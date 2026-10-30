Für Samstag hat Frankreichs Innenminister den Einsatz von 70.000 Sicherheitskräften angekündigt. Bei Zugausfällen können Betroffene Erstattung oder Ersatzbeförderung verlangen.

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Bei landesweiten Protesten am 17. Oktober demonstrierten in Paris unter anderem Gewerkschafter, Studenten und Anhänger der Gelbwestenbewegung gegen hohe Lebenshaltungskosten.

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Angesichts der für Samstag angekündigten Proteste und eines Generalstreiks am 5. November warnt das Auswärtige Amt vor Einschränkungen bei Reisen nach Frankreich. Besonders der Bahnverkehr könnte betroffen sein. Vier Eisenbahnergewerkschaften haben für Donnerstag kommender Woche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Konkrete Zugausfälle stehen noch nicht fest.

Für Samstag mobilisiert unter anderem die Gelbwestenbewegung. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez kündigte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters den Einsatz von 70.000 Sicherheitskräften an. Er warnte insbesondere für den Abend vor gewaltsamen Ausschreitungen. Bereits an den vergangenen beiden Samstagen war es bei landesweiten Protesten teilweise zu Gewalt gekommen.

Wann die Bahn zahlen muss

Fallen Züge wegen eines Streiks aus oder verspäten sich erheblich, gelten grundsätzlich die europäischen Fahrgastrechte. Nach Angaben der Verbraucherzentralen können Reisende je nach Beeinträchtigung eine Erstattung des Fahrpreises oder eine Entschädigung verlangen. Auch eine anderweitige Beförderung kommt nach den EU-Regeln infrage.

Nach Angaben der EU-Kommission ist für die Entschädigung entscheidend, mit welcher Verspätung Reisende ihr Ziel erreichen. Bei 60 bis 119 Minuten Verspätung stehen Bahnreisenden 25 Prozent des Fahrpreises zu, ab 120 Minuten sind es 50 Prozent. Wer sich den Fahrpreis erstatten lässt, erhält keine zusätzliche Verspätungsentschädigung.

Zustimmung wird geprüft...

Streiks des Bahnpersonals gelten nach den EU-Regeln nicht als außergewöhnliche Umstände, die Bahnunternehmen von Entschädigungszahlungen befreien.

Ein angekündigter Streik allein berechtigt dagegen nicht dazu, gebuchte Reisen oder Unterkünfte kostenlos zu stornieren. Entscheidend sind die tatsächlichen Einschränkungen und die jeweiligen Vertragsbedingungen.

Einschränkungen auch abseits der Bahn möglich

Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass neben dem Bahnverkehr auch öffentliche Einrichtungen, Schulen und Geschäfte betroffen sein könnten. Reisende sollten sich regelmäßig über die Lage an ihrem Aufenthaltsort und mögliche kurzfristige Maßnahmen informieren.

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