Plünderungen in Frankreich: Diese Marken traf es besonders hart

Luxus statt Literatur: Diese Läden traf es bei den Paris-Krawallen und im restlichen Land besonders häufig. Aber es ging nicht nur um Designer-Ware.

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Louis-Vuitton-Boutique in Lyon: Auch hier schlugen die Randalierer zu.

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Nach den schweren Unruhen in Frankreich wurden nach Angaben der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant mehr als 1500 Einzelhandelsgeschäfte beschädigt. Auffällig: Die Täter konzentrierten sich vor allem auf Luxusmode, Sportartikel, Elektronik und Supermärkte. Besonders hart getroffen hat es folgende Brands.

1. Luxusmarken gehörten zu den Hauptzielen

Vor allem in der französischen Hauptstadt Paris traf es zahlreiche bekannte Luxuslabels, die global als begehrenswert gelten. Geplündert und/oder beschädigt wurden demnach unter anderem Edel-Boutiquen von Dior, Louis Vuitton, Céline, Burberry, Hermès und Kenzo. Auf den Champs-Élysées. dem berühmten Paris Shopping-Boulevard, waren außerdem Geschäfte von Hugo Boss und Rolex betroffen.

Aber auch außerhalb der Hauptstadt kam es zu Attacken auf Luxusboutiquen. So sollen Louis-Vuitton-Filialen in Marseille und Bordeaux geplündert worden sein, während in Marseille zudem ein Geschäft von Hermès betroffen war.

2. Rolex und Co.: Uhrenhändler standen hoch im Kurs

Neben Modegeschäften gerieten insbesondere Läden mit Luxuschronometern ins Visier der Randalierer. Die Plünderung eines Rolex-Geschäfts auf den Champs-Élysées unterstreicht laut dem Bericht, dass vor allem hochwertige Waren begehrt waren.

3. Sportgeschäfte wurden regelrecht leergeräumt

Sportartikelhändler gehörten zu den größten Verlierern der Krawalle. Besonders betroffen waren Decathlon und Intersport. Eine Decathlon-Filiale in Paris wurde dem Bericht zufolge vollständig geplündert und anschließend in Brand gesetzt.

Auch der Nike-Flagshipstore in Paris wurde verwüstet, während ein Adidas-Geschäft im Einkaufszentrum Châtelet-Les Halles komplett ausgeräumt worden sein soll. Darüber hinaus traf es Läden von Lacoste, Salomon und Arc'teryx.

4. Apple-Stores blieben ebenfalls nicht verschont

Nicht nur Mode und Sportartikel waren begehrt. In den Städten Bordeaux und Lille im Süden und Norden des Landes wurden nach Angaben von Kommersant auch Filialen des iPhone-Giganten Apple geplündert.

5. Fußball-Fanshops als unerwartete Ziele

Auch der Sport abseits des Einzelhandels bekam die Ausschreitungen zu spüren. Der offizielle Fanshop von Olympique Marseille wurde schwer beschädigt und geplündert. Ähnliches widerfuhr dem Fanshop des OSC Lille.

6. Supermärkte wurden für Lebensmittel und Alkohol ausgeräumt

Zahlreiche Plünderungen richteten sich auch gegen Supermärkte. Genannt werden unter anderem Franprix, Monoprix, Picard und Carrefour City. Laut Nachrichtenagentur AFP wurden in Paris Plünderer dabei beobachtet, wie sie die Geschäfte mit Taschen voller Lebensmittel, Süßwaren und Alkohol verließen.

7. Diese Geschäfte kamen vergleichsweise glimpflich davon

Während Luxusläden und Sportgeschäfte stark betroffen waren, wurden andere Branchen deutlich seltener attackiert und ausgeraubt. Laut dem Bericht blieben Autohäuser, Buchhandlungen und Antiquitätengeschäfte weitgehend verschont.

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