Hauptstadt – was war Ihr erster Eindruck?



New York City ohne Skyline. Das Unkonventionelle, Mächtige und Derbe romantisierte ich zunächst als Melting Pot.

3. In welchen Berliner Stadtteilen haben Sie bislang gelebt – und wo sind Sie schließlich gelandet und geblieben?



In Mitte begann mein Berlin-Vibe. Doch ich war nicht hip genug, wählte nicht links und trank keinen Matcha. Es zog mich gen Westen, und in Schöneberg entdeckte ich die Restaurants in den Seitenstraßen, die Dächer mit Blick auf den Gasometer und machte regelmäßig Zeugenaussagen zu Rangeleien von Jugendlichen. Irgendwann siegte meine innere Oma und wir zogen nach Zehlendorf. Jetzt haben Berlin und ich uns versöhnt und ich bin angekommen.

4. Im vergangenen Winter haben Sie und Ihr Mann wie zehntausende andere Menschen im Berliner Südwesten ohne Strom und Wärme in Ihrem Zuhause gesessen und Ihrem Unmut darüber auch öffentlich Luft gemacht. Wie nachhaltig ist dieser Schreck gewesen und wie geht man vor diesem Hintergrund in den kommenden Winter?



Vorbereitet. Wir leben nun mit Vorräten und Aggregat im Keller. Verrückt, oder?

5. Sie haben damals von einem Versagen der Berliner Landesregierung gesprochen. Was regt Sie persönlich am meisten auf, was den hiesigen Senat angeht?



Die Haltung, dass eine dysfunktionale, unsichere und zukunftsarme Hauptstadt sexy sei. Die Akzeptanz und das Aussitzen der Tatsache, dass nichts besser wird, aber die Bürgerinnen und Bürger immer frustrierter werden. Genauso fassungslos machen mich jedoch die Berliner selbst. Sie haben eine Partei zur stärksten Kraft gemacht, die in Teilen antisemitisch ist, das Migrationsproblem mit ihrer Politik noch verschärfen würde und Eigentümer enteignen will.

Piper Verlag Zur Person Franca Lehfeldt ist Journalistin, TV-Moderatorin, Speakerin, Bestsellerautorin und Mutter einer Tochter. Sie leitet eine Agentur für Kommunikation und Marketing und tritt regelmäßig vor großem Publikum auf.



2023 erschien Lehfeldts erstes Buch „Alte weise Männer“, das sie mit Nena Brockhaus geschrieben hatte. Ihr neues Buch „Gute Mütter, schlechte Mütter. Eine Streitschrift gegen alte Rollenmuster und übergriffige Erwartungen“ ist im Piper Verlag erschienen (288 Seiten, 20 Euro).

6. Als wie familienfreundlich nehmen Sie Berlin wahr?



Berlin ist beim Geld vorbildlich und beim Rest nicht. Die Kita kostet hier nichts, das ist ein echter Vorteil für Familien. Nur ist beitragsfrei nicht dasselbe wie gut. Was die Betreuung taugt, entscheidet in Deutschland die Postleitzahl – und eine Fachkraft für sechs Zweijährige ist keine Betreuung, das ist Verwahrung.



Dazu kommt der öffentliche Raum. Ich war auf Spielplätzen, auf denen Scherben und Spritzen lagen. Eine Stadt zeigt am Zustand ihrer Spielplätze ziemlich genau, für wie wichtig sie Kinder hält. Wir reden über Familienfreundlichkeit und meinen dabei immer Geld. Sie fängt aber früher an, damit, ob eine Mutter ihr Kind spielen lassen kann, ohne hinterherzulaufen.

7. In Ihrem neuen Buch geht es um werdende Mütter, die vor einem „Minenfeld der Erwartungen“ stehen. Welcher übergriffige Kommentar oder ungebetene Ratschlag hat Sie am meisten aufgeregt, als Sie im vergangenen Jahr Mutter einer Tochter wurden?



Am meisten aufgeregt hat mich: „Warte ab, bis dein Kind da ist. Dann wirst du schon spüren, was wichtig ist.“ Das klingt fürsorglich, aber es erklärt alles für ungültig, was ich vorher über mein eigenes Leben gedacht habe. Vorher kamen Sätze wie: „Du bist ja noch da!“ und „Wie lange machst du denn noch?“. Erst sollte ich verschwinden, dann sollte ich mich verwandeln. Dass die Arbeit ein Teil meiner Identität ist und ich beide Rollen verbinden will, bedarf in Deutschland im Jahr 2026 offenbar immer noch einer Erklärung, noch einer Rechtfertigung.

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8. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Der Berliner Zoo.

9. Ihre persönliche No-go-Area?



Der Görlitzer Park. Was mich daran ärgert, ist nicht einmal die Kriminalität selbst, sondern dass wir uns daran gewöhnt haben. Ein Staat, der einen einzigen Park nicht halten kann, hat ein Problem mit sich selbst. Dieser Ort ist dem Rechtsstaat entzogen. Das ist keine konservative Sicherheitsfrage, sondern eine liberale Grundfrage. Wo der Staat sich zurückzieht, zieht nicht die Freiheit ein, sondern der Stärkere. Öffentlicher Raum gehört allen oder am Ende denen, die ihn sich nehmen.

10. In welchem Restaurant reservieren Sie für einen gelungenen Abend?



Im Il Brunello. Hier ist wirklich die ganze Familie willkommen.

11. Einkaufen in der Stadt: In welchem Laden kennt Ihre Kreditkarte kein Limit?



Im KaDeWe.

12. Der beste Stadtteil Berlins? Und der schlimmste?



Prenzlauer Berg ist mir politisch zu grün und zu moralisch überlegen, Dahlem zu sehr unter sich. Doch dazwischen liegt die ganze Stadt. Treffen wir uns doch auf dem Kudamm zur Currywurst.

13. Was nervt Sie am meisten an der Stadt – und was heitert Sie wieder auf?



Der Schmutz, die Gewalt und eine Verwaltung, die nicht funktioniert. Drei Dinge, an die man sich in Berlin gewöhnen soll und an die ich mich nicht gewöhnen will. Und dann rettet die Stadt sich doch wieder selbst, über ihre Menschen. Herb im Ton, herzlich in der Sache. Das gibt es so nirgendwo sonst.

14. Ein Wort noch zum politischen Berlin: Welches Klischee über die „Hauptstadt-Blase“ stimmt aus Ihrer Sicht wirklich?



Dass man sich dort gegenseitig für die Wirklichkeit hält.

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